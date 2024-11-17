https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/meteorolojiden-2-il-icin-uyari-geldi-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-1090487248.html

3 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

3 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışların Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T09:33+0300

2024-11-17T09:33+0300

2024-11-17T11:06+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.3 ile sarı kodlu uyarıYurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Adana, Antalya ve Mersin oldu. Yapılan açıklamada su baskını, sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.Mersin ve Adana için uyarıYapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü ilk saatlerden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla Mersin’de, Pazar günü öğle saatlerinden sonra Adana’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin edilen yağışlara birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, hafta ortasında Marmara'da kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:Marmara ve İstanbul'da Çarşamba gece ve Perşembe günü Lodos fırtınası olumsuzluk yaratabilir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Güney kesimlerinin sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıEDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıMANİSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 7°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı

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