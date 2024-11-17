https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/lapa-lapa-kar-yagdi-kent-beyaza-burundu-is-makineleri-calisma-yapti-1090489091.html
Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı
Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. İş makineleri gece saatlerinde yolları açmak için çalışma yaptı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T10:34+0300
2024-11-17T10:34+0300
2024-11-17T10:34+0300
yaşam
hava durumu
erzurum
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/11/1090488933_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_88bd424b85bc2ae491649ee298793fa0.jpg
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.Yollar beyaza büründüPalandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü.Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı kent sakinleri, kar topu oynayarak eğlendi.Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/meteorolojiden-2-il-icin-uyari-geldi-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1090487248.html
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/11/1090488933_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_ad1bc4de262d7953c5c8359d7d126335.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar, kar ne zaman yağacak, erzurum kar,
kar, kar ne zaman yağacak, erzurum kar,
Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı
Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. İş makineleri gece saatlerinde yolları açmak için çalışma yaptı.
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.
Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü.
Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.
Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı kent sakinleri, kar topu oynayarak eğlendi.
Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.