Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
19:10
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/her-gun-bir-kisiye-1-milyon-dolar-veren-musktan---federal-mahkeme-talebi-1089907932.html
Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi
Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Trump'ın kampanyasını imzalayanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar verdiği çekilişle ilgili hakkında açılan davanın federal mahkemeye... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T02:18+0300
2024-11-01T02:25+0300
dünya
elon musk
abd başkanlık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343129_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4ae70fa8a6675d3ae0e5b30e844b5e03.jpg
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a destek veren Elon Musk hakkında seçim kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye verdiği para ödülü nedeniyle 'yasa dışı çekiliş düzenleme' gerekçesiyle dava açıldı.Davanın duruşmasına çağrıldığı halde katılmayan Musk'ın avukatları davanın federal mahkemeye taşınması için başvuruda bulundu.Yargıç duruşmada, Musk'ın avukatlarının başvurusu nedeniyle 'davada artık yetkisi olmadığını' ifade etti.Musk'ın 'her gün 1 milyon dolar' kampanyasını kaç kişi kazandı?Musk, Trump'ı destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından ABD'deki başkanlık seçiminin yapılacağı 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.Şimdiye kadar toplam 13 kişinin para ödülünü kazandığı duyuruldu. Musk'ın 1 milyon dolar çekilişine katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/elon-musk-carpici-tabloya-dikkat-cekti-dunyanin-en-buyuk-sirketleri-harrise-milyarlarca-dolar-1089751727.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343129_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_401db2c0d9be48c94f3eaabd8d8997dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, abd başkanlık seçimleri
elon musk, abd başkanlık seçimleri

Her gün bir kişiye 1 milyon dolar veren Musk'tan federal mahkeme talebi

02:18 01.11.2024 (güncellendi: 02:25 01.11.2024)
© CARINA JOHANSENElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© CARINA JOHANSEN
Abone ol
Elon Musk, Trump'ın kampanyasını imzalayanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar verdiği çekilişle ilgili hakkında açılan davanın federal mahkemeye taşınmasını talep etti. Davanın duruşmasına çağrıldığı halde katılmayan Elon Musk'ın para ödülünü şimdiye kadar 13 kişinin kazandığı biliniyor.
ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a destek veren Elon Musk hakkında seçim kampanyasını imzalayanlar arasından seçime kadar her gün 1 kişiye verdiği para ödülü nedeniyle 'yasa dışı çekiliş düzenleme' gerekçesiyle dava açıldı.
Davanın duruşmasına çağrıldığı halde katılmayan Musk'ın avukatları davanın federal mahkemeye taşınması için başvuruda bulundu.
Yargıç duruşmada, Musk'ın avukatlarının başvurusu nedeniyle 'davada artık yetkisi olmadığını' ifade etti.

Musk'ın 'her gün 1 milyon dolar' kampanyasını kaç kişi kazandı?

Musk, Trump'ı destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından ABD'deki başkanlık seçiminin yapılacağı 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.
Şimdiye kadar toplam 13 kişinin para ödülünü kazandığı duyuruldu.
Musk'ın 1 milyon dolar çekilişine katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ile telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
DÜNYA
Elon Musk, çarpıcı tabloya dikkat çekti: Dünyanın en büyük şirketleri Harris'e milyarlarca dolar yatırım yapıyor
28 Ekim, 14:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала