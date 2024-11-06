İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 'Çember daraltıyoruz'
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hakkında yakalama kararı verilen kişilere yönelik 'Çember-24' operasyonunda 4 bin 244 kişi yakalandı.
Türkiye genelinde hakkında yapılan 'Çember-24' operasyonlarında haklarında çeşitli suçlarda arama kararı bulunan 4 bin 244 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonları 'çember daraltıyoruz' diye duyurdu.
Özel ekipler kuruldu
Bakan Yerlikaya sosyal medyasından yaptığı açıklamada, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikte suçluların yakalanması için özel ekipler kurulduğunu belirtti. Aranan kişiler yakaladıkça suç oranlarının düştüğünü ifade eden Yerlikaya, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenenler için çember daraltıyoruz. Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Çember-24 operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 158, 5-10 yıldır aranmakta olan 31, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 55 şüpheli şahıs yakalandı. Bunların, 689'u hırsızlıktan, 374'ü dolandırıcılıktan, 151'i yağmadan, 62'si kasten öldürmeden, 125'i cinsel suçlardan, 717'si narkotik suçlarından, 73'ü terör suçlarından, 474'ü KOM (Kaçakçılık, Organize), 216'sı siber suçlardan ve 1363'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 4 bin 244 şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."
Çember Operasyonları Devam Ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2024
8️⃣1️⃣ ilde son 1️⃣ haftadır “Mahkemelerimizce Hapis Cezasına Yönelik Yakalama Kararı Verilen Şahıslara” yönelik düzenlenen “ÇEMBER-24” operasyonlarında 4️⃣.2️⃣4️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗
Emniyetimizde, Jandarmamızda ve Sahil Güvenliğimizde suçluları… pic.twitter.com/Bt4vEYqZOT