https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/lavrov-abdnin-yeni-yonetimi-ukraynadaki-durumu-kontrol-etme-cabalarini-surdurecek-1090365637.html

Lavrov: ABD’nin yeni yönetimi Ukrayna'daki durumu kontrol etme çabalarını sürdürecek

Lavrov: ABD’nin yeni yönetimi Ukrayna'daki durumu kontrol etme çabalarını sürdürecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Donald Trump yönetiminin, Washington’un Ukrayna çevresindeki durumu kontrol etme çabalarını sürdüreceğini ifade etti. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T22:31+0300

2024-11-13T22:31+0300

2024-11-13T22:30+0300

dünya

sergey lavrov

rossiya 1

röportaj

abd

donald trump

washington

rusya

ukrayna

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495111_0:31:731:442_1920x0_80_0_0_360893046c28d54666735798b84a0e30.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte Washington'un Ukrayna çevresindeki durumu kontrol etme ve Rusya'yı zayıflatma çabalarını sürdüreceğini söyledi.Lavrov, “Washington'un NATO’ya yakın bölgelerde ve doğal olarak NATO alanında olup biten her şeyi her zaman kontrolü altında tutmaya çalıştığı göz önüne alındığında, bu anlamda Ukrayna ve Avrupa meselelerine yönelik temel tutumu değişmeyecek. Avrupa Birliği de artık askeri-politik açıdan NATO ile aynı” dedi.ABD'nin her şeyi kendi kontrolü altında tutmak isteyeceğinden şüphesi olmadığını vurgulayan Lavrov, şunları ifade etti:Lavrov, Mins anlaşmalarında Donbass'ın küçük bir bölümünün söz konusu olduğunu belirerek, şöyle devam etti:Cumhuriyetçilerin Ukrayna’da yaşayanların kendi ana dilleri olan Rusçayı konuşma hakkından bile bahsetmediklerine dikkat çeken Lavrov, şunları kaydetti:ABD'nin Rusya'yı bir rakip olarak gördüğünü ve Rus dünyasını zayıflatmaya çalıştığına vurgu yapan Lavrov, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abd-basini-trump-ukrayna-muzakereleri-icin-ozel-temsilci-atayacak-1090363625.html

washington

rusya

ukrayna

avrupa birliği

batı

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rossiya 1, röportaj, abd, donald trump, washington, rusya, ukrayna, nato, avrupa birliği, minsk anlaşması, cumhuriyetçi, batı, donbass