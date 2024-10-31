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Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T11:36+0300
2024-10-31T11:36+0300
2024-10-31T11:37+0300
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kayyum
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili tepki gösterdi. Yavaş, gözaltı ve tutuklamaya dair usulsüzlük vurgusu yaptı ve "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir" dedi.Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
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Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi
11:36 31.10.2024 (güncellendi: 11:37 31.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili tepki gösterdi. Yavaş, gözaltı ve tutuklamaya dair usulsüzlük vurgusu yaptı ve "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir" dedi.
Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
1. Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir. 2. Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? 3. Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır. 4. Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. 5. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atandığı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir.