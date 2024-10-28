https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/elon-musk-carpici-tabloya-dikkat-cekti-dunyanin-en-buyuk-sirketleri-harrise-milyarlarca-dolar-1089751727.html

Elon Musk, çarpıcı tabloya dikkat çekti: Dünyanın en büyük şirketleri Harris'e milyarlarca dolar yatırım yapıyor

Elon Musk, çarpıcı tabloya dikkat çekti: Dünyanın en büyük şirketleri Harris'e milyarlarca dolar yatırım yapıyor

Sputnik Türkiye

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, ABD seçimleri yaklaşırken ABD'nin en büyük şirketlerinin Demokratların adayı Kamala Harris'e milyonlarca dolar... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T14:36+0300

2024-10-28T14:36+0300

2024-10-28T14:36+0300

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5 Kasım'da yapılacak oldukça çekişmeli ABD başkanlık seçimleri kampanyaları sürerken, X sosyal medya platformunun sahibi Musk, seçimlerin gidişatına dair önemli bir iddiada bulundu. Donald Trump'u desteklediğini önceden açıkca söyleyen Musk, X'te dünyanın en büyük şirketleri olan Google, Microsoft, Apple, Nvidia, Netflix ve daha birçok şirketin Kalama Harris'i fonladığına bir tweeti alıntıladı. Musk, En büyük iki donör olan Google ve Microsoft'un internetin neredeyse yüzde 100'ünü kontrol ettiğini söyledi. X sosyal medya platformu satın aldığından beri sansüre karşı olduğunu çok kez belirten ve tam ifade özgürlüğü savunduğunu söyleyen Elon Musk'ın eleştiri platformda 100 bine yakın beğeni ve 14 milyondan fazla görüntülenme aldı. Harris, kat ve kat daha fazla fon alıyorTabloya göre içinde Pfizer, Facebook, Adobe, Amazon gibi dev firmalar Harris'i destekliyor. Sadece Google'ın Harris'e yaptığı yardımlar ise, Trump'a en çok fon sağlayan American Airlines'a oranla yaklaşık 11 katından daha fazla. İkinci ve üçüncü sıradaki firmalar da katıldığında, Harris Trump'a oranla kat ve kat daha fazla fon alıyor.Buna ek olarak, Facebook'un ana firması META, hiçbir kanıtı olmamasına karşın Instagram gibi birçok platformdan Rus medyasını 'ABD seçimine karışmak' suçlamasıyla kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/abd-adalet-bakanligi-muski-kayitli-secmenlere-verdigi-1-milyon-dolarlik-piyangoyla-ilgili-uyardi-1089608209.html

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musk, elon musk, google, microsoft, internet, haber, propaganda, kara propaganda, abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris