https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/macaristan-basbakani-orban-kiev-ve-bruksel-tum-avrupayi-rusyayla-savasa-cekmek-istiyor-1089566154.html
Macaristan Başbakanı Orban: Kiev ve Brüksel tüm Avrupa’yı Rusya’yla savaşa çekmek istiyor
Macaristan Başbakanı Orban: Kiev ve Brüksel tüm Avrupa’yı Rusya’yla savaşa çekmek istiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) yönetimlerinin Rusya’yla savaşa tüm Avrupa’yı çekmeye çalıştığını belirterek ülkesinin bu... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T14:44+0300
2024-10-23T14:44+0300
2024-10-23T14:45+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1956 Macaristan Ayaklanması’nın 68. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, “Son 70 yılda yeni bir dünya savaşına hiç bu kadar yakın olmamıştık” ifadesini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in geçen hafta açıkladığı ‘zafer planının’ Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve cephe hattının Rusya topraklarına taşınması yoluyla savaşın kapsamını genişletmeyi amaçladığını söyleyen Başbakan, Kiev ve Brüksel’in böylece tüm Avrupa’yı Rusya’yla savaşa çekmek istediğini söyledi.Orban, Macaristan’ın kesinlikle bu politikaya karşı olduğunu kaydetti.Daha önce Orban, Zelenskiy’in sunduğu ‘zafer planının’ onu yenilgiye götüreceğini dile getirmişti. Macaristan lideri, ülkesinin bu plana katılmayacağını ve Kiev’e silah sağlamayacağını eklemişti.Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in NATO'ya katılma planlarını yorumlayarak bunun üçüncü dünya savaşının başlangıcı anlamına geleceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi--1089564076.html
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macaristan, viktor orban, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, avrupa, rusya, savaş, avrupa birliği
macaristan, viktor orban, ukrayna, vladimir zelenskiy, nato, avrupa, rusya, savaş, avrupa birliği
Macaristan Başbakanı Orban: Kiev ve Brüksel tüm Avrupa’yı Rusya’yla savaşa çekmek istiyor
14:44 23.10.2024 (güncellendi: 14:45 23.10.2024)
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) yönetimlerinin Rusya’yla savaşa tüm Avrupa’yı çekmeye çalıştığını belirterek ülkesinin bu politikaya kesinlikle karşı olduğunu kaydetti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1956 Macaristan Ayaklanması’nın 68. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, “Son 70 yılda yeni bir dünya savaşına hiç bu kadar yakın olmamıştık” ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in geçen hafta açıkladığı ‘zafer planının’ Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ve cephe hattının Rusya topraklarına taşınması yoluyla savaşın kapsamını genişletmeyi amaçladığını söyleyen Başbakan, Kiev ve Brüksel’in böylece tüm Avrupa’yı Rusya’yla savaşa çekmek istediğini söyledi.
Orban, Macaristan’ın kesinlikle bu politikaya karşı olduğunu kaydetti.
Daha önce Orban, Zelenskiy’in sunduğu ‘zafer planının’ onu yenilgiye götüreceğini dile getirmişti. Macaristan lideri, ülkesinin bu plana katılmayacağını ve Kiev’e silah sağlamayacağını eklemişti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in NATO'ya katılma planlarını yorumlayarak bunun üçüncü dünya savaşının başlangıcı anlamına geleceğini söylemişti.