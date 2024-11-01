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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/afad-duyurdu-manisada-deprem-1089933077.html
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14:38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.1... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:50+0300
2024-11-01T15:51+0300
son depremler
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
manisa
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Manisa Aksihar'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem listesi duyuruluyor. "En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu" soruları, son depremler listesiyle yanıt buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/marmarada-depreme-karsi-onlem-tablolari-cikarilacak-1089911099.html
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AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

15:50 01.11.2024 (güncellendi: 15:51 01.11.2024)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14:38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içinde güncellediği son depremler listesini duyuruyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Manisa Aksihar'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem listesi duyuruluyor. "En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu" soruları, son depremler listesiyle yanıt buluyor.
İstanbul depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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