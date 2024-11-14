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İran: Türkiye ve Suriye’nin normalleşme diyaloğuna yeniden başlamasını umuyor
İran: Türkiye ve Suriye’nin normalleşme diyaloğuna yeniden başlamasını umuyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı, Moskova ve Tahran’ın desteğiyle Ankara ve Şam’ın ilişkileri normalleştirme müzakerelerine devam edeceği... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı, “Umuyoruz ki çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye ve Suriye'nin bu müzakereleri yeniden başlatma yönünde gerçek bir istek sergilemesini umuyoruz” ifadesini kullandı.Suriye'nin yanı sıra, Türkiye'nin de güvenlik kaygı ve endişelerini gidermenin tek yolunun siyasi diyalogdan, uzman komisyonlarının kurulmasından ve bunlar için gerekli işbirliğinden geçtiğini kaydeden İranlı diplomat, “Dörtlü toplantılar bir an önce yapılmalı” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik siyasi diyaloğun durduğunu ancak iki ülkenin askeri yetkilileri arasında Rusya ve İran'ın katılımıyla iletişimin sürdüğünü bildirmişti.Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları 10 Mayıs 2023'te Moskova'da bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından bakanlar, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir yol haritası taslağı hazırlanması talimatını vermişti.
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İran: Türkiye ve Suriye’nin normalleşme diyaloğuna yeniden başlamasını umuyor

11:23 14.11.2024
© Sputnik / Abzal Kaliyevİran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı
İran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Sputnik / Abzal Kaliyev
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İran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı, Moskova ve Tahran’ın desteğiyle Ankara ve Şam’ın ilişkileri normalleştirme müzakerelerine devam edeceği umudunu dile getirdi.
Sputnik’e konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı, “Umuyoruz ki çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye ve Suriye'nin bu müzakereleri yeniden başlatma yönünde gerçek bir istek sergilemesini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Suriye'nin yanı sıra, Türkiye'nin de güvenlik kaygı ve endişelerini gidermenin tek yolunun siyasi diyalogdan, uzman komisyonlarının kurulmasından ve bunlar için gerekli işbirliğinden geçtiğini kaydeden İranlı diplomat, “Dörtlü toplantılar bir an önce yapılmalı” dedi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik siyasi diyaloğun durduğunu ancak iki ülkenin askeri yetkilileri arasında Rusya ve İran'ın katılımıyla iletişimin sürdüğünü bildirmişti.
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları 10 Mayıs 2023'te Moskova'da bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından bakanlar, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir yol haritası taslağı hazırlanması talimatını vermişti.
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