https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-uyardi-ab-abd-olmadan-ukraynadaki-catismayi-finanse-edebilecek-mi-1090183812.html
Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?
Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı keseceğine ve bunun ülkedeki çatışmanın barışçıl yollarla... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:58+0300
2024-11-08T12:58+0300
2024-11-08T13:08+0300
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Macar radyosuna konuşan Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) tek başına Ukrayna ordusunu finanse edemeyeceğini kaydetti.Orban, “Ukrayna'daki savaş şu anda herkes için en önemli konu. Amerika artık bunu teşvik etmeyecek çünkü Donald Trump savaştan nefret ediyor. Bu bizi de etkileyecek çünkü Avrupa tek başına bu savaşı finanse edemez” şeklinde konuştu.Macaristan lideri, “Yeni duruma uyum sağlamaları gerektiğini düşünenlerin sayısı artıyor” diye ekledi.‘En büyük sorun, iletişim yokluğu’Ukrayna’daki çatışmanın tüm dünyaya büyük zarar verdiğini dile getiren Orban, “Savaş olmasaydı, Avrupa ekonomisi çok daha iyi durumda olurdu” yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkesinin, Ukrayna çatışmasının sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu tekrarlayan Orban, çözüm önündeki en büyük engelin “iletişim yokluğu” olduğunu kaydetti.Macaristan, Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini defalarca vurgulamış, AB ortaklarını bunu yapmaya çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusyadan-abye-ukrayna-teklifi-dondurulan-varliklarimiz-yerine-zelenskiyin-caldigi-paralari-verin-1090172385.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ekonomi
macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ekonomi
Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?
12:58 08.11.2024 (güncellendi: 13:08 08.11.2024)
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı keseceğine ve bunun ülkedeki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturma fırsatını sağlayacağına inanıyor.
Macar radyosuna konuşan Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) tek başına Ukrayna ordusunu finanse edemeyeceğini kaydetti.
Orban, “Ukrayna'daki savaş şu anda herkes için en önemli konu. Amerika artık bunu teşvik etmeyecek çünkü Donald Trump savaştan nefret ediyor. Bu bizi de etkileyecek çünkü Avrupa tek başına bu savaşı finanse edemez” şeklinde konuştu.
Macaristan lideri, “Yeni duruma uyum sağlamaları gerektiğini düşünenlerin sayısı artıyor” diye ekledi.
‘En büyük sorun, iletişim yokluğu’
Ukrayna’daki çatışmanın tüm dünyaya büyük zarar verdiğini dile getiren Orban, “Savaş olmasaydı, Avrupa ekonomisi çok daha iyi durumda olurdu” yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer Donald Trump dört yıl önce ABD seçimlerini kazanmış olsaydı, Ukrayna'da savaş olmayacaktı çünkü ABD'nin güçlü bir lideri olacaktı. Bu dört yıl için yüksek bir bedel ödedik. Ama artık her şey bitti. Donald Trump öyle bir zafer kazandı ki bu zafer sadece Ay'dan değil Mars'tan da görülebilir.
Ülkesinin, Ukrayna çatışmasının sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu tekrarlayan Orban, çözüm önündeki en büyük engelin “iletişim yokluğu” olduğunu kaydetti.
Macaristan, Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini defalarca vurgulamış, AB ortaklarını bunu yapmaya çağırmıştı.