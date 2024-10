https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/nuri-alco-riskli-ameliyattan-cikti-yogun-bakima-alindi-esi-saglik-durumunu-acikladi-1089849282.html

Nuri Alço riskli ameliyattan çıktı, yoğun bakıma alındı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Nuri Alço riskli ameliyattan çıktı, yoğun bakıma alındı: Eşi sağlık durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, riskli bir ameliyat oldu. Eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından usta oyuncunun sağlık durumundaki son gelişmeleri... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T15:40+0300

2024-10-30T15:40+0300

2024-10-30T15:40+0300

türkiye

nuri alço

bağırsak tıkanıklığı

ameliyat

yoğun bakım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082948865_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b8ef31bbd61de3b300f0e98f974f12f6.jpg

Usta oyuncu Nuri Alço, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren Alço, bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyata alındı. Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.'Şu an yoğun bakımda'Burcu Alço, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı" dedi.Nuri Alço kimdir?26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğan Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu ve eski manken.Baba tarafı Pomak asıllı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Askerlikten sonra Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Millî Takımında profesyonel olarak voleybol oynadı. Sonra kısa bir süre bankacılık ve Pfizer ilaç şirketinin ilaç mümessilliği ile şirket temsilciliğini yaptı. Ardından çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapmaya başladı. 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti. Daha sonraki süreçte Türker İnanoğlu'nun tavsiyesiyle 'Yakışıklı Kötü Adam' rollerine geçti. Yeşilçam'da genellikle tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır. Günümüzde de sinemacılık kariyerine devam etmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/yesilcamin-kotu-adami-nuri-alco-riskli-bir-ameliyata-hazirlaniyor-1089804431.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nuri alço sağlık durumu nasıl, nuri alço'nun hastalığı nedir, nuri alço iyileşti mi, nuri alço kimdir, nuri alço kaç yaşında, nuri alço nereli