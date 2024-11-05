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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/peskov-kiev-ve-bati-guney-koreyi-catismaya-cekmeye-calisiyor-1090046394.html
Peskov: Kiev ve Batı, Güney Kore'yi çatışmaya çekmeye çalışıyor
Peskov: Kiev ve Batı, Güney Kore'yi çatışmaya çekmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusu saflarında Ukrayna'ya karşı savaştığına dair iddiaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev ve Batı'nın Güney Kore'yi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:05+0300
2024-11-05T13:05+0300
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Kuzey Kore askerlerinin özel askeri harekat bölgesinde çarpıştığına dair iddialara yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'den gelen açıklamalara bakıldığında Washington'un bu konuda nihai teyide sahip olmadığının görüldüğünü söyledi.Peskov, "Bu konuda konuşmayacağım, zira bu konuda görüş belirten tüm ABD'li temsilciler, bu iddialarına her zaman 'ABD tarafının nihai teyide sahip olmadığı' cümlesini ekliyorlar" dedi.Kiev rejimi, ABD ve birçok Avrupa ülkesinin Ukrayna çatışmasına daha fazla ülke çekmeyi devam ettirmeye hazır olduğunu ve bunun için birçok şey yaptığını belirten Peskov, Ukrayna ve Batı'nın çatışmayı 'uluslararasılaştırma' gayreti içinde olduğunun altını çizdi.Son günlerde Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine dair iddialar Batılı siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getiriliyor.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında iddialara verdiği cevabında, ABD’nin Rusya'nın müttefiklerinin Moskova’ya yardımının kabul edilemez olduğu şeklindeki ‘çürük bir mantığı’ dünyaya dayatmaya çalıştığını söylemişti.Nebenzya, “Çok basit bir soru sormak istiyorum: Batılı meslektaşlarımızın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda iddia ettikleri her şeyin bir an için doğru olduğunu varsaysak bile, neden ABD ve müttefikleri, NATO'nun tüm askeri ve istihbarat potansiyelini seferber ederek Zelenskiy rejimine yardım etme hakkına sahip oldukları şeklindeki çürük bir mantığı tüm dünyaya dayatmaya çalışırken, Rusya’nın müttefikleri bunu yapma hakkına sahip olamasın?” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kuzey-kore-disisleri-bakani-choe-moskovada-ukraynada-zafer-kazanilana-dek-rusyanin-yaninda-1089925937.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, kuzey kore, güney kore, ukrayna krizi, özel askeri harekat, kiev, batı, batılı ülkeler, avrupa
rusya, kremlin, dmitriy peskov, kuzey kore, güney kore, ukrayna krizi, özel askeri harekat, kiev, batı, batılı ülkeler, avrupa

Peskov: Kiev ve Batı, Güney Kore'yi çatışmaya çekmeye çalışıyor

13:05 05.11.2024
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Александр Щербак
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Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusu saflarında Ukrayna'ya karşı savaştığına dair iddiaları reddeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev ve Batı'nın Güney Kore'yi çatışmaya çekmeye çalıştığını belirtti.
Kuzey Kore askerlerinin özel askeri harekat bölgesinde çarpıştığına dair iddialara yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'den gelen açıklamalara bakıldığında Washington'un bu konuda nihai teyide sahip olmadığının görüldüğünü söyledi.

Peskov, "Bu konuda konuşmayacağım, zira bu konuda görüş belirten tüm ABD'li temsilciler, bu iddialarına her zaman 'ABD tarafının nihai teyide sahip olmadığı' cümlesini ekliyorlar" dedi.

Kiev rejimi, ABD ve birçok Avrupa ülkesinin Ukrayna çatışmasına daha fazla ülke çekmeyi devam ettirmeye hazır olduğunu ve bunun için birçok şey yaptığını belirten Peskov, Ukrayna ve Batı'nın çatışmayı 'uluslararasılaştırma' gayreti içinde olduğunun altını çizdi.

Son günlerde Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine dair iddialar Batılı siyasetçiler tarafından sıkça gündeme getiriliyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında iddialara verdiği cevabında, ABD’nin Rusya'nın müttefiklerinin Moskova’ya yardımının kabul edilemez olduğu şeklindeki ‘çürük bir mantığı’ dünyaya dayatmaya çalıştığını söylemişti.

Nebenzya, “Çok basit bir soru sormak istiyorum: Batılı meslektaşlarımızın Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliği konusunda iddia ettikleri her şeyin bir an için doğru olduğunu varsaysak bile, neden ABD ve müttefikleri, NATO'nun tüm askeri ve istihbarat potansiyelini seferber ederek Zelenskiy rejimine yardım etme hakkına sahip oldukları şeklindeki çürük bir mantığı tüm dünyaya dayatmaya çalışırken, Rusya’nın müttefikleri bunu yapma hakkına sahip olamasın?” ifadelerini kullanmıştı.
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