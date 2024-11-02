Bakan Kurum: Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük

Biz bir taraftan bu sosyal faaliyetleri yapacağız. Bir taraftan da işte inşaat faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Malatyalı hemşehrilerimize söz verdiğimiz konutları yapıyor ve 17 bin 438'i Malatya'da olmak üzere bugün itibarıyla 11 ilde 130 bin 565 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bugüne kadar 331 bin konut ve 19 bin iş yeri olmak üzere 350 bin bağımsız bölümün ihalesini yaptık ve sahada inşaat faaliyetlerini başlattık. İnşallah 2024 yılı sonuna kadar 27 bin 243'ü Malatya'da olmak üzere on bir ilimizde 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize, hemşehrilerimize teslim edeceğiz. İnşallah 2025 yılı geldiğinde daha önce Kale'de yaptığımız gibi, daha önce Battalgazi'de yaptığımız gibi, daha önce Doğanyol'un o sokaklarında yapmış olduğumuz inşaatlar, Pütürge'deki konutlar gibi Malatya'mızda toplamda 79 bin 702 konutu, iş yerini ve deprem bölgesinde de 453 bin bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız.