18 aylık Cezayirli yapışık ikizler Rinad ve Rinas Türkiye'de yapılan başarılı operasyonla birbirlerinden ayrıldı

Cezayirli Amal ve Said Belkacem çiftinin 5 Nisan 2023'te dünyaya gelen, yüzleri birbirine dönük göğüslerinden bitişik olan 'yapışık ikizleri Rinad ve Rinas', Türkiye'de gerçekleştirilen bir operasyona birbirinden ayrıldı. Ölümün eşiğinden dönen ikizlere kalpleri için 'ayrı keseler' oluşturulurken, kendi kemikleri farklı yerlerde bir araya getirilerek yeni kemikler oluşturuldu. Rinad ve Rinas isimli yapışık ikiz kardeşler 5 Nisan 2023 tarihinde dünyaya geldi. Göğüslerinden yapışık, kalpleri ayrı ama tek bir kesenin içinde doğan kardeşlerden Rinas'ın kalbinde de çok ciddi sorunlar olduğu ortaya çıktı. Büyük bir şok yaşayan ikizlerin anneleri Amal ve babaları Said Belkacem ne yapacaklarını araştırmaya başladı. Ülkelerinde bu operasyonun yapacak ekip olmaması nedeniyle aile bir çok ülkede araştırmaya başladı. Beklerken ölümden döndülerAyırma işlemi için bebeklerin 8 kiloya ulaşması gerektiği ortaya çıkarken sağlık sorunları da beraberinde geldi. Cezayir'deki hastaneden taburcu edilen ikizlerden Rinas’ın kalbi bir yaşında iken bir ayda tam üç kez durdu. Rinas’ın kalbinin durması, Rinad’ın da hayata veda etmesi demekti. Anne Amal Belkacem yaşadıklarını şöyle anlattı: 3 bin 300 kilometrelik yoldan geldilerBu süreç sonrasında aile çocuklarını tam 3 bin 300 kilometrelik yoldan İstanbul Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'ne getirdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Güven’in liderliğinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon ile Yoğun Bakım uzmanlarından oluşan özel bir konsey oluşturuldu, ayrılma ameliyatı ve sonrası için tedavi planlaması yapıldı.Tek bir kesede iki kalp Ameliyat planlaması ve ilk işlemler 2 ay sürdü. Yapılan pek çok detaylı tetkiklerin ardından, göğüs duvarından yapışık olan, kalpleri ve yüzleri birbirine bakan ikizlerin minik kalplerindeki sorun tespit edildi. Her insanın kalbi ‘perikart’ olarak adlandırılan ve kalbi göğüs kafesinin içinde sabit tutmasının yanı sıra enfeksiyonlardan da koruyan keseyle çevrili. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek, ikizlerin kalplerinin ise ayrı ayrı kese yerine tek bir büyük keseyle çevrildiğini belirterek, “Tek bir büyük kesenin içinde minik iki kalp atıyordu! Ayrıca ikizlerden Rinas kalp hastasıydı Doğuştan, kalpten çıkan büyük damarlarda terslik ve akciğere giden damarda darlık vardı. Kalpte karıncıklar arasında geniş bir delik de bulunuyordu” bilgisini verdi.4.5 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandıİkizler için ayırma operasyonu öncesinde bir çok operasyon yapılırken, 5 Ekim 2024'de ana operasyon gerçekleştirildi. 4.5 saat süren operasyon sonrasında 18 ay boyunca yapışık olan ikizler başarıyla ayrıldı. Yapışık ikizler için her iki kalbe de iki kese oluşturulduİkizler birbirlerine göğüs kafesinden bağlı oldukları için sağ ile sol kaburga kemiklerini bir arada tutan ve halk arasında “iman tahtası” olarak adlandırılan sternum kemiği gelişmemişti. Yine ikizlere kendi kemikleriyle “iman tahtası” yapıldı. Kalbinden rahatsız olan Rinas için önümüzdeki dönemde yeni operasyonların da yapılacağı belirtildi. Ayrılığa zamanla alışacaklarİkizlerin ayırma sürecinin sonrasında, tıbbi ekibin bebeklerin birbirini aradıklarını ve bu nedenle stres yaşadıklarını gözlemlediklerini söyleyen Prof. Dr. Ersin Erek, “Biz tüm ekip olarak, deneyimimizle bu ameliyatı başarıyla sonlandırdık. Çok mutlu da olduk. Ama ayrılan bebeklerin birbirini aradığını gördüğümüzde, hepimiz derinden etkilendik. Hüzünlendik de… Onlar kendini tek vücut olarak biliyorlar, şimdi sağlıklı ve iki ayrı birey oldular. Buna zamanla alışacaklar elbette” dedi.Amal ve Said Belkacem çifti, ikizlerinin sağlıklı olarak birbirlerinden ayrılabileceklerine yönelik umutlarını hep koruduklarını belirterek, “Büyük bir heyecan ve umutla beklemiştik ameliyatı. Çok şükür ikizlerimiz Türk hekimlerinin büyük çabası ve başarısı sayesinde birbirinden ayrıldılar. Şimdi tek dileğimiz; kalp hastası olan kızımızın birkaç ay sonra gerçekleştirilecek olan ameliyatla sağlığına kavuşması” dediler.

