ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abd-basini-trump-ukrayna-muzakereleri-icin-ozel-temsilci-atayacak-1090363625.html
ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak
ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yakın zamanda Ukrayna müzakereleri için özel bir temsilci atayacağı öne sürüldü. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:59+0300
2024-11-13T19:58+0300
dünya
fox news
donald trump
abd
ukrayna
rusya
ihtilaf
müzakere
özel temsilci
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_23ab79ec209fcfd5f17e60d0e0df9320.jpg
Fox News'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü konusuyla ilgilenmesi için özel bir temsilci atayacak.Haberde, kaynaklardan birinin “Barışçıl bir çözüme ulaşmakla görevlendirilmiş, güvenilirliği yüksek, çok üst düzey özel bir temsilci göreceksiniz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-fox-news-sunucusu-pete-hegsethi-savunma-bakani-olarak-aday-gosterdi-1090337838.html
ukrayna
rusya
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090084087_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a655e6c9256553acb3448711bdb7176b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fox news, donald trump, abd, ukrayna, rusya, ihtilaf, müzakere, özel temsilci, washington, vladimir zelenskiy, işportacı
fox news, donald trump, abd, ukrayna, rusya, ihtilaf, müzakere, özel temsilci, washington, vladimir zelenskiy, işportacı

ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak

19:59 13.11.2024
© AP Photo / Evan VucciSeçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık'
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yakın zamanda Ukrayna müzakereleri için özel bir temsilci atayacağı öne sürüldü.
Fox News'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü konusuyla ilgilenmesi için özel bir temsilci atayacak.
Haberde, kaynaklardan birinin “Barışçıl bir çözüme ulaşmakla görevlendirilmiş, güvenilirliği yüksek, çok üst düzey özel bir temsilci göreceksiniz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.
Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
DÜNYA
Trump, Fox News sunucusu Pete Hegseth'i Savunma Bakanı olarak aday gösterdi
11:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала