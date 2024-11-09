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MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
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MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı."Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve 'B' harfi bulunan tespihi dikkati çekti.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, klasik araba, ankara, tur
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, klasik araba, ankara, tur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı

18:57 09.11.2024 (güncellendi: 18:58 09.11.2024)
© İHA / İHA-AW325840Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı klasik otomobili ile "Fikrimin İnce Gülü" şarkısını dinleyerek Ankara turu attı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 MHP 009 plakalı klasik otomobili ile Fikrimin İnce Gülü şarkısını dinleyerek Ankara turu attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© İHA / İHA-AW325840
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.
"Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve 'B' harfi bulunan tespihi dikkati çekti.
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