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3 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak
3 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T09:33+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.3 ile sarı kodlu uyarıYurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya ve Mersin oldu. Yapılan açıklamada su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.Mersin ve Adana için uyarıYapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin’de, Pazar günü öğle saatlerinden sonra Adana’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin edilen yağışlara birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, hafta ortasında Marmara'da kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:Marmara ve İstanbul'da Çarşamba gece ve Perşembe günü Lodos fırtınası olumsuzluk yaratabilir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Güney kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıEDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı
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3 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

09:33 17.11.2024 (güncellendi: 11:06 17.11.2024)
© Halis Akyıldızİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© Halis Akyıldız
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Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. SKıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması yağışların beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 ile sarı kodlu uyarı

Yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya ve Mersin oldu. Yapılan açıklamada su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

Mersin ve Adana için uyarı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin’de, Pazar günü öğle saatlerinden sonra Adana’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin edilen yağışlara birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, hafta ortasında Marmara'da kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:
Bugün kuzey bölgelerde yağış yok. Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağmur, Antalya Mersin Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli. Bitlis Van Hakkâri civarında karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık doğu kesimlerde 2-4 derece azalacak. Hafta ortasında batı bölgelere ve Marmara'ya gelecek kuvvetli yağış ve fırtına lodos ile birlikte sıcaklıklar Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da 6-7 derece yükselecek Hafta sonu tekrar düşecek.
Marmara ve İstanbul'da Çarşamba gece ve Perşembe günü Lodos fırtınası olumsuzluk yaratabilir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu,

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı
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