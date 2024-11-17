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AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı
Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı
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Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. İş makineleri gece saatlerinde yolları açmak için çalışma yaptı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye
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Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.Yollar beyaza büründüPalandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü.Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı kent sakinleri, kar topu oynayarak eğlendi.Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.
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Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı

10:34 17.11.2024
© İHA / MEHMET EMİN KIZILCA-AW330570Lapa lapa kar yağdı kent beyaza büründü: İş makineleri yollarda çalışma yaptı
Lapa lapa kar yağdı kent beyaza büründü: İş makineleri yollarda çalışma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© İHA / MEHMET EMİN KIZILCA-AW330570
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Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. İş makineleri gece saatlerinde yolları açmak için çalışma yaptı.
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.

Yollar beyaza büründü

Palandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü.
Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.
Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı kent sakinleri, kar topu oynayarak eğlendi.
Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.
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