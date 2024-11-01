https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/her-gun-bir-kisiye-1-milyon-dolar-veren-musktan---federal-mahkeme-talebi-1089907932.html
Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi
Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Trump'ın kampanyasını imzalayanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar verdiği çekilişle ilgili hakkında açılan davanın federal mahkemeye... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T02:18+0300
2024-11-01T02:18+0300
2024-11-01T02:25+0300
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elon musk
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ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a destek veren Elon Musk hakkında seçim kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye verdiği para ödülü nedeniyle 'yasa dışı çekiliş düzenleme' gerekçesiyle dava açıldı.Davanın duruşmasına çağrıldığı halde katılmayan Musk'ın avukatları davanın federal mahkemeye taşınması için başvuruda bulundu.Yargıç duruşmada, Musk'ın avukatlarının başvurusu nedeniyle 'davada artık yetkisi olmadığını' ifade etti.Musk'ın 'her gün 1 milyon dolar' kampanyasını kaç kişi kazandı?Musk, Trump'ı destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından ABD'deki başkanlık seçiminin yapılacağı 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.Şimdiye kadar toplam 13 kişinin para ödülünü kazandığı duyuruldu. Musk'ın 1 milyon dolar çekilişine katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/elon-musk-carpici-tabloya-dikkat-cekti-dunyanin-en-buyuk-sirketleri-harrise-milyarlarca-dolar-1089751727.html
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elon musk, abd başkanlık seçimleri
elon musk, abd başkanlık seçimleri
Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi
02:18 01.11.2024 (güncellendi: 02:25 01.11.2024)
Elon Musk, Trump'ın kampanyasını imzalayanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar verdiği çekilişle ilgili hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınmasını talep etti. Davanın duruşmasına çağrıldığı halde katılmayan Elon Musk'ın para ödülünü şimdiye kadar 13 kişinin kazandığı biliniyor.
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a destek veren Elon Musk hakkında seçim kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye verdiği para ödülü nedeniyle 'yasa dışı çekiliş düzenleme' gerekçesiyle dava açıldı.
Davanın duruşmasına çağrıldığı halde katılmayan Musk'ın avukatları davanın federal mahkemeye taşınması için başvuruda bulundu.
Yargıç duruşmada, Musk'ın avukatlarının başvurusu nedeniyle 'davada artık yetkisi olmadığını' ifade etti.
Musk'ın 'her gün 1 milyon dolar' kampanyasını kaç kişi kazandı?
Musk, Trump'ı destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından ABD'deki başkanlık seçiminin yapılacağı 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.
Şimdiye kadar toplam 13 kişinin para ödülünü kazandığı duyuruldu.
Musk'ın 1 milyon dolar çekilişine katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.