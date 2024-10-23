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MHP'li Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na 'ip' yanıtı: 'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'
MHP'li Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na 'ip' yanıtı: 'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Sekreteri Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na yanıt vererek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı duruşu... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T17:41+0300
2024-10-23T17:41+0300
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kürsüden Bahçeli'yi hedef alarak ip atmasını eleştiren Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür" dedi.MHP Genel Sekreteri Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada şu cümleleri kaydetti:"Dün CHP Genel Başkanı'nın 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanı'nın hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır" diyen Büyükataman, "İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır. Şüphe yoktur ki; Müsavat Dervişoğlu'nun, Türkiye'de bir kargaşanın fitilini ateşlemeyi amaçlayan açıklamaları İP'in kuruluşunda yol göstericilik yapan, terör örgütünün tasfiyesinden rahatsız olan 'yabancı başkentlerin' takdirini toplamıştır. Partisi dağılmanın eşiğinde olan Müsavat Efendi, çürük ipini kürsüden fırlatarak, bir defa daha ayağa düşürerek, ikiyüzlü bir tavır ile Genel Başkanımızı hedef alarak siyasi ikbalini kurtarmaya çalışması acınası bir haldir. Büyük Türk milleti her şeyin farkındadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadeleri gayet açık ve nettir. Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Devlet aklından bihaber ve siyasi rant peşinde ömürlerini tüketen zavallıların Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu idrak edememiş olmalarına şaşırmıyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli bu tarihi duruşu ile ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürütmüş, Kandil'in ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgâhını dağıtmıştır" cümlelerini kaleme aldı.'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'Büyükataman yazılı açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-idam-ipi-atmisti-mhp-genel-baskani-bahceli-makam-odasina-asti-1089575282.html
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MHP'li Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na 'ip' yanıtı: 'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'

17:41 23.10.2024
© AAMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na yanıt vererek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı duruşu ile 'Türk Asrı'nda terör sorununun Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmış olacağını belirterek bundan rahatsız olanların fırlattıkları İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gideceklerini dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kürsüden Bahçeli'yi hedef alarak ip atmasını eleştiren Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür" dedi.
MHP Genel Sekreteri Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarihi öneme sahip açıklamalarıyla terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozmuş, Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın etmiştir. Devlet Bahçeli, siyasi hayatı boyuncu 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışından bir adım bile sapmayan, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman aziz milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyen duruşu ile milletimizin takdirini toplamış bir liderdir. Bölgesel ve küresel krizlerin kapımıza dayandığı, Türk milletinin birliğini hedef alan planların hızlı bir şekilde devreye sokulduğu bu dönemde Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi önemli bir görev üstlenmiş, Türk milletinin istikbali uğruna her türlü zorluğa göğüs gereceğini ilan etmiştir. Savaş sınırlarımıza kadar dayanmışken, bölgemiz ateş çemberi haline gelmişken milli varlığımız üzerinde yoğunlaşan tehditleri idrak edemeyen, idrak etse de işlerine gelmeyip siyasi menfaatlerinin peşine düşenlerin hamaset dolu açıklamalarının iyi niyetli ve ülke menfaatine olmadığı açıktır.
"Dün CHP Genel Başkanı'nın 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanı'nın hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır" diyen Büyükataman, "İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır. Şüphe yoktur ki; Müsavat Dervişoğlu'nun, Türkiye'de bir kargaşanın fitilini ateşlemeyi amaçlayan açıklamaları İP'in kuruluşunda yol göstericilik yapan, terör örgütünün tasfiyesinden rahatsız olan 'yabancı başkentlerin' takdirini toplamıştır. Partisi dağılmanın eşiğinde olan Müsavat Efendi, çürük ipini kürsüden fırlatarak, bir defa daha ayağa düşürerek, ikiyüzlü bir tavır ile Genel Başkanımızı hedef alarak siyasi ikbalini kurtarmaya çalışması acınası bir haldir. Büyük Türk milleti her şeyin farkındadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadeleri gayet açık ve nettir. Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Devlet aklından bihaber ve siyasi rant peşinde ömürlerini tüketen zavallıların Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu idrak edememiş olmalarına şaşırmıyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli bu tarihi duruşu ile ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürütmüş, Kandil'in ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgâhını dağıtmıştır" cümlelerini kaleme aldı.

'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'

Büyükataman yazılı açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve Türk milletinin sonsuza kadar sürecek olan milli varlığı Milliyetçi Hareket Partisi için her şeyin önündedir. Yüce Allah'ın izni ve milletimizin desteği, devletimizin kararlı duruşu ile terör örgütünün tasfiyesi gerçekleşecek, terör örgütü tek taraflı teslim olacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör belasını tarihe gömecektir. Bu tarihi sorumluluğu üstlenen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı duruşu ile 'Türk Asrı'nda terör sorunu ülkemizin gündeminden tamamen çıkmış olacaktır. Bundan rahatsız olanlar mutlaka büyük Türk milletinin gönlünde mahkûm olacak ve fırlattıkları İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gideceklerdir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun attığı ipi makam odasına astı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı
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