İstanbul Valisi açıkladı: 'Türkiye'nin kalbinde üç terör eylemi engellendi'

'Türkiye'nin Kalbi' olan İstanbul'daki emniyet verilerini İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı. Vali Gül, , "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandı, 621 şahıs tutuklandı, 582 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 terör eylemi engellendi." dedi.İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'a ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terör kaynaklarını kurutmak için yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Gül, "Bu kapsamda düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına önemli bir darbe vurduk. Terör örgütlerinin başını ezmek için şehrimizin her karışında mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Organize suçlarla ilgili 32.5 milyon liralık mal varlığına el konulduOrganize suçlarla mücadeleye de devam ettiklerini aktaran Gül şu bilgileri paylaştı: Suç oranlarındaki azalmaya dikkat çekti Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9,3, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandığına dikkati çeken Gül, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 81,8 aydınlatma oranlarıyla geçen yılki verilerin üzerine çıkıldığına işaret etti.Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 45, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 40 oranında düşüş sağlandığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:"Yaptığımız denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 146 konuta 16 milyon lira cezai işlem uygulandı. Hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer konu ise kız öğrencilerimizin kaldığı orta ve yükseköğrenim yurtları. Bu kapsamda yurt alanı ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek için denetim ve tedbirlerimizi, kadın personel sayımızı artırdık. Ayrıca, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, korku heyecan ve paniğe yol açan havai fişek ve benzeri maddelerin hangi alanlarda ve hangi saatler arasında kullanılabileceği bellidir. Bunu hatırlatma maksatlı tekrar yazısını yazdık, ayrıca da arkadaşlarımızı talimatlandırdık. 20.00-22.00 saatleri dışında gecenin birinde, ikisinde, canının istediği her yerde izinsiz havai fişek atılamaz. Buna uymayan işletmeye, kişilere karşı cezai yaptırımları uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz."23 ton uyuşturucu yakalandı Silahla işlenen suçlara bakıldığında yüzde 97'sinin ruhsatsız silahla işlendiğini kaydeden Gül, şöyle devam etti:60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildiDüzensiz göçle ilgili rakamları da paylaşan Vali Gül, "1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda 300 operasyon yapıldı, 739 şahıs yakalandı, 259 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 127 araca el konuldu. Dünyaya örnek olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 586 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemi başlatıldı." diye konuştu.

