https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-kimdir-nereli-1089866671.html

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, nereli?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, nereli?

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından özgeçmişi merak konusu oldu. Ahmet Özer kimdir, nereli, hangi partiden gibi sorular... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Özer'in gözaltına alınma sürecinden itibarense özgeçmişi merak ediliyor.1960 yılında Van’da dünyaya gelen Ahmet Özer, sırasıyla eğitimini Muradiye Ortaokulu, Van Atatürk Lisesi, Hakkari Lisesi'nde ve Diyarbakır Lisesi'nde devam ettirdi. 1977 yılında Diyarbakır Lisesi'nden mezun olan Özer, 1980 yılında Van Eğitim Enstitüsü'nü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitiren Ahmet Özer ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı.Ahmet Özer'in akademik kariyeriHacettepe Üniversitesi'nde Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki mastırı bulunan Ahmet Özer, 1995 yılında aynı üniversitede GAP’ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları çalışmasıyla Sosyoloji Doktoru unvanını aldı.1980’lerin sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa’da bulunan GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak görev yaptı.Kuruluşunu gerçekleştirdiği ve merkezi Diyarbakır’da olan GAP Belediyeler Birliği’nin Genel Sekreterliğini ve Yönetim Kurulu üyeliğini 7 yıl yerine getirdi.Akademik kariyerine devam eden Ahmet Özer 1999 yılında Osmanlıdan Cumhuriyete Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme tezi ile Mersin Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Doçenti; 2009 yılında '11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme' taktim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesi'nde profesör oldu.Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, dekanlık, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı ve senato üyeliği görevlerinde bulunan Ahmet Özer, 2002-2004 yılları arasında Mersin Üniversitesi görevlendirmesi ile Akdeniz Belediyesi Baş Danışmanı olarak görev yaptı. Yerel, ulusal ve uluslararası gazetelerde, dergilerde araştırmaları, köşe yazıları ve makaleleri yayınlanan Özer editörlük ve genel yayın yönetmenliği de yaptı.Ahmet Özer'in kaç kitabı var?Yayınlanmış 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi bulunan Ahmet Özer yaklaşık 350 adet bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.Ahmet Özer hangi partiden?Ahmet Özer 2004 yılında SHP’den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı oldu. Özer, 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerini kazanarak Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.Evli ve iki çocuk babasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tutuklandi-1089865281.html

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