https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ispartada-erkekler-sanayide-altin-gunu-akimi-baslatti-1090525941.html

Isparta'da erkekler sanayide 'altın günü' akımı başlattı

Isparta'da erkekler sanayide 'altın günü' akımı başlattı

Sputnik Türkiye

Isparta'da klasik otomobil tutkunu 'Kulüp 124-131' isimli 41 kişi kendi aralarında her ay bir üyenin aracını sanayide yeniliyor. Kadınların gelenekselleşen... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T18:08+0300

2024-11-18T18:08+0300

2024-11-18T18:11+0300

türkiye

isparta

altın

sanayi

sanayi bölgesi

klasik araba

otomobil

klasik otomobil

ikinci el otomobil

otomobil sanayi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090525709_0:24:1191:694_1920x0_80_0_0_654c1f5a2bb24893ef96379fbc4a6108.jpg

Isparta'da 45 nostaljik aracın her ay düzenlenen sanayi günü etkinliğiyle eksikleri ve aksesuarları yenileniyor.41 nostaljik otomobil sahibinin kurduğu 'Kulüp 124-131' isimli grup kadınların düzenlediği altın günü benzeri sanayi günü yapmaya başladı. Her ay düzenli olarak bir klasik otomobilin eksikleri için para toplanarak bakım ve eksikleri alınıyor. Isparta'da düzenlenen sanayi günü etkinliğinde nostalji tutkunu erkekler şehirde hobi edindiklerini açıkladı. Sanayi günü hakkında konuşan Kulüp Başkanı Kadir Özkan ''Kadınlarda altın günü varsa bizde klasik araçların günü olsun istedik. Bu fikirle yola çıkarak bir etkinlik düzenledik. Kulübümüzü 3 yıl önce kurduk ve şu an kocaman bir aile olduk. Kulübümüzde 45 nostaljik araç var. Genellikle havaların güzel olduğu zamanlarda toplanıyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html

türkiye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isparta, altın, sanayi, sanayi bölgesi, klasik araba, otomobil, klasik otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi