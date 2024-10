MHP'li Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na 'ip' yanıtı: 'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarihi öneme sahip açıklamalarıyla terörün, terörden beslenen odakların ve terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozmuş, Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları darmadağın etmiştir. Devlet Bahçeli, siyasi hayatı boyuncu 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışından bir adım bile sapmayan, Türkiye'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan, her zaman aziz milletimizin ve devletimizin menfaatlerini önceleyen duruşu ile milletimizin takdirini toplamış bir liderdir. Bölgesel ve küresel krizlerin kapımıza dayandığı, Türk milletinin birliğini hedef alan planların hızlı bir şekilde devreye sokulduğu bu dönemde Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi önemli bir görev üstlenmiş, Türk milletinin istikbali uğruna her türlü zorluğa göğüs gereceğini ilan etmiştir. Savaş sınırlarımıza kadar dayanmışken, bölgemiz ateş çemberi haline gelmişken milli varlığımız üzerinde yoğunlaşan tehditleri idrak edemeyen, idrak etse de işlerine gelmeyip siyasi menfaatlerinin peşine düşenlerin hamaset dolu açıklamalarının iyi niyetli ve ülke menfaatine olmadığı açıktır.