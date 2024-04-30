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'Tokat' paylaşımının ardından geldi: Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya için bir gönderme daha
'Tokat' paylaşımının ardından geldi: Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya için bir gönderme daha
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz ve meslektaşı Hasan Can Kaya arasındaki "veteran komedyen" polemiği sosyal medyaya taşındı. Yılmaz'ın son paylaşımı Kaya'ya gönderme olarak... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T10:26+0300
2024-04-30T10:41+0300
cem yılmaz
hasan can kaya
yaşam
komedyen
komedi
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Komedi dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasındaki sahne polemiği, sosyal medyada geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Yılmaz'ın meslektaşı Kaya ile başlattığı bu polemik, son olarak Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni şovunun açılışından bir anıyı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Yılmaz, dolu salonun olduğu bir fotoğrafı paylaşarak 'O sırada ben' şeklinde bir not ekledi.Bu paylaşım, özellikle Cem Yılmaz'ın meslektaşı Hasan Can Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı. Kaya'nın daha önce kendisi için 'veteran komedyen' ifadesini kullanması ve Yılmaz'ın bu ifadeyi alaycı bir şekilde değerlendirmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.Veteran komedyen ne demek?Kökeni İngilizceden gelen veteran kelimesi, kıdemli asker ya da tecrübeli ve deneyimli şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda emektar olarak da ele alınır. Veteran kelimesi aynı zamanda emekli ya da emekli asker, eski asker anlamlarında da kullanılmaktadır. Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için benzetme yaptığı “Veteran komedyen” tabirinin de emekli/eski komedyen anlamlarında söylendiği düşünülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/serenay-sarikaya-hasan-can-kaya-derken-cem-yilmaz-da-dayanamadi-tartismalara-tokat-gibi-cevap-1083256776.html
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veteran komedyen ne demek, cem yılmaz şovu
veteran komedyen ne demek, cem yılmaz şovu

'Tokat' paylaşımının ardından geldi: Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya için bir gönderme daha

10:26 30.04.2024 (güncellendi: 10:41 30.04.2024)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
© AA
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Cem Yılmaz ve meslektaşı Hasan Can Kaya arasındaki "veteran komedyen" polemiği sosyal medyaya taşındı. Yılmaz'ın son paylaşımı Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı.
Komedi dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasındaki sahne polemiği, sosyal medyada geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Yılmaz'ın meslektaşı Kaya ile başlattığı bu polemik, son olarak Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni şovunun açılışından bir anıyı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Yılmaz, dolu salonun olduğu bir fotoğrafı paylaşarak 'O sırada ben' şeklinde bir not ekledi.
Bu paylaşım, özellikle Cem Yılmaz'ın meslektaşı Hasan Can Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı. Kaya'nın daha önce kendisi için 'veteran komedyen' ifadesini kullanması ve Yılmaz'ın bu ifadeyi alaycı bir şekilde değerlendirmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Veteran komedyen ne demek?

Kökeni İngilizceden gelen veteran kelimesi, kıdemli asker ya da tecrübeli ve deneyimli şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda emektar olarak da ele alınır. Veteran kelimesi aynı zamanda emekli ya da emekli asker, eski asker anlamlarında da kullanılmaktadır. Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için benzetme yaptığı “Veteran komedyen” tabirinin de emekli/eski komedyen anlamlarında söylendiği düşünülüyor.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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