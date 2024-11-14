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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/iran-atom-enerjisi-kurumu-baskani-eslami-nukleer-programimiza-yonelik-her-turlu-karara-derhal-1090402348.html
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami: Nükleer programımıza yönelik her türlü karara derhal karşılık vereceğiz
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami: Nükleer programımıza yönelik her türlü karara derhal karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Eslami, İran karşıtı herhangi bir kararına 'derhal... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T16:18+0300
2024-11-14T16:18+0300
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iran atom enerjisi kurumu (iaek)
iran atom enerjisi kurumu
muhammed eslami
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
rafael grossi
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami, Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. İran ile Ajans arasında iş birliğinin devam ettiğini ve İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda bu iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Eslami, “Sayın Grossi ile görüşmelerimiz ve karşılıklı ziyaretlerimiz her zaman yapıcı ve faydalı oldu. Siyonist İsrail rejimi emperyal sistem tarafından şartsız desteklenirken, Grossi'nin İran'ı ziyaret etmesi ayrıca önemli bir konu. İran'ın nükleer programını hedef alan İran aleyhindeki her türlü karara misliyle karşılık vereceğimizi birçok kez dile getirdik ve böyle bir kararın gerçekleşmesine de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami, ülkenin nükleer programını hedef alan herhangi bir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kararına karşı uyarıda bulunarak Tahran'ın bu tür eylemlere net bir şekilde yanıt vereceğini dile getirdi.'Başka bir yol seçilirse İran gerekli kararları alacak'Ortak basın toplantısındaki konuşmasında Eslami, “İran'ın nükleer programına karşı her türlü karar İran'ın anında vereceği yanıtla karşılanacaktır” cümlesinin altını çizerek Tahran'ın nükleer faaliyetlerini ulusal çıkarları çerçevesinde sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.Eslami, bu tür kararların İran'ın misilleme yapma hakkını etkili bir şekilde meşrulaştırdığını belirterek, “Karşı taraf İran'a karşı çatışma, kararlılık ve bozgunculuk yolunu seçerse muhakkak karşılık görecektir” dedi.İran'ın yapıcı angajmana hazır olduğunu yineleyen Eslami, alternatif yolların seçilmesi halinde kararlı adımlar atılacağı uyarısında bulunarak, “Eğer etkileşim yolunu seçerlerse İran etkileşime hazırdır ancak başka bir yol seçerlerse İran gerekli kararları alacaktır” dedi.Eslami konuşmasında ayrıca İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerine, anlaşmanın ABD'nin 2018'de çekilmesiyle istikrarsızlaştırılmasından önce de bağlı kaldığının altını çizdi.'İşbirliğimizi sürdürmeye hazırız'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi, İran Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de bir araya gelerek istişarede bulundu.İstişarelerin ardından açıklama yapan Arakçi, "İyi ve yapıcı görüşmeler yapıldı. İran'ın nükleer meselesinde kritik bir yıl olan önümüzdeki bir yılda İran ile UAEK arasındaki işbirliğinin yolunu netleştirdik" cümlesini kaydetti.Yapılan anlaşmalar çerçevesinde nükleer müzakerelere ve işbirliğine hazır olduğunu belirten Arakçi, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:UAEK ile işbirliği konusunda herhangi bir sorunumuzun olmadığını ve bu işbirliğini sürdürmeye hazır olduğumuzu dile getiren Arakçi, son müzakerelerin gerilimin azalmasına yardımcı olacağını umduğunu ve durumun daha da vahimleşmeden müzakerelere yeniden başlanıp sorunlara makul bir çözüm bulunabileceğini dile getirdi.Yaptırımların müzakereleri kaldırma ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Arakçi, başta ABD başkanlık seçimi olmak üzere bölgesel ve küresel koşullar göz önüne alındığında, sorunların çözümü için müzakere yolu dışında makul bir çözümün bulunmadığını belirtti. Yüzleşme yolunun zaten denendiğini vurgulayan Arakçi, "Tekrar deneyebilirler ama olumlu sonuç alınamadı. Kararlar sorunun çözümüne yardımcı olmadığı gibi, meseleleri daha da karmaşık hale getirerek bu kararların sahipleri için daha da endişe verici hale geldi" dedi.Arakçi, 'yüzleşmenin' hiçbir tarafaf faydası olmadığının altını çizerek konuşmasını, "İşbirliği yolu benimsenmeli ve biz işbirliğine hazırız. Diğer tarafların da akılcı bir politika izleyeceğini umuyoruz" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/iran-turkiye-ve-suriyenin-normallesme-diyaloguna-yeniden-baslamasini-umuyor-1090382018.html
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iran, iran atom enerjisi kurumu (iaek), iran atom enerjisi kurumu, muhammed eslami, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi, abbas arakçi
iran, iran atom enerjisi kurumu (iaek), iran atom enerjisi kurumu, muhammed eslami, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi, abbas arakçi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami: Nükleer programımıza yönelik her türlü karara derhal karşılık vereceğiz

16:18 14.11.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran nükleer santral
İran nükleer santral - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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Tahran'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Grossi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Eslami, İran karşıtı herhangi bir kararına 'derhal karşılık verileceği' uyarısında bulunarak Tahran'ın artan uluslararası baskılar karşısında nükleer programına olan bağlılığının altını çizdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Eslami, Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
İran ile Ajans arasında iş birliğinin devam ettiğini ve İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda bu iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Eslami, “Sayın Grossi ile görüşmelerimiz ve karşılıklı ziyaretlerimiz her zaman yapıcı ve faydalı oldu. Siyonist İsrail rejimi emperyal sistem tarafından şartsız desteklenirken, Grossi'nin İran'ı ziyaret etmesi ayrıca önemli bir konu. İran'ın nükleer programını hedef alan İran aleyhindeki her türlü karara misliyle karşılık vereceğimizi birçok kez dile getirdik ve böyle bir kararın gerçekleşmesine de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Eslami, ülkenin nükleer programını hedef alan herhangi bir Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kararına karşı uyarıda bulunarak Tahran'ın bu tür eylemlere net bir şekilde yanıt vereceğini dile getirdi.

'Başka bir yol seçilirse İran gerekli kararları alacak'

Ortak basın toplantısındaki konuşmasında Eslami, “İran'ın nükleer programına karşı her türlü karar İran'ın anında vereceği yanıtla karşılanacaktır” cümlesinin altını çizerek Tahran'ın nükleer faaliyetlerini ulusal çıkarları çerçevesinde sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.
Eslami, bu tür kararların İran'ın misilleme yapma hakkını etkili bir şekilde meşrulaştırdığını belirterek, “Karşı taraf İran'a karşı çatışma, kararlılık ve bozgunculuk yolunu seçerse muhakkak karşılık görecektir” dedi.
İran'ın yapıcı angajmana hazır olduğunu yineleyen Eslami, alternatif yolların seçilmesi halinde kararlı adımlar atılacağı uyarısında bulunarak, “Eğer etkileşim yolunu seçerlerse İran etkileşime hazırdır ancak başka bir yol seçerlerse İran gerekli kararları alacaktır” dedi.
Eslami konuşmasında ayrıca İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerine, anlaşmanın ABD'nin 2018'de çekilmesiyle istikrarsızlaştırılmasından önce de bağlı kaldığının altını çizdi.

'İşbirliğimizi sürdürmeye hazırız'

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi, İran Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de bir araya gelerek istişarede bulundu.
İstişarelerin ardından açıklama yapan Arakçi, "İyi ve yapıcı görüşmeler yapıldı. İran'ın nükleer meselesinde kritik bir yıl olan önümüzdeki bir yılda İran ile UAEK arasındaki işbirliğinin yolunu netleştirdik" cümlesini kaydetti.
Yapılan anlaşmalar çerçevesinde nükleer müzakerelere ve işbirliğine hazır olduğunu belirten Arakçi, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İran İslam Cumhuriyeti JCPOA yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirdi ancak diğer taraf bu anlaşmadan çekildi. Nükleer programımızın barışçıl olduğundan emin olduğumuz için UAEK ile işbirliğinde herhangi bir sorunumuz yok ve işbirliğimizi sürdürmeye hazırız. Elbette bu konu karşı tarafın işbirliği yapmasına ve yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır.
UAEK ile işbirliği konusunda herhangi bir sorunumuzun olmadığını ve bu işbirliğini sürdürmeye hazır olduğumuzu dile getiren Arakçi, son müzakerelerin gerilimin azalmasına yardımcı olacağını umduğunu ve durumun daha da vahimleşmeden müzakerelere yeniden başlanıp sorunlara makul bir çözüm bulunabileceğini dile getirdi.
Yaptırımların müzakereleri kaldırma ihtimaline ilişkin de açıklama yapan Arakçi, başta ABD başkanlık seçimi olmak üzere bölgesel ve küresel koşullar göz önüne alındığında, sorunların çözümü için müzakere yolu dışında makul bir çözümün bulunmadığını belirtti. Yüzleşme yolunun zaten denendiğini vurgulayan Arakçi, "Tekrar deneyebilirler ama olumlu sonuç alınamadı. Kararlar sorunun çözümüne yardımcı olmadığı gibi, meseleleri daha da karmaşık hale getirerek bu kararların sahipleri için daha da endişe verici hale geldi" dedi.
Arakçi, 'yüzleşmenin' hiçbir tarafaf faydası olmadığının altını çizerek konuşmasını, "İşbirliği yolu benimsenmeli ve biz işbirliğine hazırız. Diğer tarafların da akılcı bir politika izleyeceğini umuyoruz" cümlesiyle tamamladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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