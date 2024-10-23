https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-idam-ipi-atmisti-mhp-genel-baskani-bahceli-makam-odasina-asti-1089575282.html
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı
Sputnik Türkiye
MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipin Genel Başkan Devlet... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T17:01+0300
2024-10-23T17:01+0300
2024-10-23T17:01+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
iyi parti
müsavat dervişoğlu
abdullah öcalan
idam ipi
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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı:İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki göstermiş ve idam ipi fırlatarak "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dervisoglu-mecliste-idam-ipi-firlatti-iktidar-denen-yapi-mesruiyetini-kaybetti-1089555356.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, iyi parti, müsavat dervişoğlu, abdullah öcalan, idam ipi
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, iyi parti, müsavat dervişoğlu, abdullah öcalan, idam ipi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı
MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin makam odasına asıldığı görüldü.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı:
İYİ Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki göstermiş ve idam ipi fırlatarak "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.