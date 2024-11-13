https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirin-ardindan-bu-kez-de-antalyada-3-kardes-apartman-dairesinde-olu-bulundu-1090351436.html
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T16:16+0300
2024-11-13T16:16+0300
2024-11-13T16:27+0300
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Antalya’da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.İran uyruklu kardeşler ölü bulunduYakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten Güzeloba Mahallesi'ndeki evlerinden haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.İzmir'de 5 çocuk hayatını kaybetmiştiİzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Çocukların yangın esnasında evde yanız bırakıldıkları ortaya çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
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antalya, son dakika, çocuk
antalya, son dakika, çocuk
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
16:16 13.11.2024 (güncellendi: 16:27 13.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu.
Antalya’da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
İran uyruklu kardeşler ölü bulundu
Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten Güzeloba Mahallesi'ndeki evlerinden haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.
İzmir'de 5 çocuk hayatını kaybetmişti
İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Çocukların yangın esnasında evde yanız bırakıldıkları ortaya çıkarılmıştı.