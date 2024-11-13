https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirin-ardindan-bu-kez-de-antalyada-3-kardes-apartman-dairesinde-olu-bulundu-1090351436.html

İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu

İzmir'in ardından bu kez de Antalya'da 3 kardeş apartman dairesinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya Güzeloba Mahallesi'nde İran uyruklu 3 kardeş, bir apartmanın 8'inci katındaki dairede ölü bulundu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T16:16+0300

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Antalya’da İran uyruklu 3 kardeş yaşadıkları evde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.İran uyruklu kardeşler ölü bulunduYakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten Güzeloba Mahallesi'ndeki evlerinden haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.İzmir'de 5 çocuk hayatını kaybetmiştiİzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında, yaşları 1 ila 5 olan 5 kardeş hayatını kaybetmişti. Çocukların yangın esnasında evde yanız bırakıldıkları ortaya çıkarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html

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