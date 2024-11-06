İstanbul Valisi açıkladı: 'Türkiye'nin kalbinde üç terör eylemi engellendi'
© İslam Yakutİstanbul Valisi
© İslam Yakut
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İstanbul'da ilk on ayda terör örgütlerine yönelik 2 bin 945 operasyon yapıldı, üç terör eylemi engellendi. İstanbul Valisi Davut Gün, terör finansmanında kullanılacak olan 8 milyon liradan fazla paraya el konulduğunu açıkladı.
'Türkiye'nin Kalbi' olan İstanbul'daki emniyet verilerini İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı. Vali Gül, , "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 şahıs yakalandı, 621 şahıs tutuklandı, 582 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 terör eylemi engellendi." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'a ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terör kaynaklarını kurutmak için yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Gül, "Bu kapsamda düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına önemli bir darbe vurduk. Terör örgütlerinin başını ezmek için şehrimizin her karışında mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Organize suçlarla ilgili 32.5 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Organize suçlarla mücadeleye de devam ettiklerini aktaran Gül şu bilgileri paylaştı:
"2024 yılının ilk 10 ayında 216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi, 1813 şahıs yakalandı, 1179 şahıs tutuklandı, 455 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 563 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul'umuzun, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir hukuk devleti olan ülkemizde kanunların dışına çıkan herkes karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi, adaleti bulacağını unutmasın. Şehrimizin güvenliği ve esenliği için 7 bin 409 ekip, 55 bin 40 personelimiz ile asayişi sağlamaya, suçla ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz."
Suç oranlarındaki azalmaya dikkat çekti
Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9,3, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandığına dikkati çeken Gül, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,5, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 81,8 aydınlatma oranlarıyla geçen yılki verilerin üzerine çıkıldığına işaret etti.
Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 45, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 40 oranında düşüş sağlandığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:
"Yaptığımız denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 146 konuta 16 milyon lira cezai işlem uygulandı. Hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer konu ise kız öğrencilerimizin kaldığı orta ve yükseköğrenim yurtları. Bu kapsamda yurt alanı ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek için denetim ve tedbirlerimizi, kadın personel sayımızı artırdık. Ayrıca, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, korku heyecan ve paniğe yol açan havai fişek ve benzeri maddelerin hangi alanlarda ve hangi saatler arasında kullanılabileceği bellidir. Bunu hatırlatma maksatlı tekrar yazısını yazdık, ayrıca da arkadaşlarımızı talimatlandırdık. 20.00-22.00 saatleri dışında gecenin birinde, ikisinde, canının istediği her yerde izinsiz havai fişek atılamaz. Buna uymayan işletmeye, kişilere karşı cezai yaptırımları uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz."
23 ton uyuşturucu yakalandı
Silahla işlenen suçlara bakıldığında yüzde 97'sinin ruhsatsız silahla işlendiğini kaydeden Gül, şöyle devam etti:
"2024 yılının ilk 10 ayında 15 bin 511 silah ele geçirildi. 14 bin 231 kişi yakalandı. Ruhsatsız silah taşıyanlar, bulunduranlar şunu bilmeli ki bu bir suç ve cezası vardır. Uyuşturucu çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 10 ayında imal ve ticarete yönelik 8 bin 419 operasyonda 13 bin 789 şahıs yakalandı, 6 bin 710 şahıs tutuklandı, 3 bin 782 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 23 ton uyuşturucu, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) son 10 ayda 37 bin 789 ihbar yapıldı. 56 bin 652 operasyonda 68 bin 356 şüpheli yakalandı. "
60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi
Düzensiz göçle ilgili rakamları da paylaşan Vali Gül, "1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda 300 operasyon yapıldı, 739 şahıs yakalandı, 259 şahıs tutuklandı, 123 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 127 araca el konuldu. Dünyaya örnek olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 586 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemi başlatıldı." diye konuştu.