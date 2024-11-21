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EKONOMİ
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Merkez Bankası son dakika kasım ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası son dakika kasım ayı faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dakika kasım ayı faiz kararını açıkladı. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz oranı ne kadar, yüzde kaç?
2024-11-21T14:00+0300
2024-11-21T14:09+0300
ekonomi
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste sekizinci kez yüzde 50'de sabit tuttu. Böylece, "Merkez Bankası faiz kararı ne olur, TCMB faiz oranı ne oldu" soruları yanıt bulmuş oldu. TCMB, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkartmıştı. Merkez Bankası nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.'Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir'Para Politikası Kurulu karar metninde şunlar yer aldı:"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacak'Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek'Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."Ekonomistlerin faiz kararı beklentisiAA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49.10 olarak hesaplanmıştı.
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Merkez Bankası son dakika kasım ayı faiz kararını açıkladı

14:00 21.11.2024 (güncellendi: 14:09 21.11.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dakika kasım ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından yine faiz kararını sabit bırakma kararı çıktı. Karar metninde ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlendiği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste sekizinci kez yüzde 50'de sabit tuttu. Böylece, "Merkez Bankası faiz kararı ne olur, TCMB faiz oranı ne oldu" soruları yanıt bulmuş oldu.
TCMB, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkartmıştı. Merkez Bankası nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.

'Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir'

Para Politikası Kurulu karar metninde şunlar yer aldı:
"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

'Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacak'

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

'Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek'

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49.10 olarak hesaplanmıştı.
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