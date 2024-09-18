https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/zenginlerin-en-cok-tercih-ettigi-sehirler-aciklandi-milyonerler-listesinde-turkiye-de-var-1088180117.html

Zenginlerin en çok tercih ettiği şehirler açıklandı: Milyonerler listesinde Türkiye de var

Zenginlerin en çok tercih ettiği şehirler açıklandı: Milyonerler listesinde Türkiye de var

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli bir İngiliz yatırım göçü danışmanlık şirketinin yayımladığı verilere göre dünya çapında 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T19:59+0300

2024-09-18T19:59+0300

2024-09-18T19:59+0300

dünya

zengin

istanbul

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milyoner

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yaşam

lüks yaşam

paris

new york

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Milyonerlerin en çok tercih ettiği şehirlerin sıralandığı raporda İstanbul 61 kişi ile izlenecek şehirler arasında yer aldı.Henley & Partners ve New World Wealth tarafından hazırlanan araştırmaya göre dünya çapında 100 milyon dolar üzerinde servete sahip 29 bin 350 kişi bulunuyor. Bu kişilerin en çok tercih ettiği 20 şehir ise açıklandı. Listede New york, San Francisco, Los Angeles, Londra, Pekin, Singapur Şangay, Hong Kong, Şikago, Paris, Tokyo, Houston, Cenevre, Bombay, Dubai, Moskova, Sidney Zürih, Toronto ve Seul yer aldı. İstanbul ise 61 multi milyoner ile 22.sırada izlenecek şehir olarak yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/fed-karari-oncesi-piyasalarda-son-durum-dolar-euro-altin-ne-kadar-1088178213.html

istanbul

moskova

paris

new york

lizbon

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zengin, istanbul, moskova, milyoner, liste, yaşam, lüks yaşam, paris, new york, lizbon