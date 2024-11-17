https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/lapa-lapa-kar-yagdi-kent-beyaza-burundu-is-makineleri-calisma-yapti-1090489091.html

Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı

Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü: İş makineleri çalışma yaptı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar kenti beyaza bürüdü. İş makineleri gece saatlerinde yolları açmak için çalışma yaptı. 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T10:34+0300

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Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yerini kara bıraktı.Yollar beyaza büründüPalandöken Dağı'nda yoğunluğunu artan karla etraf beyaza büründü.Kent merkezinde de etkisini artıran yağış nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yollarda çalışma yaptı.Lapa lapa yağan karın tadını çıkarmak isteyen bazı kent sakinleri, kar topu oynayarak eğlendi.Kar nedeniyle araçlar, caddeler, yollar beyaza büründü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/meteorolojiden-2-il-icin-uyari-geldi-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1090487248.html

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