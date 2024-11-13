Türkiye
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirin-ardindan-bu-kez-de-antalyada-3-kardes-apartman-dairesinde-olu-bulundu-1090351436.html
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T16:16+0300
2024-11-13T16:27+0300
türkiye
antalya
son dakika
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090351685_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_e1becce4a409ac3464907ba924d1140b.jpg
Antalya’da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.İran uyruklu kardeşler ölü bulunduYakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten Güzeloba Mahallesi'ndeki evlerinden haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.İzmir'de 5 çocuk hayatını kaybetmiştiİzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Çocukların yangın esnasında evde yanız bırakıldıkları ortaya çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090351685_546:0:3186:1980_1920x0_80_0_0_74aab0334a7274a2113a3fcf5568be87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, son dakika, çocuk
antalya, son dakika, çocuk

İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu

16:16 13.11.2024 (güncellendi: 16:27 13.11.2024)
© FIRAT DEMİR - RAMAZAN BOZCA-AW328510İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© FIRAT DEMİR - RAMAZAN BOZCA-AW328510
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu.
Antalya’da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İran uyruklu kardeşler ölü bulundu

Yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten Güzeloba Mahallesi'ndeki evlerinden haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

İzmir'de 5 çocuk hayatını kaybetmişti

İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Çocukların yangın esnasında evde yanız bırakıldıkları ortaya çıkarılmıştı.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmıştı: İfadesi ortaya çıktı
07:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала