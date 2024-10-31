https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ozerin-ifadesi-hicbir-orgutle-ilgim-yoktur-bunu-tamamen-reddediyorum-1089868449.html

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesi: 'Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum'

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesi: 'Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum'

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ifadesinde suçlamaların belgesiz... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T03:57+0300

2024-10-31T03:57+0300

2024-10-31T03:57+0300

türkiye

ahmet özer

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tutuklama

tutuklama kararı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadeye ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Özer'in ifadesinde profesör unvanına sahip olduğu ve çeşitli devlet kademelerinde çalıştığı belirtildi. Görevine 7 ay önce başladığını ifade eden Özer, 'halkın iradesinin gasbedildiğini' savundu. Soruşturmanın İstanbul'da infial yaratma amacı taşıdığını öne süren Özer, "Hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti:'Konser kaymakamlıkla işbirliği içindeydi'Yazar kimliğiyle 40'tan fazla kitabı olduğunu belirten Özer, isminin 2002 yılında Abdullah Öcalan ile yapılan bir görüşmede geçtiği iddiasının delil olamayacağını vurguladı. Ahmet Özer, ifadesine şöyle devam etti:Özer, M.K. isimli bir kişinin akrabalarının terör örgütü üyesi olduğunun söylendiğini, kendisinin bu şahsı tanımadığını ifade ederek, "Bu iddialar görevden alınmam için uyduruldu" dedi. Esenyurt'taki bir festivalde meydana gelen olaylarla ilgili de, konserin düzenlendiği kaymakamlıkla iş birliği içinde olduğunu belirtti. 'Çağrılsaydım koşarak gelirdim'Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını belirten Özer, "Çağrılsaydım koşarak gelirdim" diyerek ifade vermeye hazır olduğunu dile getirdi.Özer, makam odasının yüzlerce kişinin geldiği, yüzlerce derginin girdiği bir oda olduğunu ifade ederek, ''Oraya gelen bir dergiden niye sorumlu tutuluyorum? Dergide ne yazıyor, suç mu değil mi bilmiyorum'' dedi. Mersin Cumhuriyet Savcılığınca 2016 veya 2017'de ifadeye çağrıldığını kaydeden Özer, hakkındaki usulsüz dinlemede suç tespit edilemediğini savunarak, serbest bırakılmasını istedi.İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Özer'in tutuklanmasına karar verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Hiçbir hukuki dayanağı olmayan sorularla belediye başkanımızı cezaevine götürdüler. Bu hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ahmet-ozer-tutuklandi-iddianamenin-detaylari-ortaya-cikti-1089867234.html

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