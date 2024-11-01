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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kobahidze-gurcistandaki-secimlere-benzeri-gorulmemis-bir-dis-mudahale-oldu-1089907010.html
Kobahidze: Gürcistan'daki seçimlere benzeri görülmemiş bir dış müdahale oldu
Kobahidze: Gürcistan'daki seçimlere benzeri görülmemiş bir dış müdahale oldu
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Gürcistan'daki parlamento seçimlerine benzeri görülmemiş bir dış müdahale olduğunu belirtti. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
irakli kobahidze
gürcistan
parlamento seçimleri
dış müdahale
avrupa birliği
yabancı nüfuzun şeffaflığı
muhalefet
boykot
salome zurabişvili
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, İmedi televizyonuna yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin daha önce benzeri görülmemiş bir dış müdahaleye sahne olduğunu söyledi.Kobahidze, “Gürcistan'da yabancı para siyasi amaçlar için kullanılıyor. Seçimlerde yabancı parayla müdahale de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dış müdahale kaydedildi” dedi.Seçimler sonucunda parlamentoya girmeye hak kazanan muhalefet partileri temsilcilerinin, muhalefetin boykot yönündeki açıklamalarına rağmen sanıldığından daha hızlı bir şekilde yasama organına gireceklerini belirten Gürcü Başbakan, “Bu konu artık ilgi çekmiyor, girip girmeyeceklerine kendileri karar verecek. Eminim parlamentoya hayal edilebileceğinden daha hızlı gireceklerdir” diye konuştu.AB ile ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin 2-3 ay içerisinde başlayacağını kaydeden Kobahidze, “AB ile ilişkilerimizi yeniden düzenlemeye giderek daha fazla yaklaşıyoruz. Seçimlerimiz yapıldı, yeni bir hükümet kurulacak, ABD seçimleri yapılacak ve Ukrayna'daki savaş sona erecek. Tüm bunlar bittiğinde, ilgi alanları değişecek ve ilişkilerin yeniden düzenlenmesi süreci başlayacak. Bekleme süresi iki-üç ay. İlişkiler önümüzdeki çeyrekten itibaren yeniden başlayacak” ifadelerini kullandı.Kobahidze, boykot kararı alan muhalefetin ‘sabotajı bu kadar uzun süre devam ettirmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını’ da sözlerine ekledi.Gürcistan'da 26 Ekim'de parlamento seçimleri yapıldı. Merkez Seçim Komisyonu’na göre, Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesini savunan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 53.93'ünü aldı.Avrupa Birliği üyesi 13 ülkenin bakanları tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan yetkililerinin rotalarını değiştirmemesi halinde Tiflis'in Avrupa Birliği'ne üye olamayacağı dile getirilmişti. Bakanlar, ülkedeki protestolara ve ortakların eleştirilerine rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesinin Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasının nedeni olarak nitelendirmişti.Muhalefeti destekleyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçimlere tamamen hile karıştırıldığını iddia etmişti. Zurabişvili olası tüm sahtecilik yollarının uygulandığını öne sürerek modern teknolojilerin 'sahteciliği aklamak' için kullanıldığını savunmuştu. Zurabişvili ayrıca, seçimleri özel bir operasyon, halka ve ülkeye karşı yeni bir 'hibrit savaş' biçimi olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/avrupa-komisyonu-gurcistanin-ab-entegrasyon-sureci-durduruldu-1089862180.html
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irakli kobahidze, gürcistan, parlamento seçimleri, dış müdahale, avrupa birliği, yabancı nüfuzun şeffaflığı, muhalefet, boykot, salome zurabişvili, hibrit savaş, abd, gürcü rüyası
irakli kobahidze, gürcistan, parlamento seçimleri, dış müdahale, avrupa birliği, yabancı nüfuzun şeffaflığı, muhalefet, boykot, salome zurabişvili, hibrit savaş, abd, gürcü rüyası

Kobahidze: Gürcistan'daki seçimlere benzeri görülmemiş bir dış müdahale oldu

01:19 01.11.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataGürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Gürcistan Başbakanı Kobahidze, Gürcistan'daki parlamento seçimlerine benzeri görülmemiş bir dış müdahale olduğunu belirtti.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, İmedi televizyonuna yaptığı açıklamada, Gürcistan'daki parlamento seçimlerinin daha önce benzeri görülmemiş bir dış müdahaleye sahne olduğunu söyledi.
Kobahidze, “Gürcistan'da yabancı para siyasi amaçlar için kullanılıyor. Seçimlerde yabancı parayla müdahale de dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dış müdahale kaydedildi” dedi.
Seçimler sonucunda parlamentoya girmeye hak kazanan muhalefet partileri temsilcilerinin, muhalefetin boykot yönündeki açıklamalarına rağmen sanıldığından daha hızlı bir şekilde yasama organına gireceklerini belirten Gürcü Başbakan, “Bu konu artık ilgi çekmiyor, girip girmeyeceklerine kendileri karar verecek. Eminim parlamentoya hayal edilebileceğinden daha hızlı gireceklerdir” diye konuştu.
AB ile ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinin 2-3 ay içerisinde başlayacağını kaydeden Kobahidze, “AB ile ilişkilerimizi yeniden düzenlemeye giderek daha fazla yaklaşıyoruz. Seçimlerimiz yapıldı, yeni bir hükümet kurulacak, ABD seçimleri yapılacak ve Ukrayna'daki savaş sona erecek. Tüm bunlar bittiğinde, ilgi alanları değişecek ve ilişkilerin yeniden düzenlenmesi süreci başlayacak. Bekleme süresi iki-üç ay. İlişkiler önümüzdeki çeyrekten itibaren yeniden başlayacak” ifadelerini kullandı.
Kobahidze, boykot kararı alan muhalefetin ‘sabotajı bu kadar uzun süre devam ettirmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını’ da sözlerine ekledi.
Gürcistan'da 26 Ekim'de parlamento seçimleri yapıldı. Merkez Seçim Komisyonu’na göre, Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesini savunan iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 53.93'ünü aldı.
Avrupa Birliği üyesi 13 ülkenin bakanları tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan yetkililerinin rotalarını değiştirmemesi halinde Tiflis'in Avrupa Birliği'ne üye olamayacağı dile getirilmişti. Bakanlar, ülkedeki protestolara ve ortakların eleştirilerine rağmen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesinin Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonunun askıya alınmasının nedeni olarak nitelendirmişti.
Muhalefeti destekleyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçimlere tamamen hile karıştırıldığını iddia etmişti. Zurabişvili olası tüm sahtecilik yollarının uygulandığını öne sürerek modern teknolojilerin 'sahteciliği aklamak' için kullanıldığını savunmuştu. Zurabişvili ayrıca, seçimleri özel bir operasyon, halka ve ülkeye karşı yeni bir 'hibrit savaş' biçimi olarak nitelendirmişti.
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
DÜNYA
Avrupa Komisyonu: Gürcistan'ın AB entegrasyon süreci durduruldu
30 Ekim, 21:24
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