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Belarus ve Çin Ukrayna'da barışçıl çözüm olanaklarını görüştü
Belarus ve Çin Ukrayna'da barışçıl çözüm olanaklarını görüştü
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve Çin hükümetinin Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui yaptıkları görüşmede Ukrayna'da barışçıl çözüm... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T03:37+0300
2024-10-31T03:37+0300
dünya
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Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Çin hükümetinin Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui ile bir araya geldi. Görüşmenin ana konusu, Ukrayna'da barışçıl çözüm perspektifleri ve Minsk ile Pekin'in bu konudaki rolü oldu. Rıjenkov ile 2. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Minsk'e gelen Li Hui arasında gerçekleşen görüşmede, barışçıl çözüm için beklentileri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.Yapılan açıklamada, tarafların Belarus-Çin ilişkilerinin yüksek düzeyini ve olumlu dinamiklerini memnuniyetle karşıladıkları, ayrıca uluslararası platformlarda karşılıklı desteği teyit ettikleri belirtildi.Ayrıca, Avrasya bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, kriz durumlarının benzer doğasına dikkat çekti ve güçlü ve sürdürülebilir bir uluslararası güvenlik sistemi oluşturmak da dahil olmak üzere çatışmaların temel nedenleriyle mücadele etmenin önemini vurguladılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/nebenzya-abd-rusyaya-yardim-etmenin-kabul-edilemez-oldugu-mantigini-dunyaya-dayatmaya-calisiyor-1089867082.html
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Belarus ve Çin Ukrayna'da barışçıl çözüm olanaklarını görüştü

03:37 31.10.2024
© Sputnik / Viktor TolochkoMinsk’teki Ukrayna Temas Grubu toplantısı
Minsk’teki Ukrayna Temas Grubu toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Viktor Tolochko
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Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve Çin hükümetinin Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui yaptıkları görüşmede Ukrayna'da barışçıl çözüm perspektifleri ve Minsk ile Pekin'in bu konudaki rolü hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, Çin hükümetinin Avrasya işlerinden sorumlu özel temsilcisi Li Hui ile bir araya geldi. Görüşmenin ana konusu, Ukrayna'da barışçıl çözüm perspektifleri ve Minsk ile Pekin'in bu konudaki rolü oldu.
Rıjenkov ile 2. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Minsk'e gelen Li Hui arasında gerçekleşen görüşmede, barışçıl çözüm için beklentileri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Yapılan açıklamada, tarafların Belarus-Çin ilişkilerinin yüksek düzeyini ve olumlu dinamiklerini memnuniyetle karşıladıkları, ayrıca uluslararası platformlarda karşılıklı desteği teyit ettikleri belirtildi.
Ayrıca, Avrasya bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, kriz durumlarının benzer doğasına dikkat çekti ve güçlü ve sürdürülebilir bir uluslararası güvenlik sistemi oluşturmak da dahil olmak üzere çatışmaların temel nedenleriyle mücadele etmenin önemini vurguladılar.
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