https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/senegal-cumhurbaskani-ile-bir-araya-gelen-cumhurbaskani-erdogan-tum-ulkeler-israile-baski-yapmali-1089897583.html

Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeler İsrail'e baskı yapmalı

Senegal Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeler İsrail'e baskı yapmalı

Sputnik Türkiye

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in Filistin konusundaki tutumuna vurgu... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T17:33+0300

2024-10-31T17:33+0300

2024-10-31T17:41+0300

politika

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

senegal

ikili görüşme

israil

israil-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089895390_0:245:2768:1802_1920x0_80_0_0_789b3dfb5c1a69ff958dfb891ee1b57a.jpg

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında beş anlaşmaya imza atıldığını belirterek, "İlişkilerimizi stratejik ortaklığa çıkaran protokolü imzaladık. 5 anlaşmaya imza attık. Ticaret 500 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz 1 milyar dolar. Türk şirketlerinin yatırımlarının değeri 3 milyar doları buldu." dedi. İkili görüşmelerde Filistin konusunu da ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalı" diye konuştu. İstanbul'da yarın düzenlenecek Türkiye Senegal İş Forumu hakkında konuşan Erdoğan, "İstanbul'da yarın Türkiye Senegal iş forumu düzenlenecek. Bu toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak. Senegal 2050 programı da gündeme geldi. Tecrübelerimizi dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Güvenlik savunma sanayi ve FETÖ konusunda terörle mücadelede atılacak adımları değerlendirdik. Destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalıCumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri gündeme aldıklarını, Senegal ve Türkiye'nin atabileceği adımları konuştuklarını belirterek şunları söyledi: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli Toplantıda konuşan Senegal Cumhurbaşkanı Faye de Türkiye ile aralarındaki ekonomik ilişkiler hakkında konuştu. Sağlık, tarım, turizm, savunma ve inşaat alanlarındaki ortaklıkları başka sektörlere de genişletmek arzusunda olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Faye, "İkili ilişkiler dışında uluslararası konulardan da bahsettik. Özellikle Filistin halkının yaşadığı trajedilerdir. BM Genel Sekreteri'nin barış, güvenlik sağlama görevini destekliyoruz. Sahel bölgesinde daha fazla görev sağlanmalı. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-konusuyor-bahcelinin-ocalan-cagrisi-hakkinda-ne-diyecek-1089835792.html

senegal

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, senegal, ikili görüşme, israil, israil-filistin