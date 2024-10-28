BRICS Zirvesinin sonuçları dünya siyasetini nasıl etkileyecek?

Zirveyi öncelikle Rusya açısından değerlendirmek istiyorum. Rusya bu zirve ile hem kendi iç kamuoyuna hem batılı kamuoyuna hem de küresel kamuoyuna bir mesaj verdi. BRICS zirvesinin Rusya’da olması savaşa rağmen yaptırımlara rağmen Rusya’nın iç istikrarını refahını ve güvenliğini gösterdi. Rusya kendi gücünü hâlâ dünyadaki önemli bir güç merkezi olduğunu, dünyanın önemli liderlerini ağırladığını ve hâlâ diplomatik gücünün siyasi gücünün, hatta ekonomik gücünün yerinde olduğunu gösterdi. Bunun yanında BRICS zirvesi süresince beş yıl sonra ilk defa Hindistan ve Çin’i aynı masaya oturan Rusya’daki zirve oldu. Bununla beraber Azerbaycan ve Ermenistan liderleri yine bu zirvede ikili görüşme gerçekleştirdi. Dahası Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu zirveye katılmak ve Rusya Devlet Başkanı Putin’le baş başa görüşerek büyük bir mesaj verdi. Tabi bu durumdan Ukrayna tarafı ve bazı batılılar rahatsız oldu. Ama artık görülüyor ki Rusya tarafının ekonomisi, İspanya, İtalya kadar olabilir ama jeopolitik ve diplomatik gücü onların ötesinde.