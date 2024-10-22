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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın
Sputnik Türkiye
MHP Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye getirilirken her türlü... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T11:10+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Kurulu'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları söyle : Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdürDEM'e uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. 2 haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi açıklasam da birileri yine rahat durmuyor samanlıkta iğne arayışına kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır.Terörün silahsız da çözümü yokturSilahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız da çözümü yoktur. Demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi hatadır. Terör ile hiçbir yere varılmaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yandan terörle amansız mücadele ederken reformların gerçekleştirilmesi akla en yatkın seçenektir. Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.'Terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin'Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.Ne Kandil, ne Edirne... Adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız bunu bile sineye çekmeye hazırız. Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, değil gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.İnsanlığın yüz karalarıYenidoğan bebekleri sekiz bin lira almak için yoğum bakımda tutan ölümlerine neden olan pasif ötenaziye başvurarak cinayet işleyen yaratıklar sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karasıdır. Yenidoğan çetesi değil bunlar olsa olsa tıbbi atık, kana susamış katiller güruhudur. Konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra bir insan daha nasıl alçalabilir. Bunu güle oynaya karşılıklı marvalarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza, vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir, hangi ceza adaletin tecellisinin sağlayabilir. Bu olaylar geçiştirecek bir konu değildirDiyarbakır’da Narin, Tekirdağ’da Sıla, İstanbul’da İkbal ve Ayşenur evlatlarımız en ağır saldırıları maruz kalmış ve hayata veda etmişlerdir. Siyasal ve toplumsal tarih insan doğasını esas alan iki düşüncenin cepheleşmesini deşifre etmiştir. Bunlardan birisi insanın doğuştan kötü olmakla iddia etmekle birlikte, diğeri insanın iyi veya kötü olmasını içinde bulunduğu şartlara bağlayan düşüncedir.Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktırKahredici olayları zincirleme halinde ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir. Bu olay aylar öncesinde tespit edilmiş ve bugünkü gibi konuşulmamış ve gündeme gelmemiştir. 47 kişi gözaltına alınmış ve22 kişi tutuklanmıştır. 10 özel hastane ruhsatı iptal edilip kapatılmıştır. Görevi kötüye kullanmak söz konusu değildir. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Sağlık bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Neyin hazırlığı kimlerin talimat ya da tembihidir bu. Bakanımızın istifasını isteyenlerin insan hayatına sahip çıkmak gibi dertleri yoktur. İşleri güçleri nifaktır. Bakanımızı İstanbul il müdürlüğü görevinden itibaren dürüst, tavizsiz tavrından dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır cezalandırılmasını bekliyorum. Görevini sabırla koruyan savcımız Yavuz Engin'i kutluyor tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Son söz her zaman bozkurtun olacaktır.Battık diyenlerin yüzleri kızardıTarihi ve milli mirasımıza sarılarak, bin yıllık kardeşliğimiz üzerinde titreyerek, geçmiş ile geleceği yeniden inşa sorumluluğu tarihin mühim sahnesinde omuzlarımıza binmiştir. Türk milliyetçiliği, varlığını güçlü şekilde ibraz etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugünden sonra tarih farklı akacaktır. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamen kırılacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılına hız verme zamanıdır.Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki isteyelim, yeter ki diyelim, yeter ki sırt sırta verelim. Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin var olan her meseleye söyleyecek sözü vardır. Bunlardan biri Türkiye ekonomisi şiddetli fırtınayı atlatmıştır. Battık diyenlerin yüzünü kızartmış hepsine mahcubiyet yaşatmıştır.Türkiye ekonomisi sürekli ilerleme ve gelişme halindedir. Dünyada sular durulmazken Türkiye'nin akılcı politikalarla öne çıkması ekonomik istikrarın müjdesi olmuştur. Enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan başka bir olumsuzluktur.Enflasyonun tek hanelere ineceğine inancım tamdırEnflasyonla mücadele kesintisiz sürmekte ve desteğimiz tamdır. Tek hanelere ineceğine inancım tamdır. MHP olarak yol haritamızı çizmiştik. Elimizden gelen her katkıyı vermeye her çalışmayı yapmaya varız. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı kabinemizin yanındayız, ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını, doğru politikalar ile Türkiye yoluna konulan takozları teker teker kaldırdıklarını görüyoruz.Türk ve Türkiye yüzyılı aynı zamanda ekonomik sosyal reformlarla gelişecektir. Her vatandaştan 750 lira almak yerine tüm vatandaşlara artan zenginliklerden pay vermek hayal değil ulaşılacak seviyedir. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, evini geçindirecek, zorunlu harcamalarını endişesiz gerçekleştirecektir. Bunu sağlamak sadece boynumuzun borcu değil aynı zamanda şeref konumuzdur. Kayıt dışılığa neşter vurup enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz. Muhalefetin çizdiği olumsuz tabloyu başlarına külah diye geçireceğiz. Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.Milletimizin güvenliği saldırı altındadırOrganize ve çok aktörlü bir süreç derinden derine faaliyet halindedir. Kaleyi içten düşürme hesabı vardır. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değildir. Milletimizin güvenliği saldırı altındadır. Türk İslam medeniyetinin madde ruh dengesini yeniden ele alması, kendine dönmesi, milli ve manevi güvenlik duvarlarının güçlendirilmesi acil ve elzem bir ihtiyaçtır.Bizlere düşen aklımızı ve inancımızı alarmda tutmak, değişim rüzgârlarını değişmez değerlerimize sarılarak engellemektir. Değerlerimizden ödün vermeden hiçbir pazarlığın konusu haline getirmeden tarihi yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Bitmiş maçın yorumcusu değiliz.Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. İsrail Yahya Sinvar'ı da katletti. İsrail vandallığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 kişiyi öldürdü. Yine bedel ödeyen masum sivil halktan başkası değildir. Cumhurbaşkanımızın masumlara kapımızın açık olduğunu ifade etmesi takdir edilecek yaklaşımdır. Türk Türk'e candır, yuvadır, sonuna kadar emanettir. Türk milleti hem bekleyen hem beklenen hem de belaları def eden kudret timsalidir.Seçimler zamanında yapılacakİç ve işgal cephesi gemi azıya almıştır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Buna karşın bulaşık tipler vardır. Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapacaktır. İstanbul Baro seçiminde, başkan seçilen eski CHP'li ismin 4 maddeye dokunmayı ima etmesi yeni bir tuzağı göstermektedir. Anayasanın ilk 4 maddesine nasıl dokunulacağını açıklaması ikaz ve tavsiyemizdir. Baş olan ayaklar akıllı olsun, asabımızı bozmasın.Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yokturFETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır.
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mhp, devlet bahçeli, demokratik toplum hareketi (tev-dem), abdullah öcalan, fetö, fethullah gülen
mhp, devlet bahçeli, demokratik toplum hareketi (tev-dem), abdullah öcalan, fetö, fethullah gülen

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Abdullah Öcalan' çağrısı: TBMM'de terörün bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın

11:10 22.10.2024 (güncellendi: 12:13 22.10.2024)
© Raşit AydoğanDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© Raşit Aydoğan
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MHP Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Kurulu'nda konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları söyle :

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür

DEM'e uzattığım el günlerdir konuşuluyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. 2 haftadır görüşlerimi açıklayıp samimi niyetimi açıklasam da birileri yine rahat durmuyor samanlıkta iğne arayışına kalkışıyor. Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden yeni çözüm sürecini iddia edenlere kadar pek çok iddia gündeme geliyor. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir. Hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek sorun bekleyenlerin yıkım bekleyenlerin ortak propagandasıdır. Türkiye asimilasyon politikasına tenezzül etmemiştir. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar bölgeye ayrılsa işsizliğin gelir adaletsizliğinin nasıl ortadan kalkacağını her vatansever vatandaşımız tasdik edecektir. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır.

Terörün silahsız da çözümü yoktur

Silahlı mücadelenin terörü sona erdiremeyeceği gibi terörün silahsız da çözümü yoktur. Demokratik adımları atmaktan imtina edilmesi hatadır. Terör ile hiçbir yere varılmaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Bir yandan terörle amansız mücadele ederken reformların gerçekleştirilmesi akla en yatkın seçenektir. Terörün belini kırmak her şartta ve durumda görevimizdir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, bütün teröristlerin silahları ile devlete teslim olması, cezalarını çekmeleri terör örgütü için son çıkıştır.

'Terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin'

Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.
Ne Kandil, ne Edirne... Adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız bunu bile sineye çekmeye hazırız.
Eğer terörsüz bir siyaset, ülke, gelecek hususunda herkes ittifak halindeyse elimizi taşın altına koymaya, değil gövdemizi koymaya varız ve buradayız. Kürt kardeşlerim gelin bir ve beraber olalım, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Biz hep birlikte Türk milletiyiz.

İnsanlığın yüz karaları

Yenidoğan bebekleri sekiz bin lira almak için yoğum bakımda tutan ölümlerine neden olan pasif ötenaziye başvurarak cinayet işleyen yaratıklar sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karasıdır. Yenidoğan çetesi değil bunlar olsa olsa tıbbi atık, kana susamış katiller güruhudur. Konuşmaların gün yüzüne çıkmasından sonra bir insan daha nasıl alçalabilir. Bunu güle oynaya karşılıklı marvalarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza, vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir, hangi ceza adaletin tecellisinin sağlayabilir. Bu olaylar geçiştirecek bir konu değildir
Diyarbakır’da Narin, Tekirdağ’da Sıla, İstanbul’da İkbal ve Ayşenur evlatlarımız en ağır saldırıları maruz kalmış ve hayata veda etmişlerdir. Siyasal ve toplumsal tarih insan doğasını esas alan iki düşüncenin cepheleşmesini deşifre etmiştir. Bunlardan birisi insanın doğuştan kötü olmakla iddia etmekle birlikte, diğeri insanın iyi veya kötü olmasını içinde bulunduğu şartlara bağlayan düşüncedir.

Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır

Kahredici olayları zincirleme halinde ifşa edilmesi ve bunların provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir. Bu olay aylar öncesinde tespit edilmiş ve bugünkü gibi konuşulmamış ve gündeme gelmemiştir. 47 kişi gözaltına alınmış ve22 kişi tutuklanmıştır. 10 özel hastane ruhsatı iptal edilip kapatılmıştır. Görevi kötüye kullanmak söz konusu değildir. Adli süreç zamanında işletilmiştir. Sağlık bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir. Neyin hazırlığı kimlerin talimat ya da tembihidir bu. Bakanımızın istifasını isteyenlerin insan hayatına sahip çıkmak gibi dertleri yoktur. İşleri güçleri nifaktır. Bakanımızı İstanbul il müdürlüğü görevinden itibaren dürüst, tavizsiz tavrından dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır cezalandırılmasını bekliyorum. Görevini sabırla koruyan savcımız Yavuz Engin'i kutluyor tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır. Son söz her zaman bozkurtun olacaktır.

Battık diyenlerin yüzleri kızardı

Tarihi ve milli mirasımıza sarılarak, bin yıllık kardeşliğimiz üzerinde titreyerek, geçmiş ile geleceği yeniden inşa sorumluluğu tarihin mühim sahnesinde omuzlarımıza binmiştir. Türk milliyetçiliği, varlığını güçlü şekilde ibraz etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugünden sonra tarih farklı akacaktır. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamen kırılacaktır. Türk ve Türkiye yüzyılına hız verme zamanıdır.
Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki isteyelim, yeter ki diyelim, yeter ki sırt sırta verelim. Türk milliyetçiliğinin ve Türk milliyetçilerinin var olan her meseleye söyleyecek sözü vardır. Bunlardan biri Türkiye ekonomisi şiddetli fırtınayı atlatmıştır. Battık diyenlerin yüzünü kızartmış hepsine mahcubiyet yaşatmıştır.
Türkiye ekonomisi sürekli ilerleme ve gelişme halindedir. Dünyada sular durulmazken Türkiye'nin akılcı politikalarla öne çıkması ekonomik istikrarın müjdesi olmuştur. Enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan başka bir olumsuzluktur.

Enflasyonun tek hanelere ineceğine inancım tamdır

Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmekte ve desteğimiz tamdır. Tek hanelere ineceğine inancım tamdır. MHP olarak yol haritamızı çizmiştik. Elimizden gelen her katkıyı vermeye her çalışmayı yapmaya varız. Bilinmelidir ki Cumhurbaşkanlığı kabinemizin yanındayız, ekonomi yönetimine güveniyoruz. Doğru yolda olduklarını, doğru politikalar ile Türkiye yoluna konulan takozları teker teker kaldırdıklarını görüyoruz.
Türk ve Türkiye yüzyılı aynı zamanda ekonomik sosyal reformlarla gelişecektir. Her vatandaştan 750 lira almak yerine tüm vatandaşlara artan zenginliklerden pay vermek hayal değil ulaşılacak seviyedir. Her insanımız emeğinin karşılığını alacak, evini geçindirecek, zorunlu harcamalarını endişesiz gerçekleştirecektir. Bunu sağlamak sadece boynumuzun borcu değil aynı zamanda şeref konumuzdur. Kayıt dışılığa neşter vurup enflasyon canavarının boğazına urganı geçireceğiz. Muhalefetin çizdiği olumsuz tabloyu başlarına külah diye geçireceğiz. Çılgın Türklerin neler yapacağını dünyaya göstereceğiz.

Milletimizin güvenliği saldırı altındadır

Organize ve çok aktörlü bir süreç derinden derine faaliyet halindedir. Kaleyi içten düşürme hesabı vardır. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değildir. Milletimizin güvenliği saldırı altındadır. Türk İslam medeniyetinin madde ruh dengesini yeniden ele alması, kendine dönmesi, milli ve manevi güvenlik duvarlarının güçlendirilmesi acil ve elzem bir ihtiyaçtır.
Bizlere düşen aklımızı ve inancımızı alarmda tutmak, değişim rüzgârlarını değişmez değerlerimize sarılarak engellemektir. Değerlerimizden ödün vermeden hiçbir pazarlığın konusu haline getirmeden tarihi yolculuğumuzu sürdürmeliyiz. Bitmiş maçın yorumcusu değiliz.
Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. İsrail Yahya Sinvar'ı da katletti. İsrail vandallığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 87 kişiyi öldürdü. Yine bedel ödeyen masum sivil halktan başkası değildir. Cumhurbaşkanımızın masumlara kapımızın açık olduğunu ifade etmesi takdir edilecek yaklaşımdır. Türk Türk'e candır, yuvadır, sonuna kadar emanettir. Türk milleti hem bekleyen hem beklenen hem de belaları def eden kudret timsalidir.

Seçimler zamanında yapılacak

İç ve işgal cephesi gemi azıya almıştır. Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Buna karşın bulaşık tipler vardır. Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapacaktır.
İstanbul Baro seçiminde, başkan seçilen eski CHP'li ismin 4 maddeye dokunmayı ima etmesi yeni bir tuzağı göstermektedir. Anayasanın ilk 4 maddesine nasıl dokunulacağını açıklaması ikaz ve tavsiyemizdir. Baş olan ayaklar akıllı olsun, asabımızı bozmasın.

Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur

FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
POLİTİKA
Bahçeli: Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse beklemesin, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler
15 Ekim, 10:48
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