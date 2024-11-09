https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/mhp-genel-baskani-bahceli-klasik-otomobiliyle-ankara-turu-atti-1090219664.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T18:57+0300
2024-11-09T18:57+0300
2024-11-09T18:58+0300
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MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı."Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve 'B' harfi bulunan tespihi dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abb-baskani-yavas-tarih-vererek-konustu-konser-butceleriyle-ilgili-cok-detayli-bir-aciklama-1090218251.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, klasik araba, ankara, tur
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, klasik araba, ankara, tur
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turu attı
18:57 09.11.2024 (güncellendi: 18:58 09.11.2024)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.
"Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve 'B' harfi bulunan tespihi dikkati çekti.