https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/elon-muskin-planlari-ve-bakanligi-olan-ilk-kripto-para-doge-coin-yeni-milyonerler-mi-yolda-trendi-1090433346.html
Elon Musk’ın planları ve 'bakanlığı' olan ilk kripto para DOGE coin: Yeni milyonerler mi yolda, trendi nasıl yakalarız?
Elon Musk’ın planları ve 'bakanlığı' olan ilk kripto para DOGE coin: Yeni milyonerler mi yolda, trendi nasıl yakalarız?
Sputnik Türkiye
4 Kasım sonrası bakan olarak Elon Musk isminin zikredilmesinin ardından kripto para piyasasında sular durulmuyor. Blockchain ve kripto para uzmanı ve... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T15:13+0300
2024-11-15T15:13+0300
2024-11-15T15:31+0300
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Kripto paraların kamu yönetiminde kullanılıp kullanılmayacağı her zaman kocaman bir soru işaretiydi. Bununla birlikte, piyasa artık daha net bir vizyona sahip.Kripto piyasasında yeni rüzgarElon Musk, siyasi arenada etkisini artırmaya devam ediyor. Musk’ın bu hamleleri, yalnızca siyasi bir manevra değil, aynı zamanda kripto paralara olan güvenin yeniden artmasını da tetikliyor. Musk'ın koltuğuna oturacağı ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (D.O.G.E.) şimdiden kripto para piyasasında ciddi bir rüzgar etkisi yaratmış durumda. DOGE coinin bu süreçte bir 'deneme aracı' olarak kullanılması; özellikle, devlet teşvikleri ve sosyal yardımların DOGE coin üzerinden dağıtılması gibi opsiyonlar söz konusu olabilir. ABD'deki Kasım rüzgarı, yalnızca siyasi dengeleri değil, kripto piyasasının geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor. Hatta Musk'ın direkt olarak coini de bulunan 'DOGE' isminde bir departmanın başında Bakan olacağının ilan edilmesinin tüm dengeleri değiştirecek bir itici güç olduğu konusunda uzmanlar hem fikir. Dolayısıyla da önümüzdeki piyasa hareketlilikleri, 2025 yılında kripto paralarda yeni rekorlara gebe.Trump ve Elon Musk’ın kripto paralara bakışı: Yeni bir ekonomik vizyon mu?Trump, ilk döneminde kripto paralara karşı mesafeli bir duruş sergilese de, yeni dönemde bu alana daha sıcak baktığını gösteriyor. Musk ise uzun süredir kripto paraların hem ekonomik hem de teknolojik potansiyelini savunan bir lider olarak ön planda.Trump ve Musk, dijital ekonominin gelecekteki önemini vurguluyor. Her iki lider de kripto paraların geleneksel finansal sistemlere alternatif olabileceği görüşünde birleşiyor. Musk’ın önerisiyle gündeme gelen Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), bu vizyonun bir yansıması olarak görülüyor.DOGE Coin: Bir 'meme' Coin’den küresel etkiyeElon Musk, DOGE coini 'halkın kripto parası' olarak tanımlarken, bunun merkezi olmayan finansın demokratikleşmesi için önemli bir adım olduğunu savunuyor.Peki nedir bu D.O.G.E. bakanlığı? Musk'ın devamlı olarak desteklediği DOGE coin ile alakası ne? ABD'nin yeni kabinesinin Bitcoin'deki hareketlilik de dahil olmak üzere kripto para piyasasına etkisi ne olur? Kripto para, beklendiği gibi devletler tarafından alışverişlerde kullanılacak bir para birimi haline mi geliyor? Tüm bu soruların cevabını Blockchain ve kripto para uzmanı ve akademisyen Mete Ali Başkaya Sputnik'e özle olarak anlattı.'Elon Musk bir sonraki ABD Başkanı olmak istiyor'Elon Musk’ın ABD Başkanlığı’na göz kırpması ve DOGE coin ile olan bağlantıları kripto piyasasında büyük yankı uyandırdığına değinen Başkaya, "Elon Musk'ın başkanlığa oynaması ile ilgili bir durum söz konusu. Gerçekten ABD Başkanlığı'na oynuyor. Trump'ı destekleyerek çok ciddi bir yatırım yaptırtırdı. 272 bin Bitcoin harcandı. İçeride kripto paralarla ilgili çok ciddi bir bağış oldu. Bu bağıştan dolayı da Elon Musk geldi dedi ki 'Hadi ben de buradayım, ben de belki Trump ile beraber 4. 5. senenin sonunda değil ama bir sonraki senede burada bir bakanlık alayım, bakalım içerisi nasılmış? Ondan sonra da bir 'yer edineyim' durumu söz konusu olacak gibi görünüyor" diyerek şunları söyledi:DOGE coin neden yükseldi? Bu sıçrama devam edecek mi?'Muhtemelen kripto paralar yavaş yavaş devlet işlerinde kullanılmaya başlayacak'DOGE coinin gidişatının kolay kolay duracak gibi olmadığına dikkat çeken Başkaya, "En başta bunu söylemek gerekir. Hatta çok daha fazla ileri gideceğini, değerleneceğini söylemek de gerekiyor. Muhtemelen kripto paralar yavaş yavaş devlet işlerinde kullanılmaya başlayacak. Çünkü Elon Musk Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek olan bakan oldu. Bu sebeple kripto paraların kullanımı bu adam için bir anlam ifade edecek ve bir şekilde kripto paraları da işin içine sokacak. Soktuktan sonra da hep beraber göreceğiz neler olacak? Bu bizim için de bir sürpriz olacak. Acaba Elon Musk bu konuyla alakalı nasıl bir değerlendirme yapacak? Geleceğe yönelik DOGE coinde ciddi bir şeyler olabilir. Çünkü işin arkasında Elon Musk var. Tepeden gelme bir bakan oldu adam" ifadelerini kullandı.Piyasadaki 'balinalar' ve yeni milyonerlerin yükselişiKripto piyasasının geleceğinin temelde arz ve talep dengesine bağlı olduğunun özellikle altını çizen uzman isim, "Yeni milyonerler geliyor. 4 senelik ayı piyasası dediğimiz bir sene oldu. 2021'den bu zamana kadar piyasa daha ayağa kalkmadı. Total market cap'e bakıldığında 750 milyar dolarlara kadar indiği bir piyasadan bahsediyoruz. 3.3 trilyon dolarlara kadar yükselen bir pazardı bu. bunun en büyük olayı, insanların riskli emtialara yatırım yapma arzusunun bir anda yok olmasıyla alakalı. FED'in faiz kararlarından kaynaklı olarak daha olası ve güvenli alanlara yatırım yaptılar; tahvil, altın, dolar gibi. Bunun sonuncunda da ister istemez piyasadan paralar çekilmişti. Fakat artık şöyle bir durum söz konusu; balina dediğimiz insanların bir anda piyasaya para sokması ile bir yükseliş olmaya başladı. İnsanlar da tekrardan piyasaya güven kazandılar. İnsanlar uygun fiyattan coinler aldılar ve tutmaya da devam ediyorlar o yüzden yeni yeni milyonerler çıkacak. Piyasada şu an çok fazla sayıda insan ürünlerini satmak için bekliyor ama hala fiyatın çok düşük olduğunu düşünüyorlar" dedi ve ekledi:2020 yılındaki 3.3 trilyon dolarlık piyasaya erişilir mi?
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Elon Musk’ın planları ve 'bakanlığı' olan ilk kripto para DOGE coin: Yeni milyonerler mi yolda, trendi nasıl yakalarız?
15:13 15.11.2024 (güncellendi: 15:31 15.11.2024)
Özel
4 Kasım sonrası bakan olarak Elon Musk isminin zikredilmesinin ardından kripto para piyasasında sular durulmuyor. Blockchain ve kripto para uzmanı ve akademisyen Başkaya, 2024 son çeyrek kripto para piyasası ve makro ekonomik etkilerine yönelik soruları yanıtladı.
Kripto paraların kamu yönetiminde kullanılıp kullanılmayacağı her zaman kocaman bir soru işaretiydi. Bununla birlikte, piyasa artık daha net bir vizyona sahip.
Kripto piyasasında yeni rüzgar
Elon Musk, siyasi arenada etkisini artırmaya devam ediyor. Musk’ın bu hamleleri, yalnızca siyasi bir manevra değil, aynı zamanda kripto paralara olan güvenin yeniden artmasını da tetikliyor. Musk'ın koltuğuna oturacağı ABD Hükümet Verimliliği Bakanlığı (D.O.G.E.) şimdiden kripto para piyasasında ciddi bir rüzgar etkisi yaratmış durumda.
DOGE coinin bu süreçte bir 'deneme aracı' olarak kullanılması; özellikle, devlet teşvikleri ve sosyal yardımların DOGE coin üzerinden dağıtılması gibi opsiyonlar söz konusu olabilir.
ABD'deki Kasım rüzgarı, yalnızca siyasi dengeleri değil, kripto piyasasının geleceğini de şekillendirecek gibi görünüyor. Hatta Musk'ın direkt olarak coini de bulunan 'DOGE' isminde bir departmanın başında Bakan olacağının ilan edilmesinin tüm dengeleri değiştirecek bir itici güç olduğu konusunda uzmanlar hem fikir. Dolayısıyla da önümüzdeki piyasa hareketlilikleri, 2025 yılında kripto paralarda yeni rekorlara gebe.
Trump ve Elon Musk’ın kripto paralara bakışı: Yeni bir ekonomik vizyon mu?
Trump, ilk döneminde kripto paralara karşı mesafeli bir duruş sergilese de, yeni dönemde bu alana daha sıcak baktığını gösteriyor. Musk ise uzun süredir kripto paraların hem ekonomik hem de teknolojik potansiyelini savunan bir lider olarak ön planda.
Trump ve Musk, dijital ekonominin gelecekteki önemini vurguluyor. Her iki lider de kripto paraların geleneksel finansal sistemlere alternatif olabileceği görüşünde birleşiyor. Musk’ın önerisiyle gündeme gelen Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), bu vizyonun bir yansıması olarak görülüyor.
DOGE Coin: Bir 'meme' Coin’den küresel etkiye
Elon Musk, DOGE coini 'halkın kripto parası' olarak tanımlarken, bunun merkezi olmayan finansın demokratikleşmesi için önemli bir adım olduğunu savunuyor.
Peki nedir bu D.O.G.E. bakanlığı? Musk'ın devamlı olarak desteklediği DOGE coin ile alakası ne? ABD'nin yeni kabinesinin Bitcoin'deki hareketlilik de dahil olmak üzere kripto para piyasasına etkisi ne olur? Kripto para, beklendiği gibi devletler tarafından alışverişlerde kullanılacak bir para birimi haline mi geliyor? Tüm bu soruların cevabını Blockchain ve kripto para uzmanı ve akademisyen Mete Ali Başkaya Sputnik'e özle olarak anlattı.
'Elon Musk bir sonraki ABD Başkanı olmak istiyor'
Elon Musk’ın ABD Başkanlığı’na göz kırpması ve DOGE coin ile olan bağlantıları kripto piyasasında büyük yankı uyandırdığına değinen Başkaya, "Elon Musk'ın başkanlığa oynaması ile ilgili bir durum söz konusu. Gerçekten ABD Başkanlığı'na oynuyor. Trump'ı destekleyerek çok ciddi bir yatırım yaptırtırdı. 272 bin Bitcoin harcandı. İçeride kripto paralarla ilgili çok ciddi bir bağış oldu. Bu bağıştan dolayı da Elon Musk geldi dedi ki 'Hadi ben de buradayım, ben de belki Trump ile beraber 4. 5. senenin sonunda değil ama bir sonraki senede burada bir bakanlık alayım, bakalım içerisi nasılmış? Ondan sonra da bir 'yer edineyim' durumu söz konusu olacak gibi görünüyor" diyerek şunları söyledi:
DOGE coin neden yükseldi? Bu sıçrama devam edecek mi?
"DOGE coin artmaya devam edecek. Musk, her ne kadar 'elimde DOGE coin yok' dese de bence bu coinin çok ciddi bir yatırımcısı. DOGE coin 2013 yılında çıktı, ilk çıkan 'meme' coin. Yani DOGE coinin hikayesi aslında çok eski. 2020 yılında pandemi ile beraber 'kriptoya mı girsek' diyenlerle buraya ister istemez bir yönelim oldu. Çünkü o dönem ABD'de devlet karşılıksız para bastı, hediye çekleri verdi, maaş çekleri verildi. İnsanlar parayı yatıracak yer bulamadıkları için de kripto paraya yatırım yaptılar. ABD halkı çok enteresan bir halk. Çok fazla kafasını kullanmayı sevmeyen, 'millet benim yerime kafasını kullansın' diyen bir halk. Rahat insanlardır. İster istemez Elon Musk da bir fikir lideri. Bu sebeple de insanlar Elon Musk'ı dinlediler. Bir anda o da 'DOGE coin' dedi. DOGE'nin yükselişini durduramadılar. Çünkü dediğim gibi insanlar 'nereye yatırım yapsam' diye düşünüyorlardı."
'Muhtemelen kripto paralar yavaş yavaş devlet işlerinde kullanılmaya başlayacak'
DOGE coinin gidişatının kolay kolay duracak gibi olmadığına dikkat çeken Başkaya, "En başta bunu söylemek gerekir. Hatta çok daha fazla ileri gideceğini, değerleneceğini söylemek de gerekiyor. Muhtemelen kripto paralar yavaş yavaş devlet işlerinde kullanılmaya başlayacak. Çünkü Elon Musk Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) yönetecek olan bakan oldu. Bu sebeple kripto paraların kullanımı bu adam için bir anlam ifade edecek ve bir şekilde kripto paraları da işin içine sokacak. Soktuktan sonra da hep beraber göreceğiz neler olacak? Bu bizim için de bir sürpriz olacak. Acaba Elon Musk bu konuyla alakalı nasıl bir değerlendirme yapacak? Geleceğe yönelik DOGE coinde ciddi bir şeyler olabilir. Çünkü işin arkasında Elon Musk var. Tepeden gelme bir bakan oldu adam" ifadelerini kullandı.
Piyasadaki 'balinalar' ve yeni milyonerlerin yükselişi
Kripto piyasasının geleceğinin temelde arz ve talep dengesine bağlı olduğunun özellikle altını çizen uzman isim, "Yeni milyonerler geliyor. 4 senelik ayı piyasası dediğimiz bir sene oldu. 2021'den bu zamana kadar piyasa daha ayağa kalkmadı. Total market cap'e bakıldığında 750 milyar dolarlara kadar indiği bir piyasadan bahsediyoruz. 3.3 trilyon dolarlara kadar yükselen bir pazardı bu. bunun en büyük olayı, insanların riskli emtialara yatırım yapma arzusunun bir anda yok olmasıyla alakalı. FED'in faiz kararlarından kaynaklı olarak daha olası ve güvenli alanlara yatırım yaptılar; tahvil, altın, dolar gibi. Bunun sonuncunda da ister istemez piyasadan paralar çekilmişti. Fakat artık şöyle bir durum söz konusu; balina dediğimiz insanların bir anda piyasaya para sokması ile bir yükseliş olmaya başladı. İnsanlar da tekrardan piyasaya güven kazandılar. İnsanlar uygun fiyattan coinler aldılar ve tutmaya da devam ediyorlar o yüzden yeni yeni milyonerler çıkacak. Piyasada şu an çok fazla sayıda insan ürünlerini satmak için bekliyor ama hala fiyatın çok düşük olduğunu düşünüyorlar" dedi ve ekledi:
2020 yılındaki 3.3 trilyon dolarlık piyasaya erişilir mi?
"Ucundan döndük. 2.2 trilyon dolarlık bir piyasa var. Özellikle yeni yükselişle birlikte 4 Kasım'dan sonra, piyasa değeri 2.9 trilyon dolara kadar çıkmış durumda. Az buz bir artış değil. İnsanlar Trump'ı bekliyorlardı. Piyasada Trump beklentisi vardı. 13 Kasım'da piyasa 3 trilyonun üzerine atı. Piyasanın 2020'de ATH'si zaten 3.3 trilyon dolardı. Çok az kaldı. buna ulaşmak çok kolay da değil. Çünkü 2020 yılında 9-10 bin tane proje vardı, oradaki çıkış daha kolay hale dönüşüp daha fazla değerli olabiliyordu. Fakat şu anda piyasada 50 binden fazla proje ve token var. Burada paranın 50 bin tane projeye dağılması mı 10 bin tane projeye dağılması mı' sorusu söz konusu. Bu akılda bulunmalı. Proje sayısı arttıkça, evet insan sayısı da artıyor, buraya yatırım yapmak isteyen, adaptasyon sahibi insanların sayısı artıyor ama bu dünyadaki nüfus ve yatırım yapacak beklenti kadar artmıyor. Ne zaman insanlar daha fazla piyasaya girer ve güvenirlerse o zaman piyasada bir aksiyon olur ve çok daha fazla yükselir. Yani burada arz talep meselesi söz konusu"