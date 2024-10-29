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Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Nuri Alço, riskli bir ameliyata hazırlanıyor
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Nuri Alço, riskli bir ameliyata hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço'nun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçireceği belirtildi. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T17:05+0300
2024-10-29T17:05+0300
yaşam
nuri alço
hastalık
yeşilçam
oyuncu
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Yeşilçam filmlerinde can verdiği 'kötü adam' karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Nuri Alço sağlık sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçireceği ama kalp pili nedeniyle operasyonun 'riskli' olduğu belirtildi. Beyin kanaması geçirmiştiAlço, geçen nisan ayında evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sağlık durumu düzelen Alço'ya daha sonra ise kalp pili takılmıştı. Alço temmuz ayında da kornea nakli ameliyatı olmuştu. 73 yaşındaki sanatçı bir süredir bağırsak tıkanıklığı hastalığıyla mücadele ediyor. Tekrar ameliyat olması beklenen ünlü oyuncunun kalp pili taşıması nedeniyle riskli olduğu ifade edildi. Nuri Alço kimdir?26 Nisan 1951 doğumlu olan Nuri Alço, filmlerde oynamadan önce bankada ve bir ilaç firmasında çalıştı. Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katıldığında ise hayatı bambaşka bir yöne gitti. Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Bu sayede üne ulaşan Nuri Alço, zamanla, kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu. Birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı.Sinemayla tanışması 1977 yılında Ünsal Emre ve Sevda Karaca'nın başrolünü oynadığı '' Ah Bu Ne Dünya '' isimli filmle gerçekleşti. Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran oyuncu bambaşka bir kötü adam profili oluşturdu. Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti. Filmlerinde söylediği 'soğuk bir gazoz içer misin yavrum' cümlesi ise akıllara kazındı. Alço, 300'ün üzerinde filmde rol aldı.
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Yeşilçam'ın 'kötü adamı' Nuri Alço, riskli bir ameliyata hazırlanıyor

17:05 29.10.2024
© Fotoğraf : YouTubeNuri Alço
Nuri Alço - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço'nun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçireceği belirtildi.
Yeşilçam filmlerinde can verdiği 'kötü adam' karakterleriyle tanınan ünlü oyuncu Nuri Alço sağlık sorunlarıyla uğraşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçireceği ama kalp pili nedeniyle operasyonun 'riskli' olduğu belirtildi.

Beyin kanaması geçirmişti

Alço, geçen nisan ayında evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sağlık durumu düzelen Alço'ya daha sonra ise kalp pili takılmıştı. Alço temmuz ayında da kornea nakli ameliyatı olmuştu. 73 yaşındaki sanatçı bir süredir bağırsak tıkanıklığı hastalığıyla mücadele ediyor. Tekrar ameliyat olması beklenen ünlü oyuncunun kalp pili taşıması nedeniyle riskli olduğu ifade edildi.

Nuri Alço kimdir?

26 Nisan 1951 doğumlu olan Nuri Alço, filmlerde oynamadan önce bankada ve bir ilaç firmasında çalıştı. Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katıldığında ise hayatı bambaşka bir yöne gitti. Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Bu sayede üne ulaşan Nuri Alço, zamanla, kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu. Birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı.

Sinemayla tanışması 1977 yılında Ünsal Emre ve Sevda Karaca'nın başrolünü oynadığı '' Ah Bu Ne Dünya '' isimli filmle gerçekleşti. Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran oyuncu bambaşka bir kötü adam profili oluşturdu. Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti. Filmlerinde söylediği 'soğuk bir gazoz içer misin yavrum' cümlesi ise akıllara kazındı. Alço, 300'ün üzerinde filmde rol aldı.
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