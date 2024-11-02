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CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Başkan Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yaptığı destek mitingine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyum atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirmişti.Söz konusu buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmamıştı ve bu husus parti içinde birtakım eleştirilere sebep olmuştu.'Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir'Başkan Köksal, mitinge katılmaması sonrası kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Köksal şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/abb-baskani-mansur-yavastan-ahmet-ozer-yaniti-istanbula-neden-gelmedigini-acikladi-1089961844.html
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CHP'nin Esenyurt mitingine katılmayan Başkan Burcu Köksal: Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim

19:46 02.11.2024
© İHA / GÖKTEN CEYLAN-AW321199 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
 Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© İHA / GÖKTEN CEYLAN-AW321199
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için yaptığı destek mitingine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere, “Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım” dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyum atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirmişti.
Söz konusu buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmamıştı ve bu husus parti içinde birtakım eleştirilere sebep olmuştu.

'Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir'

Başkan Köksal, mitinge katılmaması sonrası kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Köksal şu cümleleri kaydetti:
Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun gazi Meclis'e çağrılmasına ‘aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir.
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