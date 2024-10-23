https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/mhpli-buyukatamandan-musavat-dervisogluna-ip-yaniti-ipe-dolanip-siyasi-copluge-gidecekler-1089577465.html

MHP'li Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na 'ip' yanıtı: 'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'

MHP'li Büyükataman'dan Müsavat Dervişoğlu'na 'ip' yanıtı: 'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'

Sputnik Türkiye

MHP Genel Sekreteri Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na yanıt vererek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı duruşu... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:41+0300

2024-10-23T17:41+0300

2024-10-23T17:41+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

ismet büyükataman

iyi parti

müsavat dervişoğlu

idam ipi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

terör

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kürsüden Bahçeli'yi hedef alarak ip atmasını eleştiren Büyükataman, "Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür" dedi.MHP Genel Sekreteri Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada şu cümleleri kaydetti:"Dün CHP Genel Başkanı'nın 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanı'nın hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır" diyen Büyükataman, "İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan İP'ini kurtarma çabası maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır. Şüphe yoktur ki; Müsavat Dervişoğlu'nun, Türkiye'de bir kargaşanın fitilini ateşlemeyi amaçlayan açıklamaları İP'in kuruluşunda yol göstericilik yapan, terör örgütünün tasfiyesinden rahatsız olan 'yabancı başkentlerin' takdirini toplamıştır. Partisi dağılmanın eşiğinde olan Müsavat Efendi, çürük ipini kürsüden fırlatarak, bir defa daha ayağa düşürerek, ikiyüzlü bir tavır ile Genel Başkanımızı hedef alarak siyasi ikbalini kurtarmaya çalışması acınası bir haldir. Büyük Türk milleti her şeyin farkındadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadeleri gayet açık ve nettir. Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Devlet aklından bihaber ve siyasi rant peşinde ömürlerini tüketen zavallıların Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu idrak edememiş olmalarına şaşırmıyoruz. Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli bu tarihi duruşu ile ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürütmüş, Kandil'in ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgâhını dağıtmıştır" cümlelerini kaleme aldı.'İP'e dolanıp siyasi çöplüğe gidecekler'Büyükataman yazılı açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-idam-ipi-atmisti-mhp-genel-baskani-bahceli-makam-odasina-asti-1089575282.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ismet büyükataman, iyi parti, müsavat dervişoğlu, idam ipi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), terör, terörizm