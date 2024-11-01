https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/macaristan-basbakani-orban-avrupanin-yaptigi-barbarliktir-1089909498.html
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın yaptığı barbarlıktır
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın yaptığı barbarlıktır
Sputnik Türkiye
Orban, Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı konuşmada, Avrupa'yı barbarlıkla suçlayarak, ateşkes müzakerelerinin başlaması gerektiğini söyledi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T03:53+0300
2024-11-01T03:53+0300
2024-11-01T03:53+0300
ukrayna krizi
rusya
macaristan
viktor orban
avrupa
barış planı
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Viyana'da İsviçre yayını Weltwoche tarafından düzenlenen ve eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de katıldığı 'Avrupa'da Barış' konulu bir tartışmada konuşma gerçekleştirdi.'Müzakereler başlamalı'Orban konuşmasında, Ukrayna'daki durumun çözümü için müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyleyerek, “Cephede daha fazla insan ölmemeli ve müzakerelere başlamalıyız. Savaşta, savaşan taraflar arasında iletişim olmaması çok nadir görülen bir durumdur. Diplomatik açıdan yaptığımız şey barbarlıktır. Avrupa'nın Ruslarla konuşmamakla övünmesi barbarlıktır, aptallıktır, diplomatik aforoz ve insan barbarlığıdır” şeklinde konuştu.'Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya yönelik 'barış planını' desteklemiyor'Orban, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya ilişkin 'barış planını' desteklemediğini ifade ederek, Avrupalılar öneriyi reddetti. Bu yüzden Çinlilerle işbirliği yaptık ve şimdi eylül ayında onlarla birlikte Birleşmiş Milletler'de bir ' Barışın Dostları' adlı bir grup kurduk, bu resmi olarak Çin tarafından başlatıldı. Şimdi de bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.'Avrupalılar, savaştan yana olmamaları gerektiğini anlayamadılar'Konuşmasında Orban, Avrupa'dan hiç ümidi olmadığını vurgulayarak, “Ateşkes ile ilk ilgilenen Avrupalılar, savaştan yana durmamaları gerektiğini fark edemediler. Ukrayna'daki savaşı kazanmak gibi bir görevleri yok, çünkü bence bu imkansız ve çok sayıda insanın hayatına mal olur, bunun yerine barışın yanında durmak gibi bir sorumlulukları var ve bu konuda hiçbir büyük Avrupa ülkesini ikna edemedim ve bu yüzden Avrupa'dan umudum olmadığını söylüyorum" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kobahidze-gurcistandaki-secimlere-benzeri-gorulmemis-bir-dis-mudahale-oldu-1089907010.html
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, macaristan, viktor orban, avrupa, barış planı, ateşkes
rusya, macaristan, viktor orban, avrupa, barış planı, ateşkes
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın yaptığı barbarlıktır
Orban, Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı konuşmada, Avrupa'yı barbarlıkla suçlayarak, ateşkes müzakerelerinin başlaması gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Viyana'da İsviçre yayını Weltwoche tarafından düzenlenen ve eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in de katıldığı 'Avrupa'da Barış' konulu bir tartışmada konuşma gerçekleştirdi.
Orban konuşmasında, Ukrayna'daki durumun çözümü için müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyleyerek, “Cephede daha fazla insan ölmemeli ve müzakerelere başlamalıyız. Savaşta, savaşan taraflar arasında iletişim olmaması çok nadir görülen bir durumdur. Diplomatik açıdan yaptığımız şey barbarlıktır. Avrupa'nın Ruslarla konuşmamakla övünmesi barbarlıktır, aptallıktır, diplomatik aforoz ve insan barbarlığıdır” şeklinde konuştu.
'Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya yönelik 'barış planını' desteklemiyor'
Orban, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya ilişkin 'barış planını' desteklemediğini ifade ederek, Avrupalılar öneriyi reddetti. Bu yüzden Çinlilerle işbirliği yaptık ve şimdi eylül ayında onlarla birlikte Birleşmiş Milletler'de bir ' Barışın Dostları' adlı bir grup kurduk, bu resmi olarak Çin tarafından başlatıldı. Şimdi de bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.
'Avrupalılar, savaştan yana olmamaları gerektiğini anlayamadılar'
Konuşmasında Orban, Avrupa'dan hiç ümidi olmadığını vurgulayarak, “Ateşkes ile ilk ilgilenen Avrupalılar, savaştan yana durmamaları gerektiğini fark edemediler. Ukrayna'daki savaşı kazanmak gibi bir görevleri yok, çünkü bence bu imkansız ve çok sayıda insanın hayatına mal olur, bunun yerine barışın yanında durmak gibi bir sorumlulukları var ve bu konuda hiçbir büyük Avrupa ülkesini ikna edemedim ve bu yüzden Avrupa'dan umudum olmadığını söylüyorum" ifadelerinde bulundu.