https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T18:57+0300

2024-11-09T18:57+0300

2024-11-09T18:58+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

klasik araba

ankara

tur

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MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı."Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve 'B' harfi bulunan tespihi dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abb-baskani-yavas-tarih-vererek-konustu-konser-butceleriyle-ilgili-cok-detayli-bir-aciklama-1090218251.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, klasik araba, ankara, tur