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Lavrov: ABD’nin yeni yönetimi Ukrayna'daki durumu kontrol etme çabalarını sürdürecek
Lavrov: ABD’nin yeni yönetimi Ukrayna'daki durumu kontrol etme çabalarını sürdürecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Donald Trump yönetiminin, Washington’un Ukrayna çevresindeki durumu kontrol etme çabalarını sürdüreceğini ifade etti. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte Washington'un Ukrayna çevresindeki durumu kontrol etme ve Rusya'yı zayıflatma çabalarını sürdüreceğini söyledi.Lavrov, “Washington'un NATO’ya yakın bölgelerde ve doğal olarak NATO alanında olup biten her şeyi her zaman kontrolü altında tutmaya çalıştığı göz önüne alındığında, bu anlamda Ukrayna ve Avrupa meselelerine yönelik temel tutumu değişmeyecek. Avrupa Birliği de artık askeri-politik açıdan NATO ile aynı” dedi.ABD'nin her şeyi kendi kontrolü altında tutmak isteyeceğinden şüphesi olmadığını vurgulayan Lavrov, şunları ifade etti:Lavrov, Mins anlaşmalarında Donbass'ın küçük bir bölümünün söz konusu olduğunu belirerek, şöyle devam etti:Cumhuriyetçilerin Ukrayna’da yaşayanların kendi ana dilleri olan Rusçayı konuşma hakkından bile bahsetmediklerine dikkat çeken Lavrov, şunları kaydetti:ABD'nin Rusya'yı bir rakip olarak gördüğünü ve Rus dünyasını zayıflatmaya çalıştığına vurgu yapan Lavrov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
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sergey lavrov, rossiya 1, röportaj, abd, donald trump, washington, rusya, ukrayna, nato, avrupa birliği, minsk anlaşması, cumhuriyetçi, batı, donbass
sergey lavrov, rossiya 1, röportaj, abd, donald trump, washington, rusya, ukrayna, nato, avrupa birliği, minsk anlaşması, cumhuriyetçi, batı, donbass

Lavrov: ABD’nin yeni yönetimi Ukrayna'daki durumu kontrol etme çabalarını sürdürecek

22:31 13.11.2024
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Donald Trump yönetiminin, Washington’un Ukrayna çevresindeki durumu kontrol etme çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte Washington'un Ukrayna çevresindeki durumu kontrol etme ve Rusya'yı zayıflatma çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Lavrov, “Washington'un NATO’ya yakın bölgelerde ve doğal olarak NATO alanında olup biten her şeyi her zaman kontrolü altında tutmaya çalıştığı göz önüne alındığında, bu anlamda Ukrayna ve Avrupa meselelerine yönelik temel tutumu değişmeyecek. Avrupa Birliği de artık askeri-politik açıdan NATO ile aynı” dedi.
ABD'nin her şeyi kendi kontrolü altında tutmak isteyeceğinden şüphesi olmadığını vurgulayan Lavrov, şunları ifade etti:

Şimdi bazıları Ukrayna'daki duruma daha sağlıklı bakmaya ve şöyle demeye başladı: 'Kaybedilmiş şey artık geri alınamaz, bir şekilde donduralım.' Şimdilerde tutumlarını kökten değiştirdiklerini ve savaşı durdurmak istediklerini öne sürenlerin önerdiği şey de ‘temas hattında on yıl boyunca ateşkes yapalım, sonra bakarız’ şeklinde. Ancak bu, Minsk anlaşmalarının yeni bir ambalajda sunulmuş hali. Hatta daha da kötüsü. Minsk anlaşmaları nihai anlaşmalardı, eğer o zaman birileri durumun tam olarak böyle olduğunu anlamaya çalışmış olsaydı."

Lavrov, Mins anlaşmalarında Donbass'ın küçük bir bölümünün söz konusu olduğunu belirerek, şöyle devam etti:

Her şey çöktü çünkü Zelenskiy ve ondan önce Poroşenko, kategorik olarak Donbass'ın Ukrayna tarafında kalacak olan kısmına, her şeyden önce kendi ana dilinde konuşma hakkı şeklinde özel bir statü vermek istemedi. Ve Batı'nın, aralarında sadece Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesinin değil, aynı zamanda Rus olan her şeyin yasal ve bilinçli imhasının da dahil olduğu bu çatışmanın temel nedenlerine dair birçok hatırlatmamıza rağmen, bunların hepsini yutması gerçeği, hiç kimse buna dikkat etmiyor.”

Cumhuriyetçilerin Ukrayna’da yaşayanların kendi ana dilleri olan Rusçayı konuşma hakkından bile bahsetmediklerine dikkat çeken Lavrov, şunları kaydetti:

Cumhuriyetçi kampta Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona erdirileceğine dair devrimci fikirler dile getirenler arasında hiç kimse ‘evet, tabii ki Ukrayna halkının anadilde konuşma, eğitim, çocuklarına Rusça öğretme, Rusça bilgi alma haklarını iade etmek gerekir’ demiyor.”

ABD'nin Rusya'yı bir rakip olarak gördüğünü ve Rus dünyasını zayıflatmaya çalıştığına vurgu yapan Lavrov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Bunu defalarca söyledik, söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Batı'daki sözde Ukrayna çözümünün mimarlarından hiçbiri buna dikkat etmiyor. ABD yönetimlerinin hedeflerinin benzerliği konusuna tekrar dönecek olursak, Rusya'yı ve etkisini zayıflatmak, Rus dünyasını zayıflatmaktan haz alıyorlar, çünkü nihayetinde olan her şey Rusya'yı bir rakip olarak bastırma arzusundan kaynaklanıyor. Amerikalılar uzun zaman önce şunu ilan etmişti: ‘Dünyada ABD'den daha etkili tek bir devlet olmamalı.”

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