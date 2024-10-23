https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-idam-ipi-atmisti-mhp-genel-baskani-bahceli-makam-odasina-asti-1089575282.html

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu 'idam ipi' atmıştı: MHP Genel Başkanı Bahçeli makam odasına astı

Sputnik Türkiye

MHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında attığı ipin Genel Başkan Devlet... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:01+0300

2024-10-23T17:01+0300

2024-10-23T17:01+0300

politika

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

iyi parti

müsavat dervişoğlu

abdullah öcalan

idam ipi

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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığı iple çekilmiş fotoğrafı paylaşıldı.Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin logosunun bulunduğu karton çantayı ipe astığı görülen paylaşımda, şu ifadeler kullandı:İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki göstermiş ve idam ipi fırlatarak "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dervisoglu-mecliste-idam-ipi-firlatti-iktidar-denen-yapi-mesruiyetini-kaybetti-1089555356.html

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Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, iyi parti, müsavat dervişoğlu, abdullah öcalan, idam ipi