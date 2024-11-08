https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/rusyadan-abye-ukrayna-teklifi-dondurulan-varliklarimiz-yerine-zelenskiyin-caldigi-paralari-verin-1090172385.html

Rusya’dan AB’ye ‘Ukrayna’ teklifi: Dondurulan varlıklarımız yerine Zelenskiy’in çaldığı paraları verin

Rusya’dan AB’ye ‘Ukrayna’ teklifi: Dondurulan varlıklarımız yerine Zelenskiy’in çaldığı paraları verin

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği’ne (AB) Rusya’ya ait olan ve gayri meşru yollarla el koyduğu varlıklar yerine Zelenskiy ve ekibinin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T10:51+0300

2024-11-08T10:51+0300

2024-11-08T10:56+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "AB’den 300 milyar dolar değerindeki Rus varlıkları için dilendiğini" anımsatarak şunu yazdı: Rus diplomat, “Poroşenko, Yatsenyuk, Kolomoyskiy, Kliçko, Avakov, Tyagnibok ve Ukrayna devletini çöküşe götüren, ülkeyi satan ve vatandaşları öldüren diğer hırsızların kasalarını da kazırsanız, Ukrayna ekonomisi yeniden canlandırılabilir” ifadesini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce defalarca Rusya'nın Avrupa'daki varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'daki dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etmişti. Lavrov'a göre Moskova, Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine de sahip.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/yunan-komunistler-ukraynaya-giden-muhimmat-konvoyunu-durdurdu-1090165924.html

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