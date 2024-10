https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hasan-can-kaya-odedigi-vergiyi-acikladi-aslinda-ben-en-cok-devleti-gulduruyormusum-1089818287.html

Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı: 'Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum'

Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı: 'Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum'

Konuşanlar programı ile tanınan Komedyen Hasan Can Kaya devlete 30 milyon lira vergi ödediğini açıkladı. Yıllık 80 milyon liraya yakın gelir elde eden stand up... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

Sosyal paylaşım platformunda ünlenerek popüler hale gelen Komedyen Hasan Can Kaya 2023 yılında 30 milyon lira vergi verdiğini duyurdu.EXXEN'de yayınlanan 'Konuşanlar' isimli programı ile geniş kitlelerce sevilen oyuncu Hasan Can Kaya Forbes dergisine yaptığı röportajda 30 milyon lira vergi ödediğini belirterek ''Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum'' dedi. Sosyal medyada gündem olan açıklamaya tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar kazandığı paraya göre verginin normal olduğu belirtti.Hasan Can Kaya kimdir?Konuşanlar isimli programı yapmadan önce rejide komedi senaristi olarak çalışan Hasan Can Kaya oyunculuk ve komedyenlik yapıyor. 1989 doğumlu oyuncu EXXEN anlaşması sonrası youtube yayınlarını kaldırması ile tepki çekmişti. Döneminde Cem Yılmaz ve Ata Demirer gibi stand up yıldızları ile kıyaslandı.

