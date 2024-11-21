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Bakan Tunç'tan Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, dün Meclis'teki kayyum gerginliğine ilişkin "Çirkin eylemlerle hiçbir yere... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T11:37+0300
2024-11-21T11:44+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru görülürse soruşturma başlatılıyor. Bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz. Bu paylaşımları sizler okuyorsunuz. İktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına dair ifadeler var" dedi."Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var" diyen Bakan Tunç, "Bunlar yargının suç unsuru olarak gördüğü ifade şeklinde değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı. Seçimlerin nasıl şeffaf yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Bizler oy kullandığımız sandıkta kimlerin oy kullandığını isim isim görüyoruz. Yine sandık tutanaklarını YSK sitesinde hepimiz görüyoruz. Bunun suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.'Bakanımıza yönelik saldırıları kabul etmek mümkün değil'Bakan Tunç, Meclis'te dün yaşanan kayyum gerginliğiyle ilgili de "TBMM'deki bakanımıza yönelik saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunların gazi Meclis'te gerçekleşmesi hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve cevabını veriri. Demokrasimizde fiili şiddete yer yok. Bu şekilde engellemeler ile toplantı için bulunan bakanımızı engellemeye çalışmak, fiili saldırıda bulunmak demokrasimizde olan şeyler değil. TBMM kutsal çatıdır. Orada böyle çirkin eylemlere yer yoktur. Milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını sorar" diye konuştu.
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nasuh mahruki, kayyum, meclis, yılmaz tunç
nasuh mahruki, kayyum, meclis, yılmaz tunç

Bakan Tunç'tan Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklama

11:37 21.11.2024 (güncellendi: 11:44 21.11.2024)
© Başak Akbulut YazarNasuh Mahruki
Nasuh Mahruki - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Başak Akbulut Yazar
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, dün Meclis'teki kayyum gerginliğine ilişkin "Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz" dedi. Bakan ayrıca, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili de konuştu. Bakan Tunç, "Yargı, paylaşımlarında suç unsuru gördü. Hukuk devletinde yargı sürecine saygı gösterilmeli" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Sosyal medya paylaşımlarında suç unsuru görülürse soruşturma başlatılıyor. Bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz. Bu paylaşımları sizler okuyorsunuz. İktidarın seçimleri sahtekarlıkla kazandığına dair ifadeler var" dedi.
"Sığınmacı altında milyonlarca teröristin Türkiye'ye geldiğini ve bunların Türkiye'yi iç savaşa sürükleyeceğine yönelik ifadeler var" diyen Bakan Tunç, "Bunlar yargının suç unsuru olarak gördüğü ifade şeklinde değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı. Seçimlerin nasıl şeffaf yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Bizler oy kullandığımız sandıkta kimlerin oy kullandığını isim isim görüyoruz. Yine sandık tutanaklarını YSK sitesinde hepimiz görüyoruz. Bunun suç teşkil edip etmediğine karar verecek olan yargımızdır. Hukuka saygı göstermek gerekir" ifadelerini kullandı.

'Bakanımıza yönelik saldırıları kabul etmek mümkün değil'

Bakan Tunç, Meclis'te dün yaşanan kayyum gerginliğiyle ilgili de "TBMM'deki bakanımıza yönelik saldırıları kabul etmek mümkün değil. Bunların gazi Meclis'te gerçekleşmesi hepimizi derinden üzüyor. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve cevabını veriri. Demokrasimizde fiili şiddete yer yok. Bu şekilde engellemeler ile toplantı için bulunan bakanımızı engellemeye çalışmak, fiili saldırıda bulunmak demokrasimizde olan şeyler değil. TBMM kutsal çatıdır. Orada böyle çirkin eylemlere yer yoktur. Milletimiz yeri geldiğinde bunun hesabını sorar" diye konuştu.
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