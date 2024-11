İngiltere ve İrlanda'nın en zengin 30 yaş altı ünlüleri belirlendi: Gençlerin servetleri dudak uçuklattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ingiltere-ve-irlandanin-en-zengin-30-yas-alti-unluleri-belirlendi-genclerin-servetleri-dudak-1089926161.html

İngiltere ve İrlanda'nın en zengin 30 yaş ve altı ünlüleri belirlendi. En zengin ünlülerin sıralandığı listede, sanatçıların servetleri dudak uçuklattı... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

Heat World Magazin dergisi, İngiltere ve İrlanda'daki en zengin 30 yaş altı ünlüleri sıraladı. Z kuşağının karakterlerinin alay konusu olduğu bu dönemde asıl konuşulması gereken noktanın servetleri olduğunu vurgulayan haberde, Z kuşağının bazı şanslı ünlülerinin diğer kuşaklar çok daha zengin olduğu vurgulanıyor.Mart ayında yapılan bir araştırmaya dikkat çeken dergi, yılda 1 milyon sterlinden fazla kazanan 30 yaş ve altı İngilizlerin sayısının rekor seviyelere ulaşarak 830'a çıktığını belirtiyor. Çok çalışarak ün kazanan bu ünlülerin savurgan davranmadıkları ve kazançlarını artırmak için gayrimenkul yatırımları yaptıklarını veya kendi işlerini kurdukları bildiriliyor.İşte en zengin 30 yaş ve altı listesindeki bazı öne çıkan ünlüler ve sıralamaları:28 yaşında olan Emma Mackey, popüler Netflix dizisi Sex Education'daki rolü ile biliniyor. Margot Robbie ile benzerliğiyle büyük ilgi çeken Mackey, izlenme rekorları kıran Barbie filminde de oynamıştı. 3.3 milyon sterlin servetiyle Mackey, 27. sırada yer alıyor.2024 BRIT Ödülleri'nde 6 farklı dalda ödül alarak rekor kıran Raye, sosyal medyada 'Prada' adlı şarkısıyla popülerliğini artırmıştı. 27 yaşındaki ünlü şarkıcı, on yıl önce dört albümlük bir albüm anlaşması imzaladıktan sonra ünlü plak şirketleriyle anlaşmıştı. Aynı zamanda söz yazarı olan Raye, Beyonce, Rihanna gibi ünlü isimlere şarkılar yazarak bir servet kazanan şarkıcının toplam 5.2 milyon sterlin servetiyle ile 19. sırada.Vizyona girdiği anda izlenme rekorları kıran Oppenheimer'da oynayan Florence Pugh, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki gibi yüksek gişeli filmlerde rol aldı. 2023'ten bu yana servetini ikiye katlayan oyuncu, 18. sıraya 5.9 milyon sterlin servetiyle oturdu.Game of Thrones dizisinin unutulmaz karakterlerinden birini oynayan 27 yaşındaki bölüm başına 150 bin sterlin kazanmıştı. O zamandan beri yaptığı marka anlaşmaları ve oyunculuk işleriyle servetini artıran oyuncu, 9.6 milyon sterlin servetiyle listede 13. sırada yer alıyor.Game of Thrones dizisinde Sansa Stark rolüyle şöhrete kavuşan Sophie Turner, sıralamada 18.5 milyon sterlin servetiyle 6. sırada yer alıyor. Dizinin bitmesinin ardından iki X-men filminde rol alan Turner, ünlü şarkıcı Joe Jonas'la evlenip boşanmasıyla gündem olmuştu. Sophie Turner, şu an ailesinin servetinin 270 milyon sterlin olduğuna inanılan aristokrat Peregrine Pearson ile birlikte.Küçük yaşta Stranger Things adlı dizide başrol oyunculuğunu kapan Millie Bobby Brown, şu anda 20 yaşında ve 22 milyon sterlin servetiyle listenin 5. sırasında yer alıyor. Güzellik ürünleri satan bir markaya sahip olan ünlü oyuncunun Starger Things dizisinde bölüm başına 190 bin sterlin, Enola Holes adlı filmden 7.6 milyon sterlin, Godzilla filmleri için 760 bin sterlin ücret aldığına inanılıyor.Listenin 5. sırasında 30.4 milyon sterlin servetiyle 28 yaşındaki şarkıcı Lewis Capaldi yer alıyor. Ünlü şarkıcı ayrıca son zamanlarda kendi futbol takımını kurmayı planladığı açıklamıştı.Örümcek Adam karakterini başarıyla oynayan ünlü oyuncu Tom Holland, bu zamana kadar 6 Marvel filminde yer aldı. 2021'de vizyona giren Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminden 7.6 milyon sterlin kazandığı düşünülen Holland'ın Londra'da 2.5 milyon sterlinlik malikanesinin, 500 bin sterlinlik Rolls-Royce arabasının olduğu biliniyor. 28 yaşındaki ünlü oyuncu listede 3. sırada ve 30.6 milyon sterlin servete sahip.29 yaşındaki ünlü şarkıcı Dua Lipa, 104 milyon sterlin servetiyle listede 2. sırada yer alıyor. Büyük hit olan son üç albümünün ve biletleri tükenen turlarının yanı sıra bir kitap kulübü ve yaşam tarzı bülteni yöneten Lipa, belgeseller çekiyor, lüks markalarla ortaklık yapıyor, ve kendi koleksiyonlarını tasarlıyor.İngiltere ve İrlanda'nın 30 yaş ve altı 30 ünlüsü listesinde birinci sırayı ünlü şarkıcı Harry Styles alıyor. 30 yaşındaki şarkıcının son 14 senelik kariyerinde 200 milyon sterlik servete sahip olduğu biliniyor. 2016 yılında ünlü müzik grubu One Direction'ın dağılmasında bu yana solo şarkıcılık yapan Styles'ın albümleri çıktıkları anda rekorlar kırıyor. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapıyor ve ayrıca ünlü markaların reklam yüzü oluyor.

