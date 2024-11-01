https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/afad-duyurdu-manisada-deprem-1089933077.html

AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14:38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.1... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T15:50+0300

2024-11-01T15:50+0300

2024-11-01T15:51+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

manisa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan son dakika deprem duyurusu geldi. AFAD, Manisa Aksihar'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14.38'de gerçekleşen depremin derinliği 10.1 kilometre olarak kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel deprem listesi duyuruluyor. "En son deprem nerede, az önce deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu" soruları, son depremler listesiyle yanıt buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/marmarada-depreme-karsi-onlem-tablolari-cikarilacak-1089911099.html

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika deprem, son dakika deprem mi oldu, en son deprem nerede, deprem nerede oldu, son dakika manisa deprem, afad ve kandilli son depremler, afad son depremler listesi, afad son dakika deprem