BRICS Zirvesinin sonuçları dünya siyasetini nasıl etkileyecek?

BRICS zirvesi küresel sistemde yeni üyeleriyle ve katılmak isteyen onlarca ülkeyle çekim gücünün ve cazibesinin zirve noktasına ulaştı diyebiliriz. Hatta BRICS dönem başkanı olan Rusya'nın Ukrayna'daki mücadelesine rağmen, batılıların yaptırımlarına rağmen bu kadar ilgi ve alaka görmesi aslında batıya da bir mesajdır. Batı dışı dünya veya küresel güney dediğimiz bölüm batının tezlerine inanmadığını veya desteklemediğini gösterdi. Bununla beraber 34 ülkeden gelen temsilciler ve bunun 24 devlet başkanı düzeyinde katılımı küresel sistemdeki tektonik durumu da ortaya koydu. Özellikle BRICS pay ödeme sisteminde ilerleme gösterilmesi küresel finans sisteminde bir heyecan yarattı. Tabii yerel paralarla ticaretin artırılması için BRICS Merkez Bankası ülkelerinin işbirliği yanında, bir enerji ortaklığı, bir yatırım ortaklığı, bir tahıl borsası, bir nükleer enerji platformu gibi yeni gelişmelere yol açtı. Bu da bize gösteriyor ki BRICS oluşumu batılı sisteme her alanda, her cephede bir alternatif inşa etme sürecindedir. Her zaman dile getirdiğim gibi BRICS’in cazibesi ve gücü de alternatif sistemler inşa etmedeki kapasitesi ve potansiyelidir.