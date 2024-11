https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/bakan-kurum-deprem-bolgesini-dunyanin-en-buyuk-santiye-alanina-donusturduk-1089967754.html

Bakan Kurum: Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük

02.11.2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen Fahri Hemşehrilik Takdim Töreni'ne katıldı.Depremlerin ardından Malatya'nın samimi ve sıcak insanlarıyla buluşmaktan onur duyduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman bağrına bastığını belirten Kurum, Malatya'nın her zaman kendileri için dert ortağı olduğunu kaydetti.'Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük'Malatyalıları kardeş olarak gördüğünü ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:Temmuz ayından bu yana Malatya'ya 4. kez geldiğini ve her geldiğinde kentte yavaş yavaş hayatın normale döndüğünü ifade eden Kurum, düzenlenen kitap fuarının bunun en güzel örneği olduğunu belirtti.Bakan Kurum, şunları söyledi:'Hiçbir problemi çözümsüz bırakmayacağız'Zemin iyileştirme çalışmalarından sonra sağlam ve güçlü Malatya'yı inşa ettiklerini anlatan Bakan Kurum, şehrin kültürel, tarihi, iktisadi hayatını yeniden canlandırmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.Deprem bölgesindeki şehirleri asaletine yaraşır şekilde ayağa kaldıracaklarını belirten Kurum, şu ifadelere yer verdi:Bakan Kurum, İsrail'in Gazze'de masum sivilleri öldürdüğünü belirtti.Kurum, şöyle konuştu:Tüm partilerin ve milletin birlik olması gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, Türkiye'yi ilgilendiren konularda siyaset üstü bakılması gerektiğini ifade etti.Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

