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Sakarya'daki fabrika yangını 5 iş yerine sıçradı: Ulaşım tek şeride düşürüldü
Sakarya'daki fabrika yangını 5 iş yerine sıçradı: Ulaşım tek şeride düşürüldü
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T05:44+0300
2024-10-21T05:44+0300
türkiye
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sakarya
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Sakarya'nın Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 3 saattir söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek veriyor.Ulaşım tek şeride düştüYangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.'Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı'Alemdar, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, 02.14'te gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal ederek yarım saatte yangının büyümesinin önlediğini söyledi.Kauçuk fabrikası olduğu için ateşin hızla diğer iş yerlerini sardığını aktaran Alemdar, "Allah'tan bir an önce yayılmasının önlenmiş olması bizi rahatlatıyor. Devam ediyoruz şu anda, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bunların sıçraması şu anda durduruldu. İnşallah burada söndürmeye çalışıyoruz." dedi.Alemdar, şu anda 28 araç ve 60 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:"İş yeri sahiplerimiz burada. Hemen soğutma çalışmaları başladıktan sonra da yangın nerede çıktı, nasıl meydana geldi, bir çalışma olacak. Burada daha çok petrol mamulleri olduğu için içeriden bir kıvılcım mıdır, elektrik kaçağı mıdır, içeriden bir yangın mıdır, bununla ilgili arkadaşlarımız incelemeyi yapacaklar. Bu bölge zaten sanayi bölgesi. Sanayide iş yerlerimiz birbirine bitişik olduğu için birinde başlayan yangın, hemen diğerine sıçrama imkanına sahip."Burasının ticari bir alan olduğunu aktaran Alemdar, "Buradaki iş yeri sahiplerimiz, mülk sahiplerimizle oturarak buraya kesin çözüm üretmek zorundayız. Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı, malı inşallah toparlarız. El birliğiyle burayı yeniden ayağa kaldırırız ama can kaybı olmaz inşallah. Onun için arkadaşlarımız yangının içine dalıp her tarafı araştırıyorlar, inceliyorlar. İnanıyorum ki yangın kısa zaman içerisinde kontrol altına alınacak. Yayılması önlendi, şu anda soğutma, söndürme çalışmaları devam ediyor" bilgisini paylaştı.
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yangın, sakarya, fabrika
yangın, sakarya, fabrika

Sakarya'daki fabrika yangını 5 iş yerine sıçradı: Ulaşım tek şeride düşürüldü

05:44 21.10.2024
© AASakarya'da fabrika yangını
Sakarya'da fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Büyüyen alevler 5 iş yerine de sıçradı.
Sakarya'nın Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.
Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 3 saattir söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek veriyor.

Ulaşım tek şeride düştü

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

'Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı'

Alemdar, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, 02.14'te gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal ederek yarım saatte yangının büyümesinin önlediğini söyledi.
Kauçuk fabrikası olduğu için ateşin hızla diğer iş yerlerini sardığını aktaran Alemdar, "Allah'tan bir an önce yayılmasının önlenmiş olması bizi rahatlatıyor. Devam ediyoruz şu anda, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bunların sıçraması şu anda durduruldu. İnşallah burada söndürmeye çalışıyoruz." dedi.
Alemdar, şu anda 28 araç ve 60 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İş yeri sahiplerimiz burada. Hemen soğutma çalışmaları başladıktan sonra da yangın nerede çıktı, nasıl meydana geldi, bir çalışma olacak. Burada daha çok petrol mamulleri olduğu için içeriden bir kıvılcım mıdır, elektrik kaçağı mıdır, içeriden bir yangın mıdır, bununla ilgili arkadaşlarımız incelemeyi yapacaklar. Bu bölge zaten sanayi bölgesi. Sanayide iş yerlerimiz birbirine bitişik olduğu için birinde başlayan yangın, hemen diğerine sıçrama imkanına sahip."
Burasının ticari bir alan olduğunu aktaran Alemdar, "Buradaki iş yeri sahiplerimiz, mülk sahiplerimizle oturarak buraya kesin çözüm üretmek zorundayız. Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı, malı inşallah toparlarız. El birliğiyle burayı yeniden ayağa kaldırırız ama can kaybı olmaz inşallah. Onun için arkadaşlarımız yangının içine dalıp her tarafı araştırıyorlar, inceliyorlar. İnanıyorum ki yangın kısa zaman içerisinde kontrol altına alınacak. Yayılması önlendi, şu anda soğutma, söndürme çalışmaları devam ediyor" bilgisini paylaştı.
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