https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/afad-duyurdu-antalya-aciklarinda-39-buyuklugunde-deprem-1089949820.html

AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T06:55+0300

2024-11-02T06:55+0300

2024-11-02T06:58+0300

son depremler

antalya

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem duyurusu geldi. AFAD, Antalya Kaş'a 55.18 kilometre mesafede 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Dün akşam üzeri meydana gelen depremin derinliği 38.05 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem listesi duyuruluyor. "En son deprem nerede, Antalya'da az önce deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu" soruları, son depremler listesiyle yanıt buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/afad-duyurdu-manisada-deprem-1089933077.html

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