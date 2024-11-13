https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı
İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, çocuklarının cenaze törenine... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T07:21+0300
2024-11-13T07:21+0300
2024-11-13T07:21+0300
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İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne Melisa Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı getirilen Akcan’ın tedavisi tamamlanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, nöbetçi hakim serbest bırakılmasına karar verdi.Cenaze töreninde fenalaştıYangında hayatını kaybeden çocukların cenaze töreni, Selçuk’taki Tahsinağa Camisi'nde polis nezaretinde düzenlendi. Cenazeye katılan anne Melisa Akcan, törende fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Akcan, tedavisinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.Akcan’ın i̇lk i̇fadesiYangında 5 çocuğunu kaybeden Akcan, polise verdiği ilk ifadesinde olay günü saat 18.45 sıralarında topladığı hurdaların parasını almak için evden ayrıldığını, 19.05’te geri döndüğünde ise evden yükselen dumanları gördüğünü belirtti. Akcan, olay anında çevredeki komşulardan yardım istediğini söyledi.Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşOlay, Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında evde yalnız olan 5 kardeş; Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-evdeki-yanginda-hayatini-kaybeden-5-cocugun-annesi-serbest-birakildi-1090319180.html
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İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, çocuklarının cenaze törenine katıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk ifadesinde, para almak için kısa süreliğine evden çıktığını ve yangını dönüşte fark ettiğini anlattı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne Melisa Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı getirilen Akcan’ın tedavisi tamamlanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, nöbetçi hakim serbest bırakılmasına karar verdi.
Cenaze töreninde fenalaştı
Yangında hayatını kaybeden çocukların cenaze töreni, Selçuk’taki Tahsinağa Camisi'nde polis nezaretinde düzenlendi. Cenazeye katılan anne Melisa Akcan, törende fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Akcan, tedavisinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Akcan, polise verdiği ilk ifadesinde olay günü saat 18.45 sıralarında topladığı hurdaların parasını almak için evden ayrıldığını, 19.05’te geri döndüğünde ise evden yükselen dumanları gördüğünü belirtti. Akcan, olay anında çevredeki komşulardan yardım istediğini söyledi.
Yangında hayatını kaybeden 5 kardeş
Olay, Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında evde yalnız olan 5 kardeş; Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.