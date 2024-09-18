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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/zenginlerin-en-cok-tercih-ettigi-sehirler-aciklandi-milyonerler-listesinde-turkiye-de-var-1088180117.html
Zenginlerin en çok tercih ettiği şehirler açıklandı: Milyonerler listesinde Türkiye de var
Zenginlerin en çok tercih ettiği şehirler açıklandı: Milyonerler listesinde Türkiye de var
Sputnik Türkiye
İngiltere merkezli bir İngiliz yatırım göçü danışmanlık şirketinin yayımladığı verilere göre dünya çapında 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T19:59+0300
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Milyonerlerin en çok tercih ettiği şehirlerin sıralandığı raporda İstanbul 61 kişi ile izlenecek şehirler arasında yer aldı.Henley &amp; Partners ve New World Wealth tarafından hazırlanan araştırmaya göre dünya çapında 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişi bulunuyor. Bu kişilerin en çok tercih ettiği 20 şehir ise açıklandı. Listede New york, San Francisco, Los Angeles, Londra, Pekin, Singapur Şangay, Hong Kong, Şikago, Paris, Tokyo, Houston, Cenevre, Bombay, Dubai, Moskova, Sidney Zürih, Toronto ve Seul yer aldı. İstanbul ise 61 multi milyoner ile 22.sırada izlenecek şehir olarak yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-karari-oncesi-piyasalarda-son-durum-dolar-euro-altin-ne-kadar-1088178213.html
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zengin, istanbul, moskova, milyoner, liste, yaşam, lüks yaşam, paris, new york, lizbon
zengin, istanbul, moskova, milyoner, liste, yaşam, lüks yaşam, paris, new york, lizbon

Zenginlerin en çok tercih ettiği şehirler açıklandı: Milyonerler listesinde Türkiye de var

19:59 18.09.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваMoscow City gökdelen
Moscow City gökdelen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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İngiltere merkezli bir İngiliz yatırım göçü danışmanlık şirketinin yayımladığı verilere göre dünya çapında 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişi bulunuyor. Bu 29 bin süper zenginin en çok tercih ettiği 20 şehir açıklandı. Raporda listeye giremeyen ancak izlenecek şehirler arasında İstanbul 22. şehir oldu.
Milyonerlerin en çok tercih ettiği şehirlerin sıralandığı raporda İstanbul 61 kişi ile izlenecek şehirler arasında yer aldı.
Henley & Partners ve New World Wealth tarafından hazırlanan araştırmaya göre dünya çapında 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişi bulunuyor. Bu kişilerin en çok tercih ettiği 20 şehir ise açıklandı. Listede New york, San Francisco, Los Angeles, Londra, Pekin, Singapur Şangay, Hong Kong, Şikago, Paris, Tokyo, Houston, Cenevre, Bombay, Dubai, Moskova, Sidney Zürih, Toronto ve Seul yer aldı. İstanbul ise 61 multi milyoner ile 22.sırada izlenecek şehir olarak yer aldı.
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