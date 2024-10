ABD ve Ukrayna ordularının İHA tedarikçisi, Çin’in yaptırımları nedeniyle tedarik kriziyle karşı karşıya

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/abd-ve-ukrayna-ordularinin-iha-tedarikcisi-cinin-yaptirimlari-nedeniyle-tedarik-kriziyle-karsi-1089898342.html

Financial Times gazetesinin konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD’nin en büyük insansız ahva araçları (İHA) üreticisi ve aynı zamanda ABD ile Ukrayna ordularının tedarikçisi Skydio, Pekin'in Çinli grupların kritik bileşenleri sağlamasını yasaklamak da dahil olmak üzere şirkete yaptırımlar uygulamasının ardından ciddi tedarik zinciri sorunlarıyla karşılaştı.Haberde, “ABD’nin en büyük İHA üreticisi ve Ukrayna ordusunun insansız hava araçları tedarikçisi olan Skydio, bir tedarik zinciri kriziyle karşı karşıya olup, yegane tedarikçisinden pil tedarikini de engelleyen Pekin’in eylemlerinin ardından alternatif tedarikçiler bulmak için acele ediyor” ifadelerine yer verildi.Şirketin Joe Biden yönetiminden yardım talep ettiğine dikkat çekilen haberde, ABD’li yetkililerin Çin’in aldığı önlemlerin ABD'deki tedarik zincirlerini ve Kiev'in istihbarat toplamak için kullanılan İHA'ların tedarikini aksatmasından endişeli olduğu ifade edildi. Kaynaklardan birinin belirttiği üzere ABD'li yetkililer, şirkete yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Asya’daki müttefikleriyle temasa geçti.Financial Times’ın sunduğu verilere göre şirket Çarşamba günü müşterilerine İHA’lar ile birlikte gönderilen pillerin sayısını sınırlayacağını bildirdi. Skydio yetkilileri ayrıca bahara kadar yeni tedarikçiler bulmayı beklemediklerini de dile getirdi.Çin bu yakınlarda Tayvan’a yaptıkları askeri yardım nedeniyle Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. ve Skydio Inc. olmak üzere üç ABD savunma şirketine ve yöneticilerine yaptırım uyguladı.

