https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/afad-duyurdu-antalya-aciklarinda-39-buyuklugunde-deprem-1089949820.html
AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T06:55+0300
2024-11-02T06:55+0300
2024-11-02T06:58+0300
son depremler
antalya
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem duyurusu geldi. AFAD, Antalya Kaş'a 55.18 kilometre mesafede 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Dün akşam üzeri meydana gelen depremin derinliği 38.05 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem listesi duyuruluyor. "En son deprem nerede, Antalya'da az önce deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu" soruları, son depremler listesiyle yanıt buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/afad-duyurdu-manisada-deprem-1089933077.html
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AFAD duyurdu: Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
06:55 02.11.2024 (güncellendi: 06:58 02.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde güncellediği son depremler listesini duyuruyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem duyurusu geldi. AFAD, Antalya Kaş'a 55.18 kilometre mesafede 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Dün akşam üzeri meydana gelen depremin derinliği 38.05 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem listesi duyuruluyor. "En son deprem nerede, Antalya'da az önce deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu" soruları, son depremler listesiyle yanıt buluyor.