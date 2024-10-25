https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/peskov-turkiyenin-olasi-brics-uyeligi-onemli-1089673285.html

Peskov: Türkiye'nin olası BRICS üyeliği önemli

Peskov: Türkiye'nin olası BRICS üyeliği önemli

Sputnik Türkiye

Dün grubun genişlemesiyle ilgili herhangi bir karar alınmadan sona eren 16. BRICS Zirvesi'nin yankıları sürerken Kremlin'den Türkiye'nin olası üyeliğine dair... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T14:04+0300

2024-10-25T14:04+0300

2024-10-25T14:04+0300

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brics zirvesi

brics liderler zirvesi

brics 2024

16. brics zirvesi

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin olası BRICS üyeliğinin önem arz ettiğini belirtti.TRT World'e demeç veren Peskov, Türkiye'nin BRICS'e üyelik perspektifinin sorulması üzerine, "BRICS, yeni üyelerin katılımını memnuniyetle karşılar. Fakat BRICS'in belirli bir potansiyeli var ve 'alırı yükleme' halinde grubun gelişmesinde sorunlar çıkabilir" dedi.BRICS üyelerinin şu anda yeni ülkelerin grubun çalışmalarına katılım prosedürünü tartıştığını anlatan Peskov, "Hiç şüphesiz, Türkiye'nin BRICS'e katılması, tüm BRICS üyeleri için önemli. Türkiye bölgesel bir güç ve küresel siyasette çok önemli bir rol oynuyor. Bundan dolayı herkes, Türkiye'nin bu sürece katılmaya davet edilmesine ilgi duyuyor" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, BRICS'in diğer uluslararası örgüt ve gruplara rakip olma niyetinde olmadığının da altını çizdi.16. BRICS Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlendi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke gruba tam üyelik için resmi başvuruda bulunurken zirveden genişleme kararı çıkmadı.Geçen sene Güney Afrika'da düzenlenen zirvede grubun genişlemesine karar veren liderlerin bir sonraki yeni üye kabulünü ne zaman yapacakları henüz bilinmiyor.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için resmi başvuru yaptığını duyurmuştu. Başvurunun kabulü halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi unvanını kazanacak.'Doğalgaz transfer merkezi projesinde önümüzdeki aylarda somut ilerleme bekliyoruz'Bir soru üzerine Türkiye topraklarında Rusya'yla işbirliği içinde kurulması planlanan doğalgaz transfer merkezi projesinin son durumunu anlatan Peskov, çalışmaların uzmanlar düzeyinde devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda gerçekten hissedilir sonuçlar elde etmeyi umduklarını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu proje üzerinde birkaç yıldır çalıştığını anımsatan Peskov, "Bu, Türkiye, Rusya ve Avrupa'daki önde gelen tüketicilerin çıkarına olan, tamamen ekonomik bir proje. Avrupa'da Rus gazı almak isteyen çok sayıda ülke var. Bu nedenle bu projeye gerçekten ihtiyaç var" diye ekledi.

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