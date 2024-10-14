https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/reha-muhtarin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-taburcu-olacak--1089201172.html
Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Taburcu olacak
Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Taburcu olacak
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz ağustos ayında evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın taburcu olacağı duyuruldu. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T11:47+0300
2024-10-14T11:47+0300
2024-10-14T11:47+0300
türkiye
reha muhtar
hastane
uğur dündar
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Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.Dündar, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:"Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/reha-muhtar-yeniden-entube-edildi-solunum-sikintisi-yasiyor-1087455168.html
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reha muhtar, hastane, uğur dündar
reha muhtar, hastane, uğur dündar
Reha Muhtar'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Taburcu olacak
Geçtiğimiz ağustos ayında evinde düşerek beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Reha Muhtar'ın taburcu olacağı duyuruldu.
Gazeteci Reha Muhtar, birkaç hafta önce İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Uğur Dündar, meslektaşı Muhtar'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamada bulundu.
Dündar, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur."