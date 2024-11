https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/berat-albayrak-biyografisi-siyasete-geri-mi-donuyor-sorusu-gundemde-1090114368.html

Berat Albayrak biyografisi: 'Siyasete geri mi dönüyor?' sorusu gündemde

Berat Albayrak biyografisi: 'Siyasete geri mi dönüyor?' sorusu gündemde

Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesiyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ismi Türkiye'de gündem oldu. Trump tarafından ABD tarihinde ilk kez bir başkanın Oval Ofis'te ağırladığı ilk Türk bakan olan Berat Albayrak ile ilgili iddialar ortaya atıldı. 2019 yılında gerçekleşen Oval Ofis ziyareti döneminde Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile yakın ilişkileri olduğu gündeme gelen Albayrak'ın isiyasete dönebileceği iddia edildi. Berat Albayrak yeni kabinede olacak mı? Gazeteci Sevilay Yılman, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından 'Berat Albayrak'ın ciddi bir aktör olarak yeniden Türk siyasetinde söz sahibi olmasının yolunun açılabileceği' yönünde iddialarda bulunurken, gazeteci Bülent Aydemir kabine değişikliğinde Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alabileceğini öne sürdü.Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şaka sanmıştım, vallahi gerçek olma ihtimali yüksekmiş. Nerelerde, kimlerden duydum; küçük dilimi yutacaktım az daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği için bütçenin TBMM’den geçmesini değil, ABD seçimini bekliyormuş. Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacakmış. Ben sadece aktarıcıyım; kızmayın olur mu?" ifadelerini kullandı.Albayrak'ın Oval Ofis ziyaretiBerat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiği 2020'den bir yıl önce 2019'da ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’te program dışı bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme kadar Oval Ofis'te çekilen fotoğraf karesi de çok konuşulmuştu. Fotoğrafta Trump ve Albayrak dışında Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner de bulunuyordu. İngiltere merkezli yayın yapan Middle East Eye haber sitesi, Kushner ile Albayrak'ın ilişkilerinin iyi olduğunu ve bu ilişkinin Türkiye-ABD ilişkilerinde önem arz ettiğini belirten bir haber yayınlamıştı.Sadık Albayrak: Ben çoluk çocuğumla bu uzun yolda Erdoğan'ın yanındayımBerat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak yakın zaman önce Vav TV katıldığı bir yayında eski bir konuşmasına da atıfta bulunarak çocuklarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirtti. Sadık Albayrak 1994 yılındaki açıklamasından şu ifadeleri yineledi:Berat Albayrak kimdir?1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Berat Albayrak aslen Trabzonlu. Fındıkzade ilkokulunda başlayan Albayrak’ın eğitim hayatı sırasıyla Fatih Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme (1999 mezuniyet) şeklinde devam etti.2004 yılında ABD’de Pace University Lubin School of Business'ta yüksek lisan yapan Berat Albayrak akademik kariyerine Türkiye’de devam etti ve 2011’de Kadir Has Üniversitesi’nden bankacılık ve finans bölümünde doktora aldı.Berat Albayrak hangi bakanlıkları üstlendi?Siyasi kariyeri 2015 yılında başlayan Albayrak, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekil olarak TBMM’ye girdi.12 Eylül 2015’de AK Parti Olağan Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde görev alan Berat Albayrak, 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde kurulan 64. Hükümette ilk bakanlık görevini üstlenerek Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Aynı görevi 65. Hükümette de yerine getiren Albayrak, 21 Mayıs 2017 AK Parti 3.Olağanüstü Kongresi’ndebir kez daha MKYK’da yer aldı.2017 yılında yapılan anayasa referandumu sonrası kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gerçekleştirilen 2018 genel seçimlerinde ise başkanlık sisteminin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldı.Berat Albayrak ne zaman istifa etti?2020 yılına kadar bu görevi sürdüren Berat Albayrak 8 Kasım'da sağlık sorunları gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan görevden af talebinde bulundu. Albayrak'ın istifa açıklamasında 'at izi it izine karıştı' ifadesi çok konuşuldu.Berat Albayrak'ın görevden af talebi sonrası 9 Kasım 2020'de Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atandı.Ayrıca Berat Albayrak, 2004 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak ile evli olup, 3 erkek ve bir kız çocuk babasıdır.

