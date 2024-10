https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/mansur-yavastan-esenyurt-tepkisi-1089880461.html

Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi

Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili tepki gösterdi. Yavaş, gözaltı ve tutuklamaya dair usulsüzlük vurgusu yaptı ve "Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir" dedi.Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

