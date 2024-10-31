https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/senegal-cumhurbaskani-ile-bir-araya-gelen-cumhurbaskani-erdogan-tum-ulkeler-israile-baski-yapmali-1089897583.html
Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeler İsrail'e baskı yapmalı
Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeler İsrail'e baskı yapmalı
Sputnik Türkiye
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in Filistin konusundaki tutumuna vurgu... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T17:33+0300
2024-10-31T17:33+0300
2024-10-31T17:41+0300
politika
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
senegal
ikili görüşme
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında beş anlaşmaya imza atıldığını belirterek, "İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık. 5 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu." dedi. İkili görüşmelerde Filistin konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalı" diye konuştu. İstanbul'da yarın düzenlenecek Türkiye Senegal İş Forumu hakkında konuşan Erdoğan, "İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalıCumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri gündeme aldıklarını, Senegal ve Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuklarını belirterek şunları söyledi: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli Toplantıda konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Faye de Türkiye ile aralarındaki ekonomik ilişkiler hakkında konuştu. Sağlık, tarım, turizm, savunma ve inşaat alanlarındaki ortaklıkları başka sektörlere de genişletmek arzusunda olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Faye, "İkili ilişkiler dışında uluslararası konulardan da bahsettik. Özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedilerdir. BM Genel Sekreteri'nin barış, güvenlik sağlama görevini destekliyoruz. Sahel bölgesinde daha fazla görev sağlanmalı. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, senegal, ikili görüşme, israil, israil-filistin
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, senegal, ikili görüşme, israil, israil-filistin
Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeler İsrail'e baskı yapmalı
17:33 31.10.2024 (güncellendi: 17:41 31.10.2024)
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in Filistin konusundaki tutumuna vurgu yaparak, "Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalı" dedi.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında beş anlaşmaya imza atıldığını belirterek, "İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık. 5 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu." dedi. İkili görüşmelerde Filistin konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalı" diye konuştu.
İstanbul'da yarın düzenlenecek Türkiye Senegal İş Forumu hakkında konuşan Erdoğan, "İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri gündeme aldıklarını, Senegal ve Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuklarını belirterek şunları söyledi:
"Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü ele alan tutumunu kıymetli buluyorum. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün ne olduğunu iyi bilen kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı duruşunu takdirle karşılıyoruz. Vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz."
Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli
Toplantıda konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Faye de Türkiye ile aralarındaki ekonomik ilişkiler hakkında konuştu. Sağlık, tarım, turizm, savunma ve inşaat alanlarındaki ortaklıkları başka sektörlere de genişletmek arzusunda olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Faye, "İkili ilişkiler dışında uluslararası konulardan da bahsettik. Özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedilerdir. BM Genel Sekreteri'nin barış, güvenlik sağlama görevini destekliyoruz. Sahel bölgesinde daha fazla görev sağlanmalı. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli." dedi.