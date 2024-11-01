https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-es-sudaniyi-kabul-etti-1089933363.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T15:55+0300

2024-11-01T15:55+0300

2024-11-01T15:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

irak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/senegal-cumhurbaskani-ile-bir-araya-gelen-cumhurbaskani-erdogan-tum-ulkeler-israile-baski-yapmali-1089897583.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, irak