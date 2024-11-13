https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abd-basini-trump-ukrayna-muzakereleri-icin-ozel-temsilci-atayacak-1090363625.html
ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak
ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yakın zamanda Ukrayna müzakereleri için özel bir temsilci atayacağı öne sürüldü. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:59+0300
2024-11-13T19:59+0300
2024-11-13T19:58+0300
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rusya
ihtilaf
müzakere
özel temsilci
washington
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Fox News'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü konusuyla ilgilenmesi için özel bir temsilci atayacak.Haberde, kaynaklardan birinin “Barışçıl bir çözüme ulaşmakla görevlendirilmiş, güvenilirliği yüksek, çok üst düzey özel bir temsilci göreceksiniz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/trump-fox-news-sunucusu-pete-hegsethi-savunma-bakani-olarak-aday-gosterdi-1090337838.html
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fox news, donald trump, abd, ukrayna, rusya, ihtilaf, müzakere, özel temsilci, washington, vladimir zelenskiy, işportacı
fox news, donald trump, abd, ukrayna, rusya, ihtilaf, müzakere, özel temsilci, washington, vladimir zelenskiy, işportacı
ABD basını: Trump Ukrayna müzakereleri için özel temsilci atayacak
ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın yakın zamanda Ukrayna müzakereleri için özel bir temsilci atayacağı öne sürüldü.
Fox News'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü konusuyla ilgilenmesi için özel bir temsilci atayacak.
Haberde, kaynaklardan birinin “Barışçıl bir çözüme ulaşmakla görevlendirilmiş, güvenilirliği yüksek, çok üst düzey özel bir temsilci göreceksiniz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Daha önce Trump, seçimi kazanması halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sadece 24 saat içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova ise, sorunun bu kadar basit bir çözüm için fazla karmaşık olduğuna dikkat çekmişti.
Trump, mevcut ABD hükümetinin Ukrayna'daki duruma yaklaşımını birçok kez eleştirmiş ve Vladimir Zelenskiy'i her ziyaretinde Washington'dan milyarlarca dolarlık yardımla dönen bir ‘işportacı’ olarak nitelemişti.