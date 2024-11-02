https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/chpnin-esenyurt-mitingine-katilmayan-baskan-burcu-koksal-nerede-ne-zaman-olacagimi-baskalari-degil-1089967613.html

CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Başkan Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim

CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Başkan Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yaptığı destek mitingine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T19:46+0300

2024-11-02T19:46+0300

2024-11-02T19:46+0300

politika

afyonkarahisar

afyonkarahisar belediyesi

burcu köksal

mansur yavaş

tanju özcan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

esenyurt

ahmet özer

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyum atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirmişti.Söz konusu buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmamıştı ve bu husus parti içinde birtakım eleştirilere sebep olmuştu.'Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir'Başkan Köksal, mitinge katılmaması sonrası kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Köksal şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abb-baskani-mansur-yavastan-ahmet-ozer-yaniti-istanbula-neden-gelmedigini-acikladi-1089961844.html

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