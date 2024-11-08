Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-uyardi-ab-abd-olmadan-ukraynadaki-catismayi-finanse-edebilecek-mi-1090183812.html
Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?
Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı keseceğine ve bunun ülkedeki çatışmanın barışçıl yollarla... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:58+0300
2024-11-08T13:08+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
ukrayna
avrupa birliği
ab
abd
donald trump
rusya
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macar radyosuna konuşan Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) tek başına Ukrayna ordusunu finanse edemeyeceğini kaydetti.Orban, “Ukrayna'daki savaş şu anda herkes için en önemli konu. Amerika artık bunu teşvik etmeyecek çünkü Donald Trump savaştan nefret ediyor. Bu bizi de etkileyecek çünkü Avrupa tek başına bu savaşı finanse edemez” şeklinde konuştu.Macaristan lideri, “Yeni duruma uyum sağlamaları gerektiğini düşünenlerin sayısı artıyor” diye ekledi.‘En büyük sorun, iletişim yokluğu’Ukrayna’daki çatışmanın tüm dünyaya büyük zarar verdiğini dile getiren Orban, “Savaş olmasaydı, Avrupa ekonomisi çok daha iyi durumda olurdu” yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:Ülkesinin, Ukrayna çatışmasının sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu tekrarlayan Orban, çözüm önündeki en büyük engelin “iletişim yokluğu” olduğunu kaydetti.Macaristan, Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini defalarca vurgulamış, AB ortaklarını bunu yapmaya çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusyadan-abye-ukrayna-teklifi-dondurulan-varliklarimiz-yerine-zelenskiyin-caldigi-paralari-verin-1090172385.html
macaristan
ukrayna
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ekonomi
macaristan, viktor orban, ukrayna, avrupa birliği, ab, abd, donald trump, rusya, ekonomi

Orban uyardı: AB, ABD olmadan Ukrayna’daki çatışmayı finanse edebilecek mi?

12:58 08.11.2024 (güncellendi: 13:08 08.11.2024)
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı keseceğine ve bunun ülkedeki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturma fırsatını sağlayacağına inanıyor.
Macar radyosuna konuşan Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) tek başına Ukrayna ordusunu finanse edemeyeceğini kaydetti.
Orban, “Ukrayna'daki savaş şu anda herkes için en önemli konu. Amerika artık bunu teşvik etmeyecek çünkü Donald Trump savaştan nefret ediyor. Bu bizi de etkileyecek çünkü Avrupa tek başına bu savaşı finanse edemez” şeklinde konuştu.
Macaristan lideri, “Yeni duruma uyum sağlamaları gerektiğini düşünenlerin sayısı artıyor” diye ekledi.

‘En büyük sorun, iletişim yokluğu’

Ukrayna’daki çatışmanın tüm dünyaya büyük zarar verdiğini dile getiren Orban, “Savaş olmasaydı, Avrupa ekonomisi çok daha iyi durumda olurdu” yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer Donald Trump dört yıl önce ABD seçimlerini kazanmış olsaydı, Ukrayna'da savaş olmayacaktı çünkü ABD'nin güçlü bir lideri olacaktı. Bu dört yıl için yüksek bir bedel ödedik. Ama artık her şey bitti. Donald Trump öyle bir zafer kazandı ki bu zafer sadece Ay'dan değil Mars'tan da görülebilir.
Ülkesinin, Ukrayna çatışmasının sadece barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu tekrarlayan Orban, çözüm önündeki en büyük engelin “iletişim yokluğu” olduğunu kaydetti.
Macaristan, Rusya’yla iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini defalarca vurgulamış, AB ortaklarını bunu yapmaya çağırmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
Ukrayna krizi
Rusya’dan AB’ye ‘Ukrayna’ teklifi: Dondurulan varlıklarımız yerine Zelenskiy’in çaldığı paraları verin
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала