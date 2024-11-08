https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-uyardi-ab-abd-olmadan-ukraynadaki-catismayi-finanse-edebilecek-mi-1090183812.html

Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?

Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı keseceğine ve bunun ülkedeki çatışmanın barışçıl yollarla... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:58+0300

2024-11-08T12:58+0300

2024-11-08T13:08+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

ukrayna

avrupa birliği

ab

abd

donald trump

rusya

ekonomi

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Macar radyosuna konuşan Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) tek başına Ukrayna ordusunu finanse edemeyeceğini kaydetti.Orban, “Ukrayna'daki savaş şu anda herkes için en önemli konu. Amerika artık bunu teşvik etmeyecek çünkü Donald Trump savaştan nefret ediyor. Bu bizi de etkileyecek çünkü Avrupa tek başına bu savaşı finanse edemez” şeklinde konuştu.Macaristan lideri, “Yeni duruma uyum sağlamaları gerektiğini düşünenlerin sayısı artıyor” diye ekledi.‘En büyük sorun, iletişim yokluğu’Ukrayna’daki çatışmanın tüm dünyaya büyük zarar verdiğini dile getiren Orban, “Savaş olmasaydı, Avrupa ekonomisi çok daha iyi durumda olurdu” yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkesinin, Ukrayna çatışmasının sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu tekrarlayan Orban, çözüm önündeki en büyük engelin “iletişim yokluğu” olduğunu kaydetti.Macaristan, Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini defalarca vurgulamış, AB ortaklarını bunu yapmaya çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusyadan-abye-ukrayna-teklifi-dondurulan-varliklarimiz-yerine-zelenskiyin-caldigi-paralari-verin-1090172385.html

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macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ekonomi