https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ispartada-erkekler-sanayide-altin-gunu-akimi-baslatti-1090525941.html
Isparta'da erkekler sanayide 'altın günü' akımı başlattı
Isparta'da erkekler sanayide 'altın günü' akımı başlattı
Sputnik Türkiye
Isparta'da klasik otomobil tutkunu 'Kulüp 124-131' isimli 41 kişi kendi aralarında her ay bir üyenin aracını sanayide yeniliyor. Kadınların gelenekselleşen... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T18:08+0300
2024-11-18T18:08+0300
2024-11-18T18:11+0300
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klasik araba
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klasik otomobil
ikinci el otomobil
otomobil sanayi
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Isparta'da 45 nostaljik aracın her ay düzenlenen sanayi günü etkinliğiyle eksikleri ve aksesuarları yenileniyor.41 nostaljik otomobil sahibinin kurduğu 'Kulüp 124-131' isimli grup kadınların düzenlediği altın günü benzeri sanayi günü yapmaya başladı. Her ay düzenli olarak bir klasik otomobilin eksikleri için para toplanarak bakım ve eksikleri alınıyor. Isparta'da düzenlenen sanayi günü etkinliğinde nostalji tutkunu erkekler şehirde hobi edindiklerini açıkladı. Sanayi günü hakkında konuşan Kulüp Başkanı Kadir Özkan ''Kadınlarda altın günü varsa bizde klasik araçların günü olsun istedik. Bu fikirle yola çıkarak bir etkinlik düzenledik. Kulübümüzü 3 yıl önce kurduk ve şu an kocaman bir aile olduk. Kulübümüzde 45 nostaljik araç var. Genellikle havaların güzel olduğu zamanlarda toplanıyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html
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isparta, altın, sanayi, sanayi bölgesi, klasik araba, otomobil, klasik otomobil, ikinci el otomobil, otomobil sanayi
Isparta'da erkekler sanayide 'altın günü' akımı başlattı
18:08 18.11.2024 (güncellendi: 18:11 18.11.2024)
Isparta'da klasik otomobil tutkunu 'Kulüp 124-131' isimli 41 kişi kendi aralarında her ay bir üyenin aracını sanayide yeniliyor. Kadınların gelenekselleşen altın günü organizasyonunu sanayiye uyarladıklarını belirten grup yardımlaşmayı artırdıklarını açıkladı.
Isparta'da 45 nostaljik aracın her ay düzenlenen sanayi günü etkinliğiyle eksikleri ve aksesuarları yenileniyor.
41 nostaljik otomobil sahibinin kurduğu 'Kulüp 124-131' isimli grup kadınların düzenlediği altın günü benzeri sanayi günü yapmaya başladı. Her ay düzenli olarak bir klasik otomobilin eksikleri için para toplanarak bakım ve eksikleri alınıyor. Isparta'da düzenlenen sanayi günü etkinliğinde nostalji tutkunu erkekler şehirde hobi edindiklerini açıkladı. Sanayi günü hakkında konuşan Kulüp Başkanı Kadir Özkan ''Kadınlarda altın günü varsa bizde klasik araçların günü olsun istedik. Bu fikirle yola çıkarak bir etkinlik düzenledik. Kulübümüzü 3 yıl önce kurduk ve şu an kocaman bir aile olduk. Kulübümüzde 45 nostaljik araç var. Genellikle havaların güzel olduğu zamanlarda toplanıyoruz'' dedi.