https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trumpin-zaferi-avrupada-populizmin-ve-asiri-sagin-yukselisine-yol-acacak-1090111199.html
‘Trump'ın zaferi Avrupa’da popülizmin ve aşırı sağın yükselişine yol açacak’
‘Trump'ın zaferi Avrupa’da popülizmin ve aşırı sağın yükselişine yol açacak’
Sputnik Türkiye
Ortadoğulu uzmanlar Trump'ın zaferinin birçok Avrupa ülkesinde popülizmin ve aşırı sağcı güçlerin yükselişine katkı sağlayacağını belirtti. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T20:57+0300
2024-11-06T20:57+0300
2024-11-06T20:56+0300
görüş
donald trump
abd seçimleri
zafer
ortadoğu
mısır
kamala harris
demokratlar
popülizm
aşırı sağ
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Ortadoğulu uzmanlar, Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferini Sputnik’e değerlendirdi.Mısır Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Rakha Ahmad Hassan, Demokrat Parti'deki kafa karışıklığı ve Kamala Harris'in başkanlık yarışının sonlarına doğru aday gösterilmesinin yanı sıra, Gazze'deki savaşın durdurulamaması nedeniyle Trump'ın zaferinin beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, şunları ifade etti.Siyasi analist Silin El-Jarizi ise, Trump'ın zaferinin birçok Avrupa ülkesinde popülizmin ve aşırı sağcı güçlerin yükselişine katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-basini-trumpin-elinde-secim-zaferinden-sonra-intikam-alabilecegi-kisilerin-listesi-var-1090109045.html
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donald trump, abd seçimleri, zafer, ortadoğu, mısır, kamala harris, demokratlar, popülizm, aşırı sağ, avrupa, israil, benyamin netanyahu, kudüs
donald trump, abd seçimleri, zafer, ortadoğu, mısır, kamala harris, demokratlar, popülizm, aşırı sağ, avrupa, israil, benyamin netanyahu, kudüs
‘Trump'ın zaferi Avrupa’da popülizmin ve aşırı sağın yükselişine yol açacak’
Ortadoğulu uzmanlar Trump'ın zaferinin birçok Avrupa ülkesinde popülizmin ve aşırı sağcı güçlerin yükselişine katkı sağlayacağını belirtti.
Ortadoğulu uzmanlar, Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferini Sputnik’e değerlendirdi.
Mısır Dış İlişkiler Konseyi Üyesi Rakha Ahmad Hassan, Demokrat Parti'deki kafa karışıklığı ve Kamala Harris'in başkanlık yarışının sonlarına doğru aday gösterilmesinin yanı sıra, Gazze'deki savaşın durdurulamaması nedeniyle Trump'ın zaferinin beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, şunları ifade etti.
Ortadoğu'da çözüm konusunda, İsrail başbakanlık ofisinden sızan bilgilere göre Trump'ın Netanyahu'dan gelecek yılın Ocak ayı sonunda resmen başkanlık koltuğuna oturuncaya kadar Ortadoğu'daki savaşı sona erdirmesini istediği biliniyor, ancak tüm bunlar bir noktada spekülasyon olarak kalıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğa sahip olacağı ve bunun da Trump'ın işlerini kolaylaştıracağı şimdiden belli.
Siyasi analist Silin El-Jarizi ise, Trump'ın zaferinin birçok Avrupa ülkesinde popülizmin ve aşırı sağcı güçlerin yükselişine katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu.
Avrupalı liderler, gelecekteki başkanı memnun etmek ve ABD ile karşılıklı anlayışı sağlamak için Trump'ı zaferinden dolayı tebrik etme yarışına girdi; çünkü birçok Avrupa Birliği ülkesi, inkar etseler bile Washington'un himayesi altında yaşıyor.
Trump'ın zaferinin birçok Avrupa ülkesinde popülizmin ve aşırı sağcı güçlerin yükselişine katkı sağlayacağı açık. Amerikan siyasetinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki farklılıkların pek de derin olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, Trump açıklamaları ve aşırı cüretkarlığı nedeniyle yine de bazen can sıkıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ortadoğu konularında ve İsrail'e verdiği koşulsuz destek konusunda tutumunu ve nasıl davrandığını herkes biliyor, ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kimse unutmayacak.