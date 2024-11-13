İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html
İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı
İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, çocuklarının cenaze törenine... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T07:21+0300
2024-11-13T07:21+0300
türkiye
izmir
yangın
yangın söndürme
ölüm
anne
toplu ölüm
kardeş
selçuk
duman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090314424_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_b99b201afa83faab6517918d74819ec5.jpg
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne Melisa Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı getirilen Akcan’ın tedavisi tamamlanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, nöbetçi hakim serbest bırakılmasına karar verdi.Cenaze töreninde fenalaştıYangında hayatını kaybeden çocukların cenaze töreni, Selçuk’taki Tahsinağa Camisi'nde polis nezaretinde düzenlendi. Cenazeye katılan anne Melisa Akcan, törende fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Akcan, tedavisinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.Akcan’ın i̇lk i̇fadesiYangında 5 çocuğunu kaybeden Akcan, polise verdiği ilk ifadesinde olay günü saat 18.45 sıralarında topladığı hurdaların parasını almak için evden ayrıldığını, 19.05’te geri döndüğünde ise evden yükselen dumanları gördüğünü belirtti. Akcan, olay anında çevredeki komşulardan yardım istediğini söyledi.Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşOlay, Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında evde yalnız olan 5 kardeş; Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-evdeki-yanginda-hayatini-kaybeden-5-cocugun-annesi-serbest-birakildi-1090319180.html
türkiye
izmir
selçuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090314424_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_abbd4a730285e94631ab11577611498f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
izmir, yangın, yangın söndürme, ölüm, anne, toplu ölüm, kardeş, selçuk, duman, ifade, ifade, tutuklama, cenaze, cenaze töreni
izmir, yangın, yangın söndürme, ölüm, anne, toplu ölüm, kardeş, selçuk, duman, ifade, ifade, tutuklama, cenaze, cenaze töreni

İzmir'de 5 çocuğunu yangında kaybeden anne serbest bırakılmışı: İfadesi ortaya çıktı

07:21 13.11.2024
© Mehmet Emin Mengüarslanİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Mehmet Emin Mengüarslan
Abone ol
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin annesi Melisa Akcan, çocuklarının cenaze törenine katıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlk ifadesinde, para almak için kısa süreliğine evden çıktığını ve yangını dönüşte fark ettiğini anlattı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne Melisa Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı getirilen Akcan’ın tedavisi tamamlanarak adliyeye sevk edilmesinin ardından, nöbetçi hakim serbest bırakılmasına karar verdi.

Cenaze töreninde fenalaştı

Yangında hayatını kaybeden çocukların cenaze töreni, Selçuk’taki Tahsinağa Camisi'nde polis nezaretinde düzenlendi. Cenazeye katılan anne Melisa Akcan, törende fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Akcan, tedavisinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edildi.

Akcan’ın i̇lk i̇fadesi

Yangında 5 çocuğunu kaybeden Akcan, polise verdiği ilk ifadesinde olay günü saat 18.45 sıralarında topladığı hurdaların parasını almak için evden ayrıldığını, 19.05’te geri döndüğünde ise evden yükselen dumanları gördüğünü belirtti. Akcan, olay anında çevredeki komşulardan yardım istediğini söyledi.

Yangında hayatını kaybeden 5 kardeş

Olay, Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında evde yalnız olan 5 kardeş; Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşler çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de evdeki yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun annesi serbest bırakıldı
Dün, 23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала