https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-es-sudaniyi-kabul-etti-1089933363.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:55+0300
2024-11-01T15:55+0300
2024-11-01T15:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
irak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/senegal-cumhurbaskani-ile-bir-araya-gelen-cumhurbaskani-erdogan-tum-ulkeler-israile-baski-yapmali-1089897583.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, irak
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, irak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.