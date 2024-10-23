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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı
Sputnik Türkiye
MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipin Genel Başkan Devlet... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-23T17:01+0300
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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı:İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki göstermiş ve idam ipi fırlatarak "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dervisoglu-mecliste-idam-ipi-firlatti-iktidar-denen-yapi-mesruiyetini-kaybetti-1089555356.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, iyi parti, müsavat dervişoğlu, abdullah öcalan, idam ipi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı

17:01 23.10.2024
© Milliyetçi Hareket Partisi resmi X hesabıMHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun attığı ipi makam odasına astı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun attığı ipi makam odasına astı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Milliyetçi Hareket Partisi resmi X hesabı
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MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin makam odasına asıldığı görüldü.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.
Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı:

İYİ Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki göstermiş ve idam ipi fırlatarak "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.
idam ipi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
POLİTİKA
Dervişoğlu Meclis'te idam ipi fırlattı, Bahçeli'yi hatırlattı: 'Baş köşede başının ucuna as'
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