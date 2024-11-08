https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusyadan-abye-ukrayna-teklifi-dondurulan-varliklarimiz-yerine-zelenskiyin-caldigi-paralari-verin-1090172385.html
Rusya’dan AB’ye ‘Ukrayna’ teklifi: Dondurulan varlıklarımız yerine Zelenskiy’in çaldığı paraları verin
Rusya’dan AB’ye ‘Ukrayna’ teklifi: Dondurulan varlıklarımız yerine Zelenskiy’in çaldığı paraları verin
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya’ya ait olan ve gayri meşru yollarla el koyduğu varlıklar yerine Zelenskiy ve ekibinin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T10:51+0300
2024-11-08T10:51+0300
2024-11-08T10:56+0300
ukrayna krizi
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mariya zaharova
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vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "AB’den 300 milyar dolar değerindeki Rus varlıkları için dilendiğini" anımsatarak şunu yazdı: Rus diplomat, “Poroşenko, Yatsenyuk, Kolomoyskiy, Kliçko, Avakov, Tyagnibok ve Ukrayna devletini çöküşe götüren, ülkeyi satan ve vatandaşları öldüren diğer hırsızların kasalarını da kazırsanız, Ukrayna ekonomisi yeniden canlandırılabilir” ifadesini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce defalarca Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etmişti. Lavrov'a göre Moskova, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yunan-komunistler-ukraynaya-giden-muhimmat-konvoyunu-durdurdu-1090165924.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ab, ukrayna, varlık, el koyma, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko, arseniy yatsenyuk, igor kolomoyskiy, vitaliy kliçko, arsen avakov, oleg tyagnibok, ekonomi, sergey lavrov, g7
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa birliği, ab, ukrayna, varlık, el koyma, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko, arseniy yatsenyuk, igor kolomoyskiy, vitaliy kliçko, arsen avakov, oleg tyagnibok, ekonomi, sergey lavrov, g7
Rusya’dan AB’ye ‘Ukrayna’ teklifi: Dondurulan varlıklarımız yerine Zelenskiy’in çaldığı paraları verin
10:51 08.11.2024 (güncellendi: 10:56 08.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya’ya ait olan ve gayri meşru yollarla el koyduğu varlıklar yerine Zelenskiy ve ekibinin varlıklarını Ukrayna’ya vermeyi teklif etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "AB’den 300 milyar dolar değerindeki Rus varlıkları için dilendiğini" anımsatarak şunu yazdı:
AB, bunun kendileri için nasıl sonuçlanacağını biliyor. Bunun çok acı verici olacağı konusunda onları dürüstçe uyardık. Ukraynalı yetkililerin ve oligarkların çaldığı varlıkların ne kadar olduğunu ve nerede saklandıklarını da biliyorlar. Belki de Ukraynalılar, Zelenskiy ve yavrularının mallarına el koymalı.
Rus diplomat, “Poroşenko, Yatsenyuk, Kolomoyskiy, Kliçko, Avakov, Tyagnibok ve Ukrayna devletini çöküşe götüren, ülkeyi satan ve vatandaşları öldüren diğer hırsızların kasalarını da kazırsanız, Ukrayna ekonomisi yeniden canlandırılabilir” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce defalarca Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etmişti. Lavrov'a göre Moskova, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.
AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.